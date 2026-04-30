Cellnex ha arrancado 2026 con un trimestre sólido operativamente, apoyado en el crecimiento orgánico y una mejora muy relevante en la generación de caja. Sin embargo, la firma sigue reportando pérdidas contables a nivel de resultado neto, lo que está erosionando la confianza de los inversores, que hoy castigan a las acciones de Cellnex con caídas del 1%. ¿Qué nos dicen los resultados de Cellnex?

Principales métricas financieras de los resultados de Cellnex

Ventas excluyendo ingresos repercutidos : 984 millones de euros, con un crecimiento orgánico pro forma del 4,7% interanual, impulsado por la demanda de densificación de redes en los mercados donde opera Cellnex.

: 984 millones de euros, con un crecimiento orgánico pro forma del 4,7% interanual, impulsado por la demanda de densificación de redes en los mercados donde opera Cellnex. Ingresos reportados : los 1.096 millones de facturación total representan un incremento del 2% interanual, en línea con la fase más madura de crecimiento vía M&A y más apoyada en crecimiento orgánico y escalado de la base instalada.

: los 1.096 millones de facturación total representan un incremento del 2% interanual, en línea con la fase más madura de crecimiento vía M&A y más apoyada en crecimiento orgánico y escalado de la base instalada. Resultado neto: la pérdida neta atribuida se reduce a 37 millones, mejorando cerca de un 25% frente al año anterior, si bien la compañía continúa en números rojos por amortizaciones elevadas, costes financieros y el impacto de operaciones pasadas.

Fuera de la cuenta de resultados, destaca la mejora estructural de la liquidez y la disciplina financiera, incluida la emisión de bonos por 1.500 millones para refinanciar deuda y un nivel de liquidez en torno a los 6.000 millones, lo que le da margen para gestionar vencimientos y seguir retribuyendo al accionista.

Uno de los puntos más relevantes del trimestre es la fuerte mejora en el flujo de caja libre, de doble dígito en términos de liquidez estructural, ligada tanto a la expansión de márgenes como a la optimización de inversiones y costes financieros. Esta mejora de caja es coherente con el mensaje estratégico de los últimos trimestres: menos foco en grandes adquisiciones y más disciplina de capital.

Política de capital de Cellnex

Cellnex mantiene su compromiso de remuneración al accionista, que ya había anunciado un plan de hasta 1.000 millones de euros en dividendos y recompras hasta 2026 (500 millones en dividendo y hasta 500 millones en recompras), con una rentabilidad aproximada del 5,4%. En paralelo, la compañía reitera sus guías para 2026 y 2027, apoyadas en: ingresos contratados a largo plazo, rotación limitada de activos, expansión de márgenes y mejora en la conversión en caja.

Puntos negativos de Cellnex

Los principales puntos negativos de los resultados del primer trimestre de Cellnex en 2026 muestran debilidad en el crecimiento y persistencia de pérdidas netas.

Pérdidas netas recurrentes y herencia de 2025

Cellnex sigue en números rojos. La firma pierde 37 millones, aunque mejora frente a los 49 millones del primer trimestre del 2025, por lo que el punto pivote a un beneficio neto positivo aún no se ha materializado. El punto de partida no ayuda, ya que viene de cerrar 2025 con 361 millones de pérdidas, casi 13 veces más que el año anterior, lo que mantiene cierta desconfianza sobre la capacidad de transformar el buen desempeño operativo en beneficio contable sostenido.

Dependencia de los tipos de interés para refinanciar su deuda

La reducción de pérdidas se apoya en parte en la normalización de efectos no recurrentes y en la gestión financiera, más que en un salto estructural del beneficio neto operativo. Aunque la compañía ha reforzado su liquidez con la emisión de 1.500 millones en bonos y cuenta con 6.000 millones de liquidez, sigue estando expuesta a un entorno de tipos de interés todavía elevados, lo que le perjudica para refinanciar su deuda. Por tanto, el balance se ha protegido bien, pero el coste del capital sigue pesando y prolonga el tiempo hasta que el resultado neto refleje plenamente la fortaleza del negocio subyacente.

En conjunto, los resultados son buenos desde el prisma defensivo y de liquidez, pero la nota negativa para el inversor es clara: la compañía aún no ha cruzado el umbral del beneficio neto positivo.

Opinión del departamento de análisis de XTB España sobre los resultados de Cellnex

Desde XTB pensamos que el trimestre no es óptimo en términos de crecimiento, pero sí muy constructivo en calidad del beneficio y, sobre todo, en caja. El crecimiento orgánico cercano al 5% y la mejora clara del flujo de caja libre encajan bien con la narrativa de transición de Cellnex hacia una fase de madurez más centrada en rentabilidad, reducción progresiva de pérdidas contables y retorno al accionista.

La reducción de las pérdidas netas sigue siendo un punto sensible: el mercado ya descuenta que el modelo de infraestructuras de torres es resiliente, y lo que vigila ahora es la velocidad con la que la compañía convierte EBITDA en caja y beneficio neto positivo. En ese sentido, la dinámica de caja va por delante del resultado contable, algo habitual en negocios intensivos en amortizaciones, y debería actuar como soporte para la tesis de inversión a medio plazo.

Para el inversor, estos resultados refuerzan la idea de Cellnex como activo defensivo de infraestructuras con crecimiento moderado, pero con potencial si se consolida la generación de caja libre y se normaliza el beneficio neto. El mantenimiento del guidance para 2026-2027 y la visibilidad de contratos de largo plazo mitigan parte del riesgo macro y de tipos, aunque el flujo de noticias sobre rotación de activos y disciplina de capital seguirá siendo clave.

En el corto plazo, el mercado probablemente pondrá el foco en tres vectores: la evolución del flujo de caja libre por acción, la trayectoria del apalancamiento tras la refinanciación y la ejecución del programa de retribución al accionista. Si Cellnex es capaz de seguir reduciendo pérdidas, mantener un crecimiento orgánico en el rango medio de un dígito y consolidar la mejora de márgenes, estos resultados del primer trimestre de 2026 pueden verse a posteriori como el punto de inflexión hacia una etapa de mayor creación de valor para el accionista.

Las acciones de Cellnex bajan un 1,3% en estos momentos. En el acumulado del 2026, no obstante, las acciones de Cellnex cotizan un 2% al alza.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo comprar acciones de Cellnex?

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