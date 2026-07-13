La evolución de Bitcoin volverá a estar condicionada esta semana por dos fuerzas muy diferentes. A corto plazo, el mercado seguirá pendiente de la geopolítica y de la política monetaria estadounidense. Sin embargo, a medio y largo plazo, dos acontecimientos podrían acelerar la adopción institucional de los activos digitales como nunca antes: la Clarity ACT y el DTTC.

Bitcoin se fortalece antes de una semana clave

Sorprendentemente, durante las primeras semanas del conflicto entre Estados Unidos e Irán en marzo, Bitcoin fue uno de los activos con mejor comportamiento. Tras una caída inicial, recuperó rápidamente el terreno perdido y terminó mostrando una mayor fortaleza que otros activos de riesgo. Y, aunque las tensiones han vuelto a intensificarse en los últimos días, la criptomoneda acumula un avance cercano al 2% durante la última semana, mostrando una resiliencia mayor de la esperada pese al repunte del petróleo y al temor a un resurgir de las presiones inflacionistas. Esta fortaleza coincide además con una semana especialmente relevante para el sector, en la que confluyen importantes avances regulatorios y nuevos pasos hacia la tokenización de los mercados financieros, dos factores que podrían convertir los próximos días en un momento decisivo para la adopción institucional de los activos digitales.

Esta fortaleza será puesta a prueba en una semana decisiva para el mercado. Los inversores seguirán de cerca la publicación del IPC estadounidense y la comparecencia del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, dos referencias que podrían modificar las expectativas sobre los tipos de interés. Al mismo tiempo, el sector afronta dos importantes catalizadores estructurales: el avance de la CLARITY Act en el Senado de Estados Unidos y las primeras pruebas de tokenización de acciones, ETFs y bonos por parte del DTCC, la mayor cámara de compensación del mundo.

La CLARITY Act y el DTCC pueden acelerar la adopción institucional del Bitcoin

Más allá de la volatilidad a corto plazo en el Bitcoin, el verdadero foco del mercado estará en dos acontecimientos que podrían marcar un antes y un después para la industria.

El primero será el impulso definitivo de la CLARITY Act en el Senado estadounidense. La normativa pretende establecer un marco regulatorio mucho más claro para los activos digitales, delimitando las competencias entre la SEC y la CFTC, ofreciendo mayor seguridad jurídica al sector y favoreciendo el desarrollo de las finanzas descentralizadas.

El segundo gran catalizador llegará de la mano del Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC), la infraestructura responsable de procesar operaciones por valor de más de 100 billones de dólares al año. La entidad prevé iniciar esta semana sus primeras pruebas limitadas para tokenizar acciones, ETFs y bonos del Tesoro estadounidense, con el respaldo de gigantes financieros como BlackRock, Goldman Sachs, JPMorgan y Citigroup.

La coincidencia de ambos acontecimientos no es casual. Mientras el Congreso trabaja para ofrecer un marco regulatorio más claro a los activos digitales, las mayores instituciones financieras del mundo avanzan en la utilización de la tecnología blockchain para transformar la infraestructura de los mercados tradicionales. Si ambas tendencias continúan desarrollándose en paralelo, la adopción institucional del ecosistema cripto podría acelerarse de forma significativa durante los próximos años.