Bitcoin continúa haciendo estragos. No solo está lastrando el rendimiento de cualquier inversor que lo mantenga en cartera, sino que también está provocando fuertes caídas en compañías estrechamente ligadas al ecosistema cripto, como Coinbase o MicroStrategy.

En el caso de Coinbase, la acción cayó un 8% durante la sesión de ayer, convirtiéndose en uno de los peores valores del mercado estadounidense en lo que va de año. El motivo es claro: el desplome de Bitcoin y del resto de criptomonedas, que sigue arrastrando a todas las empresas vinculadas al sector. Sin embargo, hoy el valor ha dado un giro radical y ha recuperado prácticamente todas las pérdidas. ¿Qué está pasando con Coinbase y qué puede ocurrir a partir de aquí?

Coinbase: de exchange cripto a “everything exchange”

Coinbase está consolidando en 2026 su transición desde un simple exchange de criptomonedas hacia una plataforma financiera integral. Su modelo de negocio se estructura en dos grandes segmentos:

1. Ingresos por transacciones

Proceden de las comisiones por compra, venta y trading. Incluyen:

Minorista: usuarios individuales.

Institucional: fondos, empresas y grandes clientes a través de Coinbase Prime.

2. Suscripciones y servicios

Es el segmento de mayor crecimiento y estabilidad:

Stablecoins: ingresos compartidos por las reservas de USDC.

Staking: recompensas por validar redes blockchain.

Coinbase One: suscripción premium con trading sin comisiones.

Custodia institucional: almacenamiento seguro de activos digitales.

A pesar de esta diversificación, Coinbase sigue altamente expuesta al ciclo cripto, especialmente al precio de Bitcoin, que representa alrededor del 60% del valor total del mercado.

Por eso, la reciente caída del token ha provocado:

deterioro de expectativas,

menor actividad de trading,

y un fuerte castigo bursátil.

Las acciones de Coinbase acumulan una caída del 40% en un mes y del 30% en 2026.



El rebote de hoy: Bitcoin vuelve a respirar

Tras el dato de IPC, el mercado cripto ha experimentado un repunte significativo. Bitcoin subió por primera vez en cinco sesiones, lo que generó un fuerte flujo de entrada de volumen. Dado que Coinbase se mueve prácticamente en paralelo al comportamiento del mercado cripto, la recuperación del token ha impulsado un rebote inmediato en la acción.

MicroStrategy, otra compañía extremadamente expuesta a Bitcoin, también sube alrededor de un 8% en la sesión. El problema es evidente: Coinbase y MicroStrategy son valores con una volatilidad directamente ligada al ciclo cripto. En fases expansivas brillan, pero en correcciones son duramente penalizadas.



Resultados financieros de Coinbase del cuarto trimestre: deterioro significativo

Los resultados del cuarto trimestre de Coinbase muestran un comportamiento mixto, pero con un sesgo claramente negativo respecto al consenso.

Coinbase registró:

Ingresos totales: $1.78B vs $1.83B esperados (‑2.7%)

Ingresos netos: $1.71B (sin consenso comparable)

El negocio de suscripciones y servicios sigue siendo la parte más estable, pero también quedó por debajo de lo esperado. El trimestre fue sólido en términos operativos, pero insuficiente para un mercado que esperaba una recuperación más clara.

Resultados más a fondo

Ingresos del cuarto trimestre

Totales: $1.78B vs $1.83B (‑2.7%)

$1.78B vs $1.83B (‑2.7%) Transacciones: $982.7M vs $1.02B (‑3.7%)

$982.7M vs $1.02B (‑3.7%) Suscripciones y servicios: $727.4M vs $748.3M (‑2.8%)

$727.4M vs $748.3M (‑2.8%) Otros ingresos: $71.1M

Rentabilidad

EBITDA ajustado: $566M vs $657M (‑13.9%)

$566M vs $657M (‑13.9%) EPS ajustado: $0.66 vs $0.86 (‑23.3%)

Guía del primer trimestre

Suscripciones y servicios: $550M–$630M vs $758.8M esperados

$550M–$630M vs $758.8M esperados Ventas y marketing: $215M–$315M

$215M–$315M Tecnología y G&A: $925M–$975M

La guía fue especialmente decepcionante en el segmento de suscripciones, que se esperaba que actuara como amortiguador del ciclo cripto.

Reacción de analistas: recortes agresivos

La debilidad del trimestre y la falta de recuperación del mercado cripto han provocado una oleada de revisiones negativas:

Deutsche Bank: a $250 desde $331

a $250 desde $331 Rosenblatt: a $240 desde $325

JPMorgan: a $252 desde $290

El mensaje común es claro: el mercado cripto no se está recuperando al ritmo esperado y Coinbase enfrenta un entorno operativo más débil de lo previsto.

Coinbase se encuentra en un punto crítico:

resultados débiles,

presión bursátil intensa,

revisiones negativas,

entorno cripto adverso,

pero con un posible respiro si el marco regulatorio avanza en la dirección que la compañía espera.

Riesgo regulatorio: la ley de stablecoins podría golpear a Coinbase

Uno de los mayores riesgos actuales es el borrador de la nueva ley sobre stablecoins. El texto podría prohibir que los exchanges ofrezcan recompensas por mantener stablecoins, lo que afectaría directamente al acuerdo de ingresos entre Coinbase y Circle.

Coinbase ya retiró su apoyo al proyecto, afirmando que sería “materialmente peor que el statu quo”. El analista Mark Palmer interpreta los comentarios recientes de Brian Armstrong como una señal de esperanza, pero advierte que una prohibición de intereses sobre stablecoins sería un golpe significativo para uno de los pilares más estables del negocio.

