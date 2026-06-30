Las acciones de Enagás lideran las caídas del Ibex 35 en la jornada de hoy y se dejan más de un 3%. Sin embargo, la realidad es que estos descensos no se producen por alguna noticia negativa, sino por algo positivo: el descuento del dividendo.

Enagás descuenta su dividendo

Las acciones de Enagás caen más de un 3% hoy y se debe al descuento de su dividendo de 0,6€ por acción. Este dividendo se pagará este 2 de julio, que es el jueves de esta misma semana, y representa una rentabilidad por dividendo del 3,4% con respecto al precio de cierre de ayer.

Recordemos que este descuento de dividendo significa que el inversor que compre hoy acciones de Enagás, ya no tendrá derecho al dividendo que se paga esta semana, puesto que ayer fue el último día para poder comprarlas con derechos.

Además, Enagás es una de las empresas que forman parte de la Cartera 5 Estrellas de XTB, que presentamos el 13 de mayo y que ayudan a combatir la alta inflación que vivimos actualmente.

Las acciones de Enagás suben un 28% en este 2026.

¿Cómo comprar acciones de Enagás?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Enagás (ENG.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.