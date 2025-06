Las acciones de Hims & Hers (HIMS.US) suben por encima del 6% en el premercado de hoy tras la noticia de su plan de adquisición de la plataforma europea ZAVA, como parte de la estrategia de la compañía para expandir sus operaciones globales Aún se desconocen los términos exactos de la transacción, pero según informes de prensa, el acuerdo será en un solo pago y se espera que se cierre en 2026. Para la compañía, esto representa una oportunidad para expandir sus operaciones en el Reino Unido, Alemania, Francia e Irlanda. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Hims & Hers se dispara Hims & Hers ha experimentado un impresionante crecimiento de más del 130% desde finales de abril, cuando se anunció su colaboración con Novo Nordisk para la distribución de Wegovy. El principal motor del crecimiento de los ingresos de Hims ha sido la venta de imitaciones más económicas de los medicamentos para bajar de peso, gracias a la inclusión de los productos de Novo Nordisk y Eli Lilly en las listas de escasez de medicamentos. Cuando estos medicamentos se eliminaron de la lista, la venta de imitaciones dejó de ser legal y las acciones de la compañía se desplomaron más del 62% desde sus máximos de febrero en su peor momento. Actualmente, las acciones de Hims & Hers han regresado a niveles similares a los de febrero. Cotización de las acciones de Hims & Hers Fuente: xStation

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.