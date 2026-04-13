📈El precio del petróleo vuelve a dispararse por la guerra en Oriente Medio

El precio del petróleo vuelve a dispararse y vivimos una jornada en la que las bolsas se anotan una corrección fuerte. El riesgo viene de nuevo del estrecho de Ormuz, aunque en esta ocasión no es culpa directa de Irán, sino de la propia Estados Unidos y la nueva estrategia de presión de Trump.

La paz no llega… de momento

Después de un fin de semana de intensas negociaciones entre Estados Unidos e Irán, finalmente no se ha llegado a un acuerdo. El punto más importante para la paz es que Irán deje de lado sus operaciones nucleares, pero es también el punto más duro de negociar y en el que ambas partes no quieren ceder. Irán desconfía de Israel y de Estados Unidos y ve su programa nuclear como un factor muy importante para su protección, mientras que tanto Israel como Estados Unidos ven ese programa como una amenaza real no solo para la zona, sino para el mundo entero.

Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, Trump ha vuelto a aplicar una de sus peculiares estrategias.

La nueva estrategia de Trump que dispara los precios del petróleo

Tras no alcanzar un acuerdo durante el último fin de semana, Trump lanza una nueva estrategia. Según el presidente de Estados Unidos, a partir de las 4 de la tarde hora española del día de hoy bloqueará el estrecho de Ormuz. De esta manera, lo que se busca es ejercer mayor presión económica sobre Irán, para que no pueda vender su petróleo ni cobrar por los buques que crucen el estrecho. De hecho, es probable que también se busque que China haga algo, ya que es uno de los principales países que seguía comprando petróleo a Irán y que no ha tomado parte activa de los diálogos de paz. Así, si China, muy dependiente del estrecho de Ormuz, ve cortados sus suministros, se podría ver obligado a presionar a Irán para que llegue a un acuerdo de paz.

Recordemos que Irán estaba exigiendo el pago con criptomonedas de un peaje a todos los buques que cruzaran el estrecho, lo que no gustó nada a Trump. De hecho, este es un punto que Irán no terminó de cumplir, ya que el compromiso era que los buques podrían pasar libremente.

Sin embargo, el tema es que Irán no parece ceder a ninguna presión. Sus mandatarios están dispuestos a llegar hasta el final, sin importar lo que cueste y el impacto que ya está teniendo en un país que ya atravesaba por dificultades económicas, con una inflación disparada y un rial (su moneda) totalmente depreciada frente al dólar.

Las repercusiones las pagamos todos

El problema de la guerra y de este nuevo bloqueo, es que lo pagamos todos. El precio del petróleo Brent ha vuelto a subir por encima de 100$. Recordemos que se estaba dando una situación de backwardation en los precios del petróleo. Esto significa que los precios del contado y de los vencimientos de futuros más cercanos son mayores que los vencimientos más tardíos. Es decir, el mercado valora mucho más el petróleo ahora porque no se fía de si podrá conseguirlo al precio deseado en el futuro o en las cantidades requeridas, aunque esto implique asumir costes de mantenimiento. Hoy, esa situación se vuelve a dar y vemos subidas de más del 7% en el precio del barril de Brent.

El motivo es claro, bloqueo significa bloqueo y no importa quién lo esté llevando a cabo. De hecho, podríamos decir que incluso con estas subidas, los mercados podrían haber reaccionado aún peor. Las bolsas se anotan caídas de un 1% pero ni siquiera los valores más cíclicos se están desplomando. Por tanto, los inversores todavía tienen esperanzas de que en el corto plazo se solucione todo este asunto, ya que las caídas podrían ser mucho peores. Pensamos que lo que sigue preponderando es que no se están atacando las instalaciones energéticas, que si que tendría un impacto a más medio y largo plazo y no solo en las próximas semanas.

Por otro lado, esta semana empieza la temporada de resultados en Estados Unidos y en Europa, por lo que la volatilidad puede ser muy elevada.



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