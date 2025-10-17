El sectror de defensa europeo firma una jornada negativa, con la mayoría de sus empresas cotizando en rojo. Las acciones de Rheinmetall, con un retroceso del 6,7%, y Leonardo, que pierden un 5,2%, protagonizan las principales caídas del sector, que este año ha firmado grandes subidas motivado por los rumores sobre el incremento del gasto en defensa de la Unión Europea.

La causa de esta corrección en Bolsa es la conversación telefónica de ayer entre Vladimir Putin y Donald Trump, con el acercamiento que esto supone hacia el posible final de la guerra en Ucrania. Putin hizo alusión a la ventaja estratégica que tiene Rusia en la parte oriental de Ucrania, con protagonismo en la región del Donbás. Las negociaciones van a extenderse por la complejidad de las posiciones contrapuestas de ambos bandos. Sin embargo, se abre la puerta a una reunión presencial en Budapest para seguir avanzando en las mismas, lo cual está generando un retroceso en las acciones europeas de defensa y armamento, cortando, al menos temporalmente, el fuerte impulso alcista que han acumulado durante el conjunto el año.

Rheinmetall busca consolidarse tras un auge explosivo

La alemana Rheinmetall es la gran protagonista del Dax 40 este 2025, favorecida por el plan de rearme de 400.000 millones de euros aprobado por el Bundestag y el programa europeo “ReArmar Europa”, que también ha incrementado de forma significativa los contratos de defensa a nivel continental. La empresa ha ocupado en este 2025 un papel central en la dinámica del sector de defensa de Europa, lo que le ha permitido batir máximos. No obstante, el verano trajo cierta moderación en el entusiasmo inversor. Los resultados del segundo trimestre mostraron una desaceleración en los ingresos y márgenes respecto a las expectativas, lo que generó una corrección en las semanas posteriores. Pese a ello, la compañía ha seguido fortaleciendo su cartera industrial y comercial. Esta misma semana, el pasado 13 de octubre, Rheinmetall anunció un nuevo contrato de más de 300 millones de euros para el suministro de instalaciones médicas blindadas, lo que refuerza su reputación como proveedor integral en soluciones militares tecnológicas. En el conjunto del 2025, las acciones de Rheinmetall suben un 172%.

Crecimiento controlado en Leonardo

Además de Rheinmetall, otra empresa que también ha ocupado un lugar destacado dentro del sector en lo que llevamos de 2025 es Leonardo. La compañía es la principal empresa aeroespacial y de defensa italiana, que reportó en el primer semestre de 2025 un aumento de los ingresos del 11,7%, hasta los 8.919 millones de euros.

El EBITDA de la compañía creció un 4% hasta 884 millones, reflejando solidez operativa pese a márgenes ligeramente reducidos, mientras el EBIT aumentó un 10,7%, situándose en 432 millones. Leonardo ha reforzado su perfil financiero y operativo desde una posición más diversificada. Sus accionistas seguirán prestando atención a los equilibrios entre demanda militar, márgenes y la inversión en Europa, mientras pueden presumir de que sus títulos suben un 83% durante el 2025. Pese a las caídas de hoy, las acciones de Leonardo acumulan una subida de más del 85% en lo que llevamos de 2025.

