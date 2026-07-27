Las acciones de Indra lideran la sesión del Ibex 35 tras dispararse más de un 5%. Los títulos de la compañía cotizan en 55,7 euros y lo hacen con una capitalización bursátil de 9.663 millones de euros, en una jornada en la que el selectivo español también avanza con fuerza gracias a la caída del petróleo ante la relajación de las tensiones entre Estados Unidos e Irán. ¿Qué hay detrás de la subida de las acciones de Indra?

La noticia que dispara las acciones de Indra: el sistema lanzador embarcado SILAEM

El detonante detrás de la subida de las acciones de Indra es la confirmación de que la firma está al frente del desarrollo del Programa Especial de Modernización SILAEM (Sistema Lanzador Embarcado), un innovador sistema de defensa de punto para buques militares basado en misiles guiados por láser.

El proyecto, adjudicado por el Ministerio de Defensa en diciembre de 2025, cuenta con una financiación de 51 millones de euros y contempla el desarrollo de dos versiones del sistema:

Una configuración stand-alone, concebida para operar de forma autónoma e independiente del sistema de combate del buque.

Una versión integrada en el Sistema de Combate SCOMBA que emplea la Armada española, orientada a mejorar la capacidad de autoprotección frente a amenazas aéreas y misiles en escenarios de alta intensidad.

Según explica la propia Indra, el sistema actuará como última línea de defensa del buque, permitiéndole contrarrestar embarcaciones hostiles, drones aéreos y de superficie, misiles antibuque y ataques procedentes de la línea de costa. Está compuesto por un radar de control de tiro en banda X (clave para la adquisición y seguimiento de objetivos), una torre y misiles de guiado láser, todo ello integrado bajo un avanzado sistema de mando y control que actúa como cerebro de la solución. Ambos sistemas se basan en el concepto "fire and forget", que permite una reacción rápida ante ataques en entornos complejos.

Una de las características diferenciales del sistema será su arquitectura abierta, que asegurará la interoperabilidad plena con sistemas y sensores de otros fabricantes, algo que, según destaca la compañía, permitirá a las marinas de la OTAN y de países aliados integrarlo con facilidad en sus buques y ampliarlo con nuevas capacidades en el futuro. El desarrollo responde a la necesidad de los buques modernos de disponer de una defensa multicapa capaz de responder a ataques por saturación, neutralizando objetivos de forma progresiva y a distintas distancias.

El contrato se ejecutará hasta agosto de 2028 y se enmarca en el Plan Industrial para la Defensa y la Seguridad presentado por el Gobierno, que incluye seis Programas Especiales de Modernización (PEM) orientados a cubrir necesidades de la Armada. De forma complementaria, Indra recibió una prefinanciación de 42 millones de euros del Ministerio de Industria para facilitar el desarrollo tecnológico del programa. El SILAEM se suma a otro contrato reciente aprobado por Defensa en marzo por 29,67 millones de euros para tres sistemas adicionales de defensa antidrones y antimisiles para buques de la Armada, en un contexto en el que varias embarcaciones clave carecían hasta ahora de sistemas de protección de punto.

Una estrategia de alianzas que multiplica el músculo industrial

Más allá del SILAEM, Indra ha acelerado durante 2026 una intensa política de acuerdos con los grandes grupos de defensa mundiales. Entre los acuerdos más relevantes se encuentran:

Hanwha (Corea del Sur): contrato superior a 4.500 millones de euros para el desarrollo de obuses autopropulsados sobre cadenas basados en el modelo K9, con entrega de 282 vehículos.

Rheinmetall (Alemania): alianza estratégica para camiones y vehículos tácticos blindados, con una empresa conjunta para licitaciones del Ejército español por hasta 3.000 camiones, además de la integración del radar Nemus en vehículos blindados.

Leonardo (Italia): colaboración en ciberdefensa y uso de la plataforma anfibia SUPERAV de Iveco Defence Vehicles (filial de Leonardo) para fabricar 34 vehículos anfibios por 374 millones de euros destinados a sustituir a los veteranos AAV-7 de la Armada.

BAE Systems (Reino Unido): memorando de acuerdo para integrar soluciones de simulación de combate en los simuladores de vehículos terrestres del Ejército de Tierra.

Diehl Defence (Alemania): entrada de Indra en el negocio de misiles y sistemas de defensa aérea terrestre multicapa.

Kongsberg (Noruega): introducción de sistemas de guerra electrónica y radar en seis submarinos españoles.

Esta batería de acuerdos, tejida en apenas dos años con más de 140 alianzas firmadas, sitúa a Indra en posición de competir por contratos que suman al menos 11.000 millones de euros y refuerza su papel como integrador de la llamada "nube de combate europea" .

Además, hace menos de una semana, el 21 de julio, Indra firmó junto a Thales, Leonardo y Hensoldt (consorcio EuroMIDS) el contrato del programa EMIDS-2 con la OCCAR para desarrollar el terminal F-EMIDS, que hará interoperables a los principales cazas europeos (Eurofighter, Rafale, Tornado) y al avión de transporte A400M.

El nuevo tándem directivo, formado por el presidente Ángel Simón y el consejero delegado Josep Maria Recasens, tiene previsto presentar un nuevo plan estratégico, elaborado con ayuda de McKinsey, que ha sido aplazado hasta diciembre. Asimismo, el Ministerio de Defensa ha ordenado una auditoría sobre el Vehículo de Apoyo de Cadenas (VAC), un contrato de en torno a 2.000 millones de euros encargado al consorcio Tess Defence, controlado por Indra, ante dudas sobre su planteamiento industrial.

Indra viene de presentar resultados

La reacción que han registrado hoy las acciones de Indra no puede entenderse sin el impulso previo de los resultados del primer semestre, presentados el pasado 23 de julio, que ya provocaron una subida bursátil del 7,08% aquel día. Las cifras clave del semestre son:

Ingresos: 3.179 millones de euros, un 29,7% más que en el mismo periodo de 2025.

Beneficio neto: 219 millones de euros, un 2,1% por encima de los 215 millones del año anterior.

Cartera de pedidos: cifra histórica de 20.533 millones de euros, un 117% más que hace un año, de los cuales 11.746 millones corresponden al área de defensa.

Contratación neta: disparo del 58,4% hasta 5.010 millones de euros, impulsada también por el área de movilidad (+317%, con contratos como el ticketing del metro de Washington o la gestión del transporte de Londres).

Posición financiera: caja neta positiva de 1.033 millones de euros, frente a una deuda neta de 583 millones al cierre de 2025.

División de Defensa: motor principal del grupo, con 973 millones de euros de facturación (+102% interanual) y un beneficio operativo de 166 millones (+82,6%), lo que ya representa el 31% de las ventas totales y el 52% del beneficio operativo del grupo.

La compañía mantuvo intactos sus objetivos para 2026: ingresos en moneda local superiores a 7.000 millones de euros, EBIT reportado por encima de 700 millones y flujo de caja libre superior a 375 millones. El consejero delegado, Josep Maria Recasens, subrayó que "no se trata de un ciclo de gasto temporal", en referencia al aumento sostenido del gasto militar europeo derivado de la guerra entre Rusia y Ucrania y de la presión de Estados Unidos sobre la OTAN.

Las acciones de Indra suben un 5,6% en la jornada de hoy y su precio se sitúa a un 18% de su máximo anual de 66,15 euros. En el acumulado del año, además, las acciones de Indra suben más de un 14%.

Fuente: Plataforma de XTB

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