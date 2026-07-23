Indra presentó este 23 de julio de 2026 sus resultados del primer semestre del año en la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) (Comunicaciones a la CNMV de Indra; nota de prensa oficial de Indra Group). El grupo tecnológico y de defensa español facturó 3.179 millones de euros entre enero y junio, un 29,7% más que en el mismo periodo de 2025, mientras que el beneficio neto se situó en 219 millones de euros, apenas un 2,1% por encima de los 215 millones del año anterior.

El contraste entre el fuerte avance de la facturación y el práctico estancamiento del beneficio marca el titular del semestre para la compañía que, desde la pasada Semana Santa, preside Ángel Simón, con Josep Maria Recasens como consejero delegado desde el 17 de junio. Tras la presentación de resultados, las acciones de Indra se han disparado más de un 6%, convirtiéndose en el valor más alcista de la sesión del Ibex 35. ¿Qué hay detrás de los resultados?

Cifras clave de los resultados de Indra

Cartera de pedidos: 20.533 millones de euros, un 117% más que los 9.474 millones de junio de 2025, cifra histórica para la compañía.

que los 9.474 millones de junio de 2025, cifra histórica para la compañía. Contratación neta: 5.010 millones de euros, +58,4% interanual, acelerando hasta un +62% en el segundo trimestre en solitario.

EBITDA: 456 millones de euros, +72% interanual, con un margen del 14,4% frente al 10,8% de un año antes.

EBIT (resultado operativo): margen del 9,9% (10,6% excluyendo el impacto de la operación de TESS Defence) frente al 8,6% de junio de 2025, lo que implica un crecimiento absoluto del EBIT de aproximadamente un 51%.

Beneficio neto: 219 millones de euros, +2,1% interanual — el crecimiento más moderado de los últimos trimestres, tras el +28,4% del primer trimestre en solitario.

— el crecimiento más moderado de los últimos trimestres, tras el +28,4% del primer trimestre en solitario. Posición financiera: Indra cerró junio con una caja neta positiva de 1.033 millones de euros, frente a una deuda neta de 583 millones a cierre de 2025 y una caja neta de solo 4 millones en junio de 2025.

Indra cerró junio con una caja neta positiva de 1.033 millones de euros, frente a una deuda neta de 583 millones a cierre de 2025 y una caja neta de solo 4 millones en junio de 2025. Flujo de caja libre: 1.487 millones de euros en el semestre, frente a solo 65 millones un año antes; excluyendo el efecto de los anticipos de los Programas Especiales de Modernización de Defensa (PEM) y con factoring constante, el FCF habría sido de apenas 15 millones de euros — una matización explícita de la propia compañía.

1.487 millones de euros en el semestre, frente a solo 65 millones un año antes; excluyendo el efecto de los anticipos de los Programas Especiales de Modernización de Defensa (PEM) y con factoring constante, el FCF habría sido de apenas 15 millones de euros — una matización explícita de la propia compañía. Adquisiciones vs. crecimiento orgánico: las compras corporativas (TESS Defence y AERTEC en Defensa; Hispasat e Hisdesat en Espacio; Micronav y Global ATS en ATM) aportaron 377 millones de euros a las ventas del semestre, frente a solo 6 millones un año antes.

La división de Defensa, el motor clave de los resultados de Indra

La división de Defensa vuelve a ser el principal motor del grupo: facturó 973 millones de euros en el semestre, un 102-103% más que un año antes, y generó un beneficio operativo de 166 millones de euros (+82,6%), lo que representa ya el 31% de las ventas totales del grupo y el 52% de su beneficio operativo. Su cartera de pedidos alcanzó los 11.746 millones de euros, un 158% más que en junio de 2025. El resto de divisiones creció a ritmos mucho más contenidos: Tráfico Aéreo (+16%), hasta 300 millones; Minsait, el negocio de mayor peso relativo histórico, apenas +2,6-3%, hasta 1.541 millones (el 48% del total semestral); y Movilidad +1,8-2%, hasta 175 millones. El área de Espacio, aunque dispara sus ingresos un 398% por la consolidación de Hispasat e Hisdesat, en términos puramente orgánicos —es decir, sin el efecto de esas adquisiciones— retrocedió un 14% en el semestre.

Indra duplica su beneficio neto y mantiene sus objetivos sin cambios

Estos números confirman que, lejos de estancarse en el trimestre, Indra aceleró de forma notable entre abril y junio. El beneficio neto casi se duplica frente al primer trimestre y el EBIT crece un 67% en solo tres meses. La aparente “desaceleración” que titulan algunos medios se refiere únicamente a la comparación interanual del semestre completo (+2,1%) frente al fuerte +28,4% que había mostrado el primer trimestre en solitario frente a 2025, no a una pérdida de impulso secuencial. El propio comunicado de la compañía confirma este patrón al señalar que el margen EBIT del segundo trimestre (10,7%) mejora respecto al primer trimestre y crece 1,8 puntos frente al segundo trimestre de 2025 (8,9%). El mayor salto se produjo, no obstante, en el balance: de una deuda neta de 855 millones de euros a cierre de marzo, Indra pasó a una caja neta positiva de 1.033 millones a cierre de junio, un vuelco de cerca de 1.900 millones de euros en un solo trimestre, impulsado en gran medida por los anticipos de los programas de modernización de Defensa.

Indra mantuvo sin cambios sus objetivos financieros para el conjunto de 2026, ya fijados en febrero al presentar los resultados de 2025 y reiterados tras el primer trimestre: ingresos en moneda local superiores a 7.000 millones de euros, EBIT reportado superior a 700 millones y flujo de caja libre reportado superior a 375 millones. A diferencia de Iberdrola y Naturgy, que elevaron sus previsiones anuales al presentar sus cuentas del semestre esta misma semana, Indra optó por mantener su guía intacta pese al fuerte ritmo de contratación e ingresos.

Opinión de XTB España sobre los resultados de Indra: Un crecimiento real, pero cada vez más dependiente de la M&A y del calendario de cobros

El semestre de Indra deja una lectura de fondo positiva —la Defensa europea sigue siendo el vector de crecimiento más potente del mercado español, y la compañía lo está capturando con una cartera de pedidos que se ha más que duplicado en un año—, pero también una serie de matices que conviene no pasar por alto. El crecimiento del 30% en ingresos se explica en gran medida por adquisiciones (377 millones de euros de aportación frente a solo 6 millones el año pasado) y no por expansión orgánica: de hecho, el propio comunicado de la compañía admite que los ingresos orgánicos de Espacio cayeron un 14% en el semestre, una vez descontado el efecto de consolidar Hispasat e Hisdesat. Esto no resta valor a la estrategia de M&A —tiene sentido consolidar activos estratégicos en un sector donde el tamaño y las capacidades tecnológicas condicionan la adjudicación de grandes programas—, pero sí obliga a leer el “+30% de ingresos” con matices: buena parte de ese crecimiento es comprado, no generado internamente, y el mercado hará bien en distinguir entre ambos componentes en los próximos trimestres.

El segundo elemento que merece atención es la calidad del salto en caja neta. Pasar de una deuda neta de 855 millones en marzo a una caja neta positiva de 1.033 millones en junio es, sobre el papel, una transformación espectacular del balance, pero la propia Indra reconoce que ese flujo de caja libre de 1.487 millones se reduciría a apenas 15 millones si se excluyen los anticipos de los Programas Especiales de Modernización de Defensa y se normaliza el factoring. Es decir, gran parte de esa liquidez corresponde a cobros anticipados de contratos plurianuales del Ministerio de Defensa, no a generación de caja estructural del negocio ordinario. Esto no es necesariamente negativo —refleja la solidez de la cartera de pedidos y la capacidad de negociación de condiciones de cobro favorables en programas estratégicos—, pero introduce un componente de “lumpiness” (irregularidad en el calendario de cobros) que los inversores deben tener presente al proyectar la caja disponible para dividendos, recompras o nuevas adquisiciones en los próximos ejercicios. En este contexto, la decisión de Indra de mantener su guía de 2026 sin elevarla, a diferencia de lo que hicieron esta misma semana Iberdrola y Naturgy, puede leerse como un gesto de prudencia razonable mientras el nuevo equipo directivo —con Ángel Simón como presidente no ejecutivo desde abril y Josep Maria Recasens como consejero delegado desde junio— termina de asentarse y de digerir el fuerte ritmo de integraciones corporativas del semestre.

Las acciones de Indra suben un 6,20% intradía. En el conjunto del 2026, además, las acciones de Indra se revalorizan un 10,8%

Fuente: Plataforma de XTB

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