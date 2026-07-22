Naturgy acaba de presentar sus resultados del primer semestre del año en la comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El grupo energético español obtuvo un beneficio neto de 1.215 millones de euros entre enero y junio, un 6% más que en el mismo periodo de 2025, mientras que el resultado operativo bruto (EBITDA) se situó en 2.975 millones de euros, un 5% más.

Ambas magnitudes (EBITDA y beneficio neto) quedaron por encima del consenso de mercado, en un semestre marcado por la escalada del conflicto en Oriente Medio y su repercusión directa en la volatilidad de los precios energéticos. A raiz de estos positivos resultados, las acciones de Naturgy se posicionan como las más alcistas de la jornada del Ibex 35, tras repuntat más de un 4%.

Cifras clave de los resultados de Naturgy

Beneficio neto: 1.215 millones de euros, +6% interanual.

EBITDA: 2.975 millones de euros, +5% interanual (2.980 millones, +4,5%, según la cifra alternativa de Reuters).

Redes de distribución: el EBITDA de este negocio regulado creció un 13,2%, impulsado por la mayor remuneración regulada de la distribución eléctrica en España y las actualizaciones tarifarias en los mercados latinoamericanos.

Mercados energéticos: el EBITDA de este negocio liberalizado retrocedió un 2,4%, hasta los 1.490 millones de euros, lastrado por el debilitamiento de los márgenes de suministro en España y por efectos negativos de valoración a mercado en los contratos de compra de energía en Australia, que no llegaron a compensar la mejor contribución de la generación térmica española.

Inversión: 844 millones de euros entre enero y junio, dirigidos principalmente a redes de distribución y proyectos renovables selectivos.

Deuda neta: 11.745 millones de euros a cierre de junio, frente a los 12.317 millones de cierre de 2025 , apoyada en una fuerte generación de caja; el ratio deuda neta/EBITDA se sitúa en 2,2 veces.

, apoyada en una fuerte generación de caja; el ratio deuda neta/EBITDA se sitúa en 2,2 veces. Capacidad renovable: 8,4 gigavatios instalados, con cerca de 1,3 GW en construcción, de los que 629 MW entrarán en operación en la segunda mitad del año.

Dividendo: primer dividendo a cuenta del ejercicio 2026 de 0,60 euros por acción, que se abonará el 29 de julio, dentro del compromiso de retribución mínima de 1,8 euros por acción para el conjunto del año, superior a los 1,77 euros repartidos con cargo a 2025.

Accionariado: tras la salida del capital de BlackRock/GIP y CVC en los últimos meses, el free float ha superado el 46%, el nivel más alto de la historia de la compañía.

El segundo trimestre mejora las cifras del primero

A diferencia de lo que suele ocurrir en el negocio regulado, donde el primer trimestre suele ser el más fuerte del año por estacionalidad de la demanda, Naturgy muestra una aceleración clara en su segundo trimestre: el beneficio crece cerca de un 29% frente al primer trimestre y el EBITDA más de un 18%. Esta dinámica es coherente con lo señalado por la propia compañía sobre la mayor volatilidad e incertidumbre geopolítica del segundo trimestre, con la escalada del conflicto en Oriente Medio favoreciendo un mejor comportamiento de la generación térmica y de la gestión de riesgos energéticos, frente a un primer trimestre en el que las ventas ya habían caído un 6,9% por el descenso de precios. El repunte del 49% en la inversión trimestral y la aceleración en la reducción de deuda (406 millones de euros en el trimestre frente a 166 millones en el primero) refuerzan la idea de un segundo trimestre operativamente más sólido.

Naturgy eleva por segunda vez su objetivo para 2026

Con estos resultados, Naturgy ha mejorado los objetivos fijados en su Plan Estratégico 2025-2027 por segunda vez en el año. La compañía había arrancado 2026 con una guía de EBITDA superior a 5.300 millones de euros y beneficio neto por encima de 1.900 millones, fijada al presentar sus cuentas de 2025 el pasado 18 de febrero. Tras el primer semestre, la nueva previsión sitúa el EBITDA por encima de 5.500 millones de euros (+4-5% respecto a la guía anterior) y el beneficio neto por encima de 2.100 millones (+10%), mientras que la deuda neta prevista para cierre de año se reduce hasta unos 13.000 millones, un 4% menos que la estimación previa de 13.500 millones. La compañía indicó además disponer de una capacidad de inversión de entre 10.000 y 12.000 millones de euros para operaciones corporativas, frente a los hasta 10.000 millones mencionados anteriormente, en un contexto en el que el free float ya supera el 46% tras la salida de BlackRock/GIP y CVC del accionariado.

Opinión de XTB España sobre los resultados de Naturgy: crecimiento de calidad con la mancha del negocio liberalizado

Lo más destacable de este semestre es que Naturgy vuelve a apoyarse en su negocio regulado (redes de distribución) para tirar del resultado consolidado, con un crecimiento del 13,2% en el EBITDA de esta división gracias a la mayor remuneración regulada en España y a las actualizaciones tarifarias en Latinoamérica. Se trata de la misma palanca que ya vimos en Iberdrola esta misma mañana: en un contexto de tipos aún exigentes y de elevada incertidumbre geopolítica, el negocio regulado sigue siendo el activo más defendible de las eléctricas y gasistas españolas, precisamente porque su rentabilidad está anclada a marcos tarifarios previsibles y no a la volatilidad de los mercados de materias primas. La contrapartida es la debilidad del negocio de mercados energéticos, cuyo EBITDA cae un 2,4% por el deterioro de los márgenes de suministro en España y por el efecto de valoración a mercado de los contratos en Australia; un recordatorio de que la exposición internacional de Naturgy, aunque diversificada, no está exenta de sobresaltos puntuales cuando los mercados de electricidad y gas se mueven de forma abrupta.

Otro elemento que merece un análisis más detenido es la doble mejora de previsiones en apenas cinco meses (de la presentación de resultados anuales en febrero a la del primer semestre en julio), algo que en el sector suele leerse como una señal de gestión conservadora en la fijación de objetivos más que de un cambio estructural repentino en el negocio. El hecho de que la deuda neta se haya reducido en más de 570 millones de euros en el semestre (de 12.317 a 11.745 millones) pese a mantener un ritmo inversor de 844 millones, y que el ratio deuda neta/EBITDA se sitúe en un cómodo 2,2 veces, deja a la compañía en una posición de fuerza para anunciar operaciones corporativas relevantes, con una potencia de inversión declarada de hasta 12.000 millones de euros, en un momento en que el mercado observa con atención el proceso de recomposición accionarial tras la salida de BlackRock/GIP y CVC. La combinación de balance saneado, free float en máximos históricos y objetivos revisados al alza configura un escenario atractivo para el valor, aunque la sostenibilidad de esta mejora dependerá en gran medida de que el negocio de mercados energéticos deje de restar y empiece a acompañar el impulso que hoy solo aportan las redes.

Las acciones de Naturgy suben alrededor de un 4,10% en estos momentos. En el acumulado del año, además, las acciones de Naturgy , se revalorizan un 14,3%.

¿Cómo comprar acciones de Naturgy?

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