- Indra despunta con fuerza
- El mercado olvida los problemas políticos
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Las acciones de Indra repuntan más de un 5% después de un anuncio que el mercado se ha tomado muy bien. La compañía, que recientemente ha acaparado titulares por su fallida fusión con EM&E, ha firmado un acuerdo de colaboración con la startup Obuu Tech para el desarrollo de inteligencia artificial en el segmento de defensa a través de su plataforma IndraMind. ¿Qué significa esto?
Las acciones de Indra suben gracias a su apuesta por la IA
Obuu Tech se dedica al desarrollo de tecnología y software para áreas como Defensa, transporte, energía y aeroespacial. Pero en el caso de esta alianza entre Indra y Obuu Tech, se centrarán en el desarrollo de soluciones digitales en campos como la optimización logística, el mantenimiento y reparación de equipos o la IA aplicada a seguridad y defensa.
Esto supone un paso importante para Indra, ya que no solo está desarrollando el segmento de defensa más tradicional de elementos físicos como los vehículos blindados, sino también la rama más tecnológica. De hecho, es esta rama donde puede haber mayor valor añadido y diferenciación.
Además, llega en un momento en el que el mercado estaba dudando de las acciones de Indra por todo el revuelo político entre el gobierno de España y Ángel Escribano, presidente de la compañía. Este frente parece que ya se había relajado, pero el optimismo de hoy es de nuevo un espaldarazo para la compañía.
Las acciones de Indra caen un 4% en este 2026.
¿Cómo comprar acciones de Indra?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Indra (IDR.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
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