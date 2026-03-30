A lo largo de las últimas semanas hemos visto cómo uno de los valores con mayor crecimiento del IBEX 35, Indra, ha sufrido un desplome significativo. Actualmente, las acciones de Indra acumulan una caída superior al 30% desde máximos y un descenso del 8% desde inicio de año.

El principal catalizador a la baja fue la operación fallida para adquirir EM&E, bloqueada por la SEPI ante un posible conflicto de intereses relacionado con el presidente de la compañía. Esta inestabilidad en la dirección no ha sentado bien al mercado, que tras una subida considerable ha optado por tomar beneficios ante lo que muchos consideran una oportunidad perdida para crear un gigante español de la defensa.

La operación frustrada no ha pasado desapercibida en Europa. Según diversos medios financieros, un gran grupo armamentístico europeo ya habría puesto sus ojos sobre la compañía española.

Rheinmetall entra en escena tras la ruptura entre Indra y EM&E

Tras el fracaso del intento de crear un campeón nacional capaz de competir con las grandes firmas europeas y captar una mayor parte de los fondos comunitarios, Rheinmetall, la empresa alemana con uno de los mayores crecimientos acumulados desde 2025, habría mostrado interés en hacerse con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E).

Rheinmetall, el mayor fabricante de armas de Alemania, está analizando la posibilidad de presentar una oferta por Escribano. La operación se encuentra en una fase preliminar, pero supondría un movimiento estratégico de enorme relevancia para el mercado europeo de defensa.

Según adelantó elEconomista, la compañía alemana estudia una operación que podría alcanzar los 2.500 millones de euros, aunque no ha confirmado ni desmentido oficialmente su interés. La familia Escribano asegura que no ha recibido ninguna propuesta formal, pero reconoce que mantiene una relación de colaboración con Rheinmetall desde hace años.

El grupo alemán busca reforzar su presencia en España, donde ya colabora con Indra en el mantenimiento de los tanques Leopard y en el desarrollo del lanzacohetes SILAM. Una eventual compra de Escribano le permitiría integrar capacidades críticas en sensores, electrónica, sistemas de defensa y vehículos, consolidando su posición en el sur de Europa.

Aunque no existe ninguna oferta formal, el interés se interpreta como un movimiento lógico tras la ruptura con Indra y como parte de la estrategia de consolidación de Rheinmetall en Europa. De materializarse, tendría implicaciones industriales, políticas y estratégicas de gran alcance para España.

Rheinmetall acelera su expansión con una agresiva estrategia de adquisiciones

Rheinmetall no es nueva en este tipo de movimientos. Entre 2024 y 2026 ha ejecutado una estrategia de adquisiciones muy agresiva para diversificar su negocio hacia los sectores naval, digital y de sistemas autónomos, además de reforzar su presencia en Estados Unidos y Europa del Este.

Este modelo de crecimiento, basado en compras estratégicas y una mayor captación de fondos, ha convertido a Rheinmetall en una de las grandes beneficiadas del aumento de la inestabilidad desde el inicio de la guerra de Ucrania.

La lista de adquisiciones muestra cómo su estrategia de crecimiento inorgánico se ha acelerado desde el año 2024.

La compra más relevante ha sido la de Naval Vessels (NVL), completada este año, que transforma la naturaleza de la compañía al permitirle competir directamente en el sector de buques de guerra y fragatas. Con esta operación, Rheinmetall deja de ser una empresa centrada en sistemas terrestres para convertirse en una un fabricante híbrido.

Una relación previa basada en cooperación tecnológica

Hasta ahora, la relación entre EM&E y Rheinmetall era puramente industrial y tecnológica. Ambas compañías colaboraban en programas de defensa, integraban sistemas conjuntos y compartían desarrollos en vehículos y munición, pero Rheinmetall no tenía participación accionarial ni control sobre EM&E.

Un ejemplo claro de esta cooperación se dio en la modernización de los carros de combate Leopard 2E del Ejército de Tierra español. Rheinmetall aportaba sistemas clave del carro (cañón, munición, electrónica y mantenimiento), mientras que EM&E suministraba sistemas electroópticos, cámaras térmicas, sensores y componentes electrónicos integrados en la modernización del vehículo.

El sector defensa sufre en bolsa en 2026

El sector defensa europeo no atraviesa su mejor momento, algo que se refleja en el comportamiento de las acciones. Tanto Indra como Rheinmetall han registrado caídas desde inicios de 2026. La inestabilidad derivada del conflicto en Oriente Medio no ha beneficiado al sector en el corto plazo, ya que se ha producido una salida de capital generalizada y un aumento del temor a un giro en la política monetaria.

Lo que antes parecía un escenario de posibles bajadas de tipos ahora podría convertirse en subidas, a lo que se suma el encarecimiento energético y el aumento del riesgo de recesión.

En un escenario recesivo, los gobiernos podrían reequilibrar sus presupuestos y reducir temporalmente los programas de inversión en defensa para priorizar otras áreas más urgentes.

En concreto, las acciones de Indra caen un 9,6% desde inicios de año, mientras que las de Rheinmetall retroceden un 12,5%. La evolución futura de ambos valores dependerá de la duración del conflicto y de cómo afecte al cumplimiento de los compromisos de gasto en defensa de los países europeos.

Cómo comprar acciones de Indra y Rheinmetall desde XTB

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, los usuarios pueden comprar acciones de Indra (IDR.ES) y Rheinmetall (RHM.DE), dos de las compañías más relevantes del sector de defensa y tecnología en Europa. Indra es el principal grupo español en sistemas de defensa, ciberseguridad y electrónica avanzada, mientras que Rheinmetall se ha consolidado como uno de los mayores fabricantes europeos de vehículos militares, munición y soluciones de combate terrestre.

Como ocurre con el resto de acciones y ETF disponibles en la plataforma, los primeros 100.000 euros de negociación mensual están libres de comisión, tanto en compra como en venta.