Ofensiva en software: Paralelamente, lanzaron Muse Spark 1.1, un avanzado modelo de razonamiento con tarifas muy agresivas y baratas para competir directamente y arrebatar mercado a OpenAI y Anthropic.

Plan energético a 2027: Apoyada por Broadcom y TSMC, la compañía prevé duplicar su capacidad de cómputo de 7 a 14 gigavatios para 2027, blindando su cadena de suministro con aliados como Samsung y SanDisk.

Ahorro masivo y autonomía: Al sustituir a Nvidia —cuyos componentes suponen entre el 40% y el 60% de la inversión en centros de datos—, Meta logrará un drástico ahorro de costes y un diseño adaptado a sus necesidades.

Rebote por chip propio: Las acciones de Meta suben (+4% ayer y +2% hoy) tras filtrarse que en septiembre fabricará en masa "Iris", su propio chip de IA para reducir la dependencia de Nvidia.

Las acciones de Meta repuntaron en la sesión de ayer más de un 4% y en el pre-mercado de hoy lo hacen en más de un 2%. El motivo es que la compañía tiene previsto comenzar la fabricación en masa de su nuevo chip de inteligencia artificial personalizado, conocido internamente bajo el nombre en clave "Iris", a partir del próximo mes de septiembre. ¿Qué importancia real tiene esto? Recordad que Meta es una de las empresas que forman parte de la Selección de Ideas de XTB para Invertir en Bolsa.

Meta se pone serio con sus chips

Según un memorando interno de la compañía filtrado recientemente por Reuters, este movimiento estratégico forma parte de un ambicioso plan para duplicar la capacidad global de cómputo de sus centros de datos, con el objetivo de escalar desde los 7 gigavatios actuales hasta alcanzar los 14 gigavatios de potencia para el año 2027. De esta manera, se podrá optimizar su familia de aplicaciones, sobre todo Facebook e Instagram.

El procesador "Iris" pertenece a la familia de aceleradores MTIA (Meta Training and Inference Accelerator), un proyecto de diseño propio que busca mitigar los desorbitados costes de computación y recortar la dependencia que la tecnológica tiene de proveedores como Nvidia y AMD. De hecho, este es uno de los puntos clave. En primer lugar, podemos señalar que un chip de diseño propio se adaptará mucho más fácilmente a las necesidades de la compañía que las GPUs genéricas de Nvidia. Por tanto, ya en este punto y en un entorno tan competitivo, el diseño propio podría ayudar a Meta a seguir robando cuota de mercado a Alphabet en el negocio publicitario.

En segundo lugar también podemos señalar el coste. Los chips de Nvidia no son precisamente baratos, y es que una empresa que tiene un margen bruto del 75% (hablamos de Nvidia) demuestra (generalmente) una gran capacidad de fijación de precios. En concreto, se estima que los sistemas de Nvidia pueden suponer entre el 40% y el 60% de la inversión total en un centro de datos (aunque esto se irá reduciendo por el incremento de la importancia de los chips de memoria y CPUs). Por ello, si eres capaz de eliminar a uno de los intermediarios más costosos, tu ahorro de costes será increíble. En un entorno donde el capex se dispara, cualquier ahorro puede suponer una gran diferencia. Esto no significa que Meta ya no dependerá de Nvidia, pero si que le otorgará una mejor posición negociadora. Otras empresas como Alphabet o Amazon también hacen lo propio.

Un plan que se está fraguando

El documento interno revela que el nuevo silicio ha completado con éxito su fase de pruebas de errores en un tiempo récord de tan solo seis semanas y sin presentar fallos de gravedad. Para llevar a cabo este proyecto, Meta ha colaborado estrechamente con Broadcom en las labores de codiseño arquitectónico y por supuesto la producción correrá a cargo de a la taiwanesa TSMC, previendo además una agresiva hoja de ruta con lanzamientos de nuevos chips cada seis meses.

Por otro lado, para asegurar que este ritmo de expansión no sufra retrasos debido a la escasez global de componentes o a la inflación de los semiconductores, la compañía ha llegado a acuerdos con Samsung para los chips de memoria, SanDisk el almacenamiento flash y Sumitomo Electric para los equipos de fibra óptica.

Con este ecosistema totalmente integrado, Meta se prepara para absorber de forma interna su propio crecimiento computacional y competir de tú a tú en eficiencia de costes frente a otros colosos del sector.

Meta da un salto cualitativo en software con el ecosistema Muse

Paralelamente, la firma liderada por Mark Zuckerberg ha anunciado el lanzamiento oficial de Muse Spark 1.1, la evolución de su modelo bandera de razonamiento avanzado y multimodal desarrollado por el equipo de Meta Superintelligence Labs. Esta nueva versión destaca por dar un salto cualitativo en tareas de automatización mediante agentes de IA y flujos de trabajo de programación complejos. El modelo ha demostrado una gran capacidad para orquestar sistemas multiagente, planificar tareas largas, interactuar con interfaces informáticas y reparar errores de código de manera autónoma. Todo esto se apoya en una ventana de contexto de un millón de tokens optimizada con un mecanismo de compactación de datos que le permite recordar e integrar información de procesos anteriores sin perder precisión.

El nuevo modelo ya se encuentra disponible para el público general en el modo de razonamiento profundo "Thinking" dentro del asistente Meta AI y en redes como Instagram o WhatsApp. Asimismo, se abre por primera vez a desarrolladores externos en una fase de vista previa pública a través de la nueva plataforma Meta Model API. Con una política de tarifas sumamente agresiva fijada en 1,25 dólares por millón de tokens de entrada y 4,25 dólares por los de salida, Meta busca batir directamente en costes a los modelos equivalentes de Anthropic y OpenAI. De esta manera, y sumándose al reciente debut de su generador visual Muse Image, la compañía cierra el círculo de un ecosistema integrado verticalmente que abarca desde la energía de sus centros de datos y sus propios chips, hasta los modelos de software más avanzados del mercado.

En definitiva, los inversores exigían más a Meta y la compañía está respondiendo.

Las acciones de Meta caen un 3% en este 2026.

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