Meta Platforms ha confirmado que invertirá más de 13.000 millones de dólares canadienses en la construcción de su primer centro de datos en Canadá, ubicado en Sturgeon County (Alberta), al norte de Edmonton. Se trata de la inversión privada más grande en la historia de Canadá, según la primera ministra de Alberta, Danielle Smith, quien acompañó al vicepresidente de desarrollo de centros de datos de Meta, Gary Demasi, en el anuncio realizado en Calgary durante el tradicional Calgary Stampede.

Un gigante de IA de 1 gigavatio: así será el nuevo centro de datos de Meta

El nuevo centro de datos de Meta tendrá una potencia de 1 gigavatio (suficiente para abastecer entre 750.000 y 800.000 hogares) y ocupará 2,9 millones de pies cuadrados (unos 269.000 metros cuadrados). Será el centro de datos número 33 de la red global de Meta (que ya incluye instalaciones en Suecia, Irlanda, Dinamarca y Singapur) y estará optimizado específicamente para cargas de trabajo de inteligencia artificial.

El proyecto generará hasta 3.000 empleos en el pico de construcción y unos 300 puestos operativos permanentes una vez esté en marcha, además de aportar cerca de 175-250 millones de dólares anuales en beneficios económicos para Alberta. Meta también destinará unos 60 millones de dólares canadienses (42 millones de dólares) a mejorar infraestructuras locales como carreteras y redes hídricas.

Un dato relevante para el inversor español: la energía del complejo, generada mediante una planta de gas natural desarrollada por un consorcio que incluye a la canadiense Pembina Pipeline, contará con participación de Técnicas Reunidas. La compañía española anunció que, junto a Aecon Group, se ha adjudicado el contrato del “Greenlight Electricity Centre” para energizar el centro de datos, por un importe de 570 millones de euros. Meta ha señalado que, como en el resto de sus centros de datos, el consumo eléctrico estará respaldado al 100% por energía limpia y renovable, y que el sistema de refrigeración será de circuito cerrado, sin consumo continuo de agua.

Carson Kearl, de Enverus, apunta que, si se incluyen los chips de IA y el equipamiento de red (no contemplados en los 13.000 millones de la construcción), el gasto total del proyecto podría superar los 75.000 millones de dólares.

Parte de una carrera de gasto sin precedentes

Este anuncio se inscribe en el plan de capex de Meta para 2026, que la compañía ha fijado entre 125.000 y 145.000 millones de dólares en centros de datos y gastos relacionados, tras elevar previamente su previsión desde el rango de 115.000-135.000 millones anunciado a comienzos de año. El mensaje de fondo es claro: Mark Zuckerberg sigue apostando de forma masiva por la infraestructura de IA como palanca de crecimiento futuro, incluso a costa de presionar el gasto de capital y generar dudas puntuales entre los inversores sobre el retorno de esas inversiones.

¿Qué sabemos de las novedades de Meta?

Más allá de Canadá, varios frentes han condicionado la cotización de Meta esta semana:

El nacimiento de “Meta Compute”, el brazo de nube de la compañía: A principios de la semana pasada conocimos a través de Bloomberg, que Meta está desarrollando un negocio de computación en la nube para alquilar su exceso de capacidad de IA a terceros, bajo la iniciativa interna “Meta Compute”, liderada por el jefe de infraestructura Santosh Janardhan, el responsable de Meta Superintelligence Labs Daniel Gross y la presidenta Dina Powell McCormick. La compañía estudia dos modelos: vender acceso a modelos de IA alojados en su propia infraestructura (al estilo de Amazon Bedrock) o alquilar capacidad de computación “en crudo”, entrando en competencia directa con AWS, Microsoft Azure, Google Cloud y proveedores “neocloud” como CoreWeave o Nebius. Esta noticia disparó la acción de Meta más de un 10% en una sola sesión, mientras hundía a los valores de la competencia neocloud entre un 10% y un 15% ante el temor a un exceso de oferta de capacidad de IA.

A principios de la semana pasada conocimos a través de Bloomberg, que Meta está desarrollando un negocio de computación en la nube para alquilar su exceso de capacidad de IA a terceros, bajo la iniciativa interna “Meta Compute”, liderada por el jefe de infraestructura Santosh Janardhan, el responsable de Meta Superintelligence Labs Daniel Gross y la presidenta Dina Powell McCormick. La compañía estudia dos modelos: vender acceso a modelos de IA alojados en su propia infraestructura (al estilo de Amazon Bedrock) o alquilar capacidad de computación “en crudo”, entrando en competencia directa con AWS, Microsoft Azure, Google Cloud y proveedores “neocloud” como CoreWeave o Nebius. Esta noticia disparó la acción de Meta más de un 10% en una sola sesión, mientras hundía a los valores de la competencia neocloud entre un 10% y un 15% ante el temor a un exceso de oferta de capacidad de IA. El litigio antitrust en Estados Unidos sigue abierto: Aunque Meta ganó en noviembre de 2025 el juicio antimonopolio de la FTC que amenazaba con forzar la venta de Instagram y WhatsApp, la agencia federal apeló la sentencia el 20 de enero de 2026, por lo que el riesgo regulatorio, aunque reducido, no ha desaparecido del todo y sigue siendo un factor de fondo para el valor.

Aunque Meta ganó en noviembre de 2025 el juicio antimonopolio de la FTC que amenazaba con forzar la venta de Instagram y WhatsApp, la agencia federal apeló la sentencia el 20 de enero de 2026, por lo que el riesgo regulatorio, aunque reducido, no ha desaparecido del todo y sigue siendo un factor de fondo para el valor. Presión regulatoria en Europa: El regulador de competencia francés ordenó ayer a Meta retomar las negociaciones con grupos de medios de comunicación sobre el pago por el uso de contenidos periodísticos, después de que expiraran los acuerdos de derechos de autor vigentes, un recordatorio de que la presión normativa europea sobre los gigantes tecnológicos sigue activa en paralelo a la expansión de infraestructura en Norteamérica.

El regulador de competencia francés ordenó ayer a Meta retomar las negociaciones con grupos de medios de comunicación sobre el pago por el uso de contenidos periodísticos, después de que expiraran los acuerdos de derechos de autor vigentes, un recordatorio de que la presión normativa europea sobre los gigantes tecnológicos sigue activa en paralelo a la expansión de infraestructura en Norteamérica. Novedades de producto en IA generativa: Meta ha lanzado esta semana Muse Image, su primer modelo de generación de imágenes desarrollado por Meta Superintelligence Labs, pensado para mejorar el engagement en Instagram, WhatsApp y Meta AI, así como ofrecer nuevas herramientas creativas a los anunciantes, en línea con el objetivo de monetizar mejor su enorme inversión en infraestructura de IA.

Cotización de las acciones de Meta

Tras varias jornadas de volatilidad, el rendimiento acumulado de las acciones de Meta durante el 2026 permanece en terreno negativo (-9,43%). Como podemos ver en la gráfica previa con velas diarias de Meta, el RSI se encuentra actualmente en terreno neutral, en los 53,9 puntos.

Por otro lado, la megainversión en Alberta confirma que Meta no da tregua en su carrera de infraestructura de IA, apostando fuerte por asegurar capacidad de cómputo antes que sus rivales. Pero la semana deja también un mensaje más matizado para el inversor, y es que el mercado empieza a exigir visibilidad sobre cómo Meta va a monetizar ese gasto, lo que explica el entusiasmo con “Meta Compute”.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo comprar acciones de Meta en XTB?

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