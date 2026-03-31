Hay un gigante tecnológico con problemas en Wall Street. Microsoft, una compañía que lleva más de una década situada entre las diez mayores de Estados Unidos y que ha sobrevivido a múltiples ciclos tecnológicos y crisis, atraviesa una de sus peores caídas desde el desplome provocado por la pandemia.

El pesimismo del sector, unido a la inestabilidad geopolítica, ha borrado cerca de 1 billón de dólares de capitalización. Las acciones de Microsoft caen aproximadamente un 35% desde máximos y un 26% desde inicios de año, convirtiéndose en el valor más castigado de las Siete Magníficas. ¿Estamos ante una oportunidad o pueden continuar las caídas?

Un deterioro prolongado: Microsoft pierde la confianza del mercado

Microsoft vive uno de los momentos más delicados de los últimos años. La tendencia bajista comenzó tras marcar máximos en octubre de 2025. Desde entonces, la compañía ha encadenado catalizadores negativos externos y noticias internas que han impedido recuperar la senda alcista.

Las razones detrás del desplome de las acciones de Microsoft son múltiples, pero todas convergen en un punto: la creciente desconfianza del mercado sobre el retorno real de sus inversiones en inteligencia artificial.

Factores externos: cambio de narrativa, rotación de capital y geopolítica

Por un lado, el mercado ha cambiado su percepción sobre la IA. Hace un año, cualquier anuncio relacionado con inteligencia artificial impulsaba las acciones. Hoy, los inversores cuestionan la viabilidad económica de estas inversiones y su capacidad para traducirse en flujos de caja a corto plazo.

A ello se suma una rotación de capital desde el sector tecnológico hacia sectores con múltiplos más atractivos, como energía o utilities.

El reciente conflicto en Oriente Medio tampoco ha ayudado. El temor a un repunte de la inflación y a un giro en la política monetaria ha llevado a los inversores a buscar activos defensivos, alejándose de compañías en tendencia bajista como Microsoft.

Factores internos: dudas sobre el ROI de la IA y señales de desaceleración

En el plano interno, las dudas son igual de relevantes. Los últimos resultados mostraron cifras sólidas, pero el fuerte aumento del CAPEX generó incertidumbre y provocó ventas. El mercado penaliza el gasto masivo en infraestructura ante una adopción de Microsoft 365 Copilot más lenta de lo esperado.

Otro punto crítico es la desaceleración de Azure, que por primera vez en años muestra un crecimiento más moderado.

Además, la dependencia de Microsoft respecto a OpenAI se ha convertido en un arma de doble filo. El acuerdo firmado a finales de 2025 compromete a OpenAI a adquirir 250.000 millones de dólares en servicios de Azure en los próximos años, más de un tercio del backlog total de Microsoft. Esto supone un riesgo de concentración significativo.

A esto se suma la creciente percepción de que Copilot no está generando el retorno esperado, mientras que modelos rivales como Claude o Gemini podrían estar captando más valor empresarial, según apunta Forbes.

Microsoft sigue invirtiendo: expansión estratégica en Tailandia

A pesar del desplome bursátil, Microsoft continúa ejecutando su estrategia de expansión. La compañía ha anunciado una inversión superior a 1.000 millones de dólares en Tailandia para reforzar su infraestructura de cloud, IA y centros de datos durante los próximos dos años.

El Sudeste Asiático se ha convertido en un punto geopolítico clave, con una creciente competencia entre potencias por el control de la infraestructura tecnológica. Tailandia, segunda mayor economía de la región, busca posicionarse como un hub digital y de IA, aprovechando su ubicación estratégica y el interés de los gigantes tecnológicos por diversificar fuera de China.

La inversión se articula en tres pilares: infraestructura física de centros de datos de nueva generación, capacidades de nube soberana para reforzar la ciberseguridad y programas de formación en IA para millones de trabajadores y funcionarios.

Análisis técnico de las acciones de Microsoft

Actualmente, las acciones de Microsoft se acercan a la zona de 353 dólares, un nivel que actuó como soporte en el pasado. Este punto, junto al retroceso de Fibonacci del 61%, es clave para intentar romper la tendencia bajista. Si el precio respeta este nivel, el siguiente reto será superar la media móvil de 200 periodos. De lo contrario, la presión bajista podría intensificarse.

El peor trimestre desde la crisis financiera

Bloomberg destaca que Microsoft se encamina a registrar su peor trimestre an años, con una caída del 25% en los primeros meses del año. Esto la convierte en el peor valor de los Siete Magníficos, un grupo que ya está sufriendo fuertes correcciones.

En conclusión, la caída de Microsoft no responde a un único factor, sino a la convergencia de múltiples elementos. Aunque muchos analistas mantienen una visión optimista a largo plazo, el mercado exige ahora pruebas claras de monetización, algo que Microsoft todavía no ha logrado demostrar.

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