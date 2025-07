Las acciones de Naturgy caen pese a sus grandes resultados

Las acciones de Naturgy retroceden un 1% en la sesión del miércoles tras la presentación de sus resultados trimestrales durante la sesión de ayer. La compañía energética ha mostrado los resultados de un periodo cargado de volatilidad, incertidumbre e incremento del precio de la electricidad, y aunque las cifras han sido buenas, en la jornada de hoy se está viendo afectada por la negativa del Congreso al decreto ‘antiapagones’ presentado por el Gobierno, una iniciativa que buscaba reforzar el sistema eléctrico para evitar apagones como el que sufrió el país el pasado mes de abril y que, entre otros, hubiera dado impulso a las energías renovables. Como consecuencia, las acciones de Naturgy se posicionan hoy en la zona bajista del Ibex 35, junto con otras empresas del sector como Endesa o Solaria, que lideran las caídas del selectivo nacional. Resultados de Naturgy del primer semestre de 2025 Ventas netas : 9.961 millones de euros (+9,8%)

: 9.961 millones de euros (+9,8%) EBITDA : 2.848 millones de euros (+0,1%)

: 2.848 millones de euros (+0,1%) Beneficio Neto: 1.147 millones de euros (+10%) Durante el primer semestre de 2025, Naturgy alcanzó un EBITDA de 2.848 millones de euros, un 0,1% superior al registrado en el mismo periodo del año anterior, reflejo de la resiliencia y diversificación de su modelo de negocio. El beneficio neto se situó en 1.147 millones de euros, lo que supone un incremento del 10% respecto al primer semestre de 2024. Además, la compañía generó un sólido flujo de caja que le permitió mantener un balance financiero robusto, incluso tras completar en junio una recompra de acciones por valor de 2.300 millones de euros. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil En este periodo, los precios promedio del gas y la electricidad en Europa se situaron por encima de los registrados en el mismo periodo de 2024, impulsados por la persistente incertidumbre macroeconómica y unas temperaturas más bajas. En particular, los precios mayoristas de la electricidad fueron, en promedio, un 58% superiores. En contraste, el precio medio del crudo Brent descendió un 15% interanual. En cuanto a la evolución de la demanda, los resultados fueron dispares según el mercado. En España, la demanda de gas creció ligeramente (+0,7%), mientras que en Brasil el aumento fue más significativo (+7,0%). Por el contrario, se registraron caídas en Chile (-5,3%), Argentina (-3,9%) y México (-0,1%). En el ámbito de la distribución eléctrica, España registró un crecimiento del 2,0%, mientras que Argentina y Panamá mostraron descensos del 7,1% y 1,4%, respectivamente. Los buenos resultados de Naturgy se han visto respaldados por una mayor contribución de las actividades liberalizadas, en especial la gestión energética, que se benefició de precios del gas más altos, adquisiciones competitivas y coberturas. También ha destacado la generación térmica, con un sólido desempeño en España, impulsado por una mayor demanda y actividad en los mercados de servicios auxiliares. Las cifras del semestre evidencian un equilibrio adecuado entre los distintos negocios del grupo. Las actividades liberalizadas aportaron el 53% del EBITDA, mientras que los negocios regulados representaron el 47% restante. En el plano inversor, Naturgy destinó 900 millones de euros a proyectos operativos, con foco en el refuerzo de redes para impulsar la transición energética y en el desarrollo de energías renovables. Como resultado, la capacidad renovable instalada alcanzó los 7,7 GW, tras la entrada en operación de nuevas plantas en España, Australia y Estados Unidos. Análisis sobre los resultados de Naturgy Naturgy ha experimentado una transformación profunda en los últimos años, centrada en la mejora de la eficiencia operativa, la simplificación de procesos, la reducción de riesgos y el aumento de la rentabilidad. En particular, la compañía ha logrado mitigar el riesgo de mercado en sus actividades de gestión energética a través de una estrategia proactiva de coberturas sobre sus volúmenes de GNL en Estados Unidos. No obstante, el entorno macroeconómico, marcado por la devaluación de monedas locales frente al euro, impactó negativamente en los resultados financieros, especialmente en América Latina. El mayor efecto en el EBITDA provino del peso argentino (ARS), con una reducción de 33 millones de euros, seguido por el peso mexicano (MXN), con un impacto de -25 millones. A pesar de este contexto adverso, Naturgy cerró el primer semestre de 2025 con sólidos resultados financieros con un ratio deuda neta/EBITDA inferior a 2,6x. Estos resultados han superado las expectativas del mercado. En el ámbito operativo, la compañía ha demostrado una gestión eficiente y un uso óptimo de sus activos durante la primera mitad de 2025. En particular, los ciclos combinados de gas han desempeñado un papel clave en garantizar la estabilidad y competitividad del sistema energético, consolidándose como un elemento esencial para asegurar el equilibrio de la red y facilitar la integración progresiva de energías renovables. El rechazo al decreto antiapagones tumba las acciones de Naturgy A pesar de haber superado las expectativas del mercado, las acciones de Naturgy retroceden un 0,9% en la sesión del miércoles, dada la negativa del Congreso a aprobar el decreto ‘antiapagones’, un proyecto que, de haber sido aprobado, hubiera desbloqueado inversiones millonarias en almacenamiento y que, según los expertos, ofrecía un marco regulatorio amigable para las energías verdes. Estas caídas, no obstante, contrastan con el comportamiento que han tenido a lo largo de la última semana, en la que se han revalorizado un 2%. En el acumulado del año, las acciones de Naturgy acumulan una revalorización del 14,85% en lo que va de año. Fuente: Plataforma de XTB ¿Cómo comprar acciones de Naturgy? Fuente: Plataforma de XTB Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Naturgy (GAS.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.



