Las acciones de Naturgy suben un 1,4%

CriteriaCaixa ha aprovechado la salida parcial de BlackRock/GIP de Naturgy para recomprar algo más del 2% del capital, elevando su participación hasta cerca del 26% y reforzando así su papel de accionista prioritario en la energética, sin rebasar el umbral del 30% que le obligaría a lanzar una OPA. Tras la noticia, las acciones de Naturgy, que con la desinversión de BlackRock se anotaron un notorio descenso bursátil, están cotizando en positivo.

¿Qué ha hecho Criteria en Naturgy?

CriteriaCaixa, el hólding empresarial de la Fundación La Caixa, ha comunicado a la CNMV la compra de un paquete superior al 2% de Naturgy, pasando de alrededor del 23,96% al 25,98% del capital en una sola operación. La inversión ronda los 450‑485 millones de euros, y se ha realizado aprovechando la colocación acelerada del 7,1% que BlackRock (a través de GIP) ha vendido a inversores cualificados a 24,75 euros por acción.

Con esta compra, Criteria recupera prácticamente el nivel accionarial que tenía antes de la auto‑opa que Naturgy lanzó este año sobre un 10% de su propio capital para elevar el free float y mejorar la liquidez del valor en Bolsa. Aunque la recompra de acciones por parte de la propia Naturgy aumentó el capital flotante y facilitó su regreso a grandes índices, la posterior adquisición del 2% por Criteria vuelve a concentrar algo más el núcleo duro.

¿Por qué se habla de “blindaje”?

En el capital de Naturgy conviven tres grandes bloques: Criteria, ahora con cerca del 26%; CVC (junto a Corporación Financiera Alba/March) en torno al 18‑19%; e IFM con algo más del 15%, además de BlackRock/GIP, que tras deshacer un 7,1% conserva alrededor del 12‑13%.

El movimiento se interpreta como una maniobra de “blindaje” frente a futuros intentos de toma de control o de alianzas entre otros socios financieros, especialmente después del episodio de Taqa en 2024 y del probado interés de IFM por seguir creciendo en la compañía. Criteria ha reiterado que Naturgy es un activo estratégico que quiere mantener bajo su órbita, con vocación de control y presencia activa en la gobernanza, por lo que reforzar su peso le da más capacidad de veto y de iniciativa frente a terceros.

La reciente venta masiva de GIP‑BlackRock ha ampliado el universo de posibles vendedores institucionales y ha demostrado que pueden abrirse nuevas ventanas para que Criteria incremente su presencia sin tensar el mercado, especialmente si CVC o el propio BlackRock siguen reduciendo exposición en próximos meses. En paralelo, IFM no ha ocultado que le gustaría elevar su peso en Naturgy, de modo que la posibilidad de más movimientos cruzados en el capital sigue muy viva y explica en buena medida la decisión de La Caixa de adelantarse y “rearmarse” en el valor.

Implicaciones en el consejo y en el mercado

Al superar el 25%, Criteria gana base para exigir un cuarto consejero en Naturgy, reforzando su representación en un consejo de 15 miembros en el que ya tiene una posición muy influyente a través del propio presidente ejecutivo, Francisco Reynés, que además es vicepresidente primero de Criteria. La eventual remodelación del órgano de gobierno se produciría previsiblemente en la junta de primavera, una vez se digieran estos cambios accionariales y se compruebe si hay nuevos movimientos de IFM, CVC o BlackRock.

Para el mercado, el refuerzo de Criteria tiene una doble lectura: por un lado, aporta estabilidad y visibilidad al proyecto industrial y a la política de dividendos de Naturgy, al quedar más anclados en un accionista doméstico de largo plazo; por otro, vuelve a concentrar parte del capital en manos del núcleo duro, lo que puede limitar algo el free float, aunque este sigue muy por encima de los niveles previos gracias a la auto‑opa y a la propia desinversión de BlackRock. En conjunto, el mensaje que se transmite es que Naturgy seguirá siendo una pieza estratégica bajo el paraguas de La Caixa, pero con un campo abierto para nuevos ajustes accionariales y posibles operaciones corporativas si las condiciones, regulatorias y políticas, terminan alineándose.

Cotización de las acciones de Naturgy

Las acciones de Naturgy suben un 1,4% en estos momentos. Durante el 2025, las acciones de Naturgy se revalorizan un 4%.

