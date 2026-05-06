Las acciones de Novo Nordisk se disparan. Después de la drástica caída que ha sufrido desde sus máximos absolutos, en los que llegó a posicionarse como una de las firmas mejor valoradas del mercado europeo, la presentación de los últimos resultados trimestrales de la firma parece haber servido para intentar revertir la tendencia bajista que arrastra desde 2024. ¿Estamos ante un punto de inflexión para Novo?

Las ventas de Novo Nordisk caen, pero las perspectivas mejoran

Novo Nordisk ha presentado unos resultados marcados por una caída del 10% en las ventas, hasta 70.100 millones de coronas danesas, pero el impacto ha sido mucho menor del esperado gracias al fuerte impulso de Wegovy, su tratamiento estrella contra la obesidad.

Aunque los medicamentos para la diabetes retrocedieron un 18%, el crecimiento explosivo de Wegovy ha permitido mejorar la previsión anual, ahora la compañía espera una caída del 12% en ventas y beneficios, frente al 13% estimado anteriormente.

La clave no es que los ingresos caigan, sino que caen menos de lo previsto, y eso es exactamente lo que el mercado ha premiado.

Tras la presentación, las acciones de Novo Nordisk han llegado a subir un 8%, acumulando una revalorización del 27 % en apenas un mes, un rebote que contrasta con la presión bajista experimentada los últimos trimestres.

Wegovy sigue siendo el motor de Novo Nordisk

El éxito comercial de Wegovy ha sorprendido incluso a la propia compañía. Más de 2 millones de recetas se han emitido en Estados Unidos hasta el 17 de abril, con 200.000 solo en la última semana registrada.

Según la firma, más de 1 millón de pacientes ya utilizan la versión oral, consolidando el lanzamiento más exitoso de la historia para un medicamento GLP‑1 en Estados Unidos.

La estrategia de Novo Nordisk pasa ahora por recortar precios y acelerar la expansión de la versión oral para recuperar cuota frente a Eli Lilly, su gran rival en el mercado de la obesidad.

Perspectivas de Novo Nordisk para 2026: mejora del outlook y liderazgo reforzado

Para 2026, Novo Nordisk prevé un crecimiento ajustado de ventas de entre –4% y –12% a tipo de cambio constante, una mejora respecto a estimaciones previas gracias a la fortaleza del segmento GLP‑1. Según la compañía, Wegovy lidera el arranque del año como el GLP‑1 oral más eficaz, con más de 1 millón de pacientes desde su lanzamiento en enero y una adopción que sigue acelerándose.

Resultados clave del primer trimestre

EBIT reportado 59.62B DKK VS 29B DKK esperado ( +105.2% respecto al consenso )

59.62B DKK VS 29B DKK esperado ( +105.2% respecto al consenso ) Beneficio neto reportado 48.56B DKK VS 23.49B DKK esperado ( +106.7% )

48.56B DKK VS 23.49B DKK esperado ( +106.7% ) Ventas ajustadas 70.1B DKK VS 69.38B DKK esperadas ( +1.0% ) Rybelsus 4.57B DKK VS 4.99B DKK esperado ( ‑8.4% ) Ozempic 27.83B DKK VS 26.17B DKK esperado ( +6.3% ) Victoza 334M DKK VS 642M DKK esperado ( ‑48.0% )

70.1B DKK VS 69.38B DKK esperadas ( +1.0% ) Ventas Obesity Care 20.91B DKK VS 19.22B DKK esperado ( +8.8% )

Una competencia cada vez más intensa

Los resultados del primer trimestre ofrecen a Novo Nordisk un respiro dentro de una tendencia bajista que venía presionando al valor desde los máximos de 2024. La caída del 10% en ventas, aunque negativa, ha sido menos severa de lo previsto, y el fuerte desempeño de Wegovy ha permitido mejorar ligeramente las previsiones anuales.

La reacción positiva del mercado, que ha impulsado las acciones de Novo Nordisk al alza, refleja más un alivio por la ausencia de sorpresas negativas que un cambio estructural confirmado. Aun así, la compañía sigue enfrentando retos relevantes: la presión competitiva de Eli Lilly, la desaceleración en algunos productos clave y un entorno de crecimiento moderado para 2026.

En conjunto, los resultados muestran señales de estabilización, pero todavía es pronto para determinar si este rebote marca un punto de inflexión sostenido en la cotización.

Pese al impulso recibido tras la presentación de resultados, las acciones de Novo Nordisk, que en estos momentos suben más de un 6%, acumulan en lo que llevamos de 2026 una caída de más del 7%.

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