El gigante farmacéutico europeo empieza a reaccionar. Novo Nordisk, que acumula una caída del 75% desde los máximos de 2024, ha sufrido un duro ajuste provocado por el aumento de la competencia en el sector, menores previsiones de ventas y una creciente presión sobre precios y patentes.

Para revertir esta situación, la compañía ha dado un paso decisivo: integrará la tecnología de OpenAI en todas sus operaciones, con el objetivo de acelerar la investigación, optimizar la fabricación y mejorar la toma de decisiones en toda la organización.

La alianza marca un punto de inflexión en la digitalización del sector farmacéutico y refuerza la apuesta de Novo por la inteligencia artificial como motor de innovación. Tras el anuncio, las acciones de Novo Nordisk se han disparado más de un 3%. ¿En qué consiste?

Novo Nordisk se alía con OpenAI y el mercado lo celebra

El acuerdo entre Novo Nordisk y OpenAI contempla la incorporación de las herramientas de la tecnológica en todas las áreas clave de la farmacéutica. Los primeros programas piloto se desplegarán en I+D, fabricación y operaciones comerciales, con una integración completa prevista para finales de año.

El objetivo es claro:

identificar más rápido nuevos objetivos terapéuticos,

diseñar ensayos clínicos más eficientes,

extraer información más precisa de los datos internos de la empresa.

La alianza llega en un momento crítico para Novo Nordisk, que busca acortar los plazos de desarrollo de fármacos y reforzar su posición en un mercado donde competidores como Eli Lilly han ganado impulso en los últimos meses.

El CEO de Novo Nordisk, Mike Doustdar, ha subrayado que la IA no sustituirá a los científicos, sino que los “potenciará”, comparando el salto tecnológico con pasar del fax al correo electrónico. La IA se aplicará para optimizar el descubrimiento de moléculas, mejorar la planificación de producción y acelerar la toma de decisiones en toda la organización.

Reestructuración interna para ganar velocidad y eficiencia

Desde que Doustdar asumió el cargo en agosto, Novo Nordisk ha eliminado unos 9.000 puestos y ha impulsado una cultura corporativa centrada en el rendimiento y la agilidad.

Aunque los empleados ya utilizaban una versión personalizada de ChatGPT, la nueva alianza supone un salto cualitativo: la IA se integrará directamente en los sistemas corporativos, permitiendo automatizar procesos y mejorar la eficiencia operativa.

La colaboración entre Novo Nordisk y OpenAI representa un avance significativo en la digitalización del sector farmacéutico. La IA se consolida como una herramienta clave para reducir costes, acelerar desarrollos y reforzar la competitividad en un mercado global cada vez más exigente.

Para Novo Nordisk, la alianza es una oportunidad para recuperar liderazgo en tratamientos metabólicos y posicionarse en la próxima generación de terapias impulsadas por datos.

Un punto de inflexión para Novo Nordisk

La alianza entre Novo Nordisk y OpenAI marca un punto de inflexión en la forma en que la industria farmacéutica aborda la innovación.

Con la IA integrada en toda la cadena de valor, desde la investigación hasta las operaciones comerciales, Novo Nordisk busca ganar velocidad, eficiencia y capacidad de respuesta en un mercado dominado por la competencia y la presión por desarrollar nuevos tratamientos.

En un momento clave para el segmento de la obesidad, la compañía apuesta por la tecnología como su principal catalizador de crecimiento. En estos momentos, las acciones de Novo Nordisk suben más de un 3,50%. En el acumulado del año, no obstante, las acciones de Novo Nordisk se anotan una notoria caída de más del 25%, afectadas por el incremento de la competencia del sector y la decepción de varios ensayos clínicos.

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