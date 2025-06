Las acciones de Nvidia rozan máximos históricos

Las acciones de Nvidia suben un 0,20% y se acercan a sus máximos históricos de 149,43 dólares alcanzados el pasado 6 de enero, impulsadas por los buenos datos de inflación de Estados Unidos, que han contrarrestado la falta de movimiento que los títulos registraron tras el discurso del CEO de la compañía, Jensen Huang, en la GTC de París. El CEO de Nvidia da detalles sobre el futuro de la compañía Huang ha sacado a relucir los planes a futuro de la compañía durante su participación en la conferencia de desarrolladores de inteligencia artificial del fabricante de chips en Francia. El CEO de Nvidia afirmó que la compañía expandirá sus centros de tecnología de inteligencia artificial en Alemania, Suecia, Italia, España, el Reino Unido y Finlandia, y anunció nuevas alianzas con compañías europeas de telecomunicaciones, como Orange, Fastweb, Swisscom, Telefónica y Telenor. Estas colaboraciones tienen el objetivo de construir más infraestructuras de inteligencia artificial y de ayudar a las compañías a adoptar y desarrollar aplicaciones basadas en esta tecnología. Además, durante el evento también dio a conocer la ampliación de la asociación de Nvidia con el fabricante alemán Siemens, con el objetivo de impulsar la IA en el ámbito industrial y desarrollar soluciones impulsadas por inteligencia artificial que ayuden a la automatización de las fábricas. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Más allá de los planes futuros para Nvidia, en su discurso en la GTC de París Huang también pareció cambiar sus perspectivas sobre la computación cuántica, diciendo que la tecnología está en un "punto de inflexión". Anteriormente, había afirmado que para que las computadoras cuánticas fueran útiles tendrían que pasar “décadas”. La participación de Jensen Huang en la GTC de París se produce días después de su intervención en la London Tech Week, en las que anunció nuevas inversiones en inteligencia artificial en Reino Unido. A pesar de las prometedoras palabras, las acciones de Nvidia apenas se movieron durante su intervención. No obstante, tras la publicación de los datos de inflación de Estados Unidos, sin embargo, las acciones de Nvidia sí notaron un movimiento al alza que les ha permitido aproximarse a sus máximos históricos, tomando distancia con las caídas registradas tras la irrupción de DeepSeek. Las acciones de Nvidia continúan con su recuperación En el último mes, las acciones de Nvidia se han disparado un 17,50% gracias a los contratos acordados por Donald Trump en su gira por Oriente Medio y los buenos resultados trimestrales presentados, que sorprendieron al mercado. En concreto, los últimos datos publicados por la empresa muestran un aumento de los ingresos del 69%, hasta los 44.062 millones de dólares, una cifra que supera ampliamente los 26.040 millones de dólares registrados durante el mismo período del año anterior. A nivel intertrimestral, además, Nvidia también registró un impresionante crecimiento, mejorando sus cifras en un 12%. Lo que podría llamar la atención negativamente de los resultados de Nvidia es la disminución del margen bruto, que ascendió al 60,5%. Sin embargo, parece que se trata de un evento puntual relacionado con las nuevas limitaciones a la exportación de H20, que provocaron un exceso de inventario. De hecho, la dirección espera márgenes superiores al 70% en los próximos trimestres, lo que podría impulsar las acciones de Nvidia de cara a los próximos meses.





