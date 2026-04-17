Oracle, una de las compañías con el binomio rentabilidad‑riesgo más extremo del sector tecnológico, ha protagonizado en los últimos días un movimiento histórico. La acción se ha disparado con una fuerza inusual: un 12 % el lunes, seguido de subidas superiores al 4 % en las sesiones posteriores.

A falta de ver cómo cierra la jornada de hoy, la empresa está a punto de firmar una de las semanas más impresionantes de su historia reciente. ¿Podrán las acciones de Oracle seguir subiendo en el futuro?

Del acuerdo con Bloom Energy a la alianza con AWS

El movimiento alcista de las acciones de Oracle se inició el lunes, cuando la firma anunció un acuerdo con Bloom Energy para asegurar un mayor suministro energético y garantizar la estabilidad operativa de sus centros de datos.

En un contexto donde la demanda de computación para IA se dispara, asegurar energía fiable se ha convertido en un factor estratégico para cualquier proveedor cloud, pero este ha sido solo el primer catalizador.

Oracle atraviesa uno de los periodos de mayor actividad corporativa de los últimos años, con avances simultáneos en infraestructura cloud, financiación de centros de datos, acuerdos energéticos y adopción de soluciones de inteligencia artificial.

Durante la primera quincena de abril, la compañía ha encadenado una serie de anuncios que han impulsado su cotización más de un 20 % en apenas cuatro sesiones, situándola entre los valores más destacados del sector software. A esto se suman nuevas noticias que han actuado como viento de cola.



Alianza estratégica con AWS impulsa el sentimiento del mercado

El anuncio más relevante ha sido la ampliación de su estrategia multicloud mediante la conexión entre Oracle Interconnect y AWS Interconnect.

Esta integración permitirá mover datos y modernizar aplicaciones con mayor velocidad, reduciendo fricciones entre plataformas y facilitando la adopción de IA empresarial.



Financiación masiva para centros de datos en Estados Unidos

Oracle también avanza en la creación de una red de infraestructura crítica para IA y cloud. Entre los hitos recientes destacan:

Pimco negocia aportar 14.000 millones de dólares en deuda para un mega campus en Saline Township (Michigan).

JPMorgan y MUFG han estructurado un paquete récord de 38.000 millones para centros de datos en Texas y Wisconsin.

Estas cifras reflejan la magnitud del despliegue que Oracle está ejecutando para competir en la nueva carrera global por la capacidad de cómputo.

Cambios en la dirección para gestionar la expansión

Oracle también ha reforzado su equipo directivo con el nombramiento de Hilary Maxson como nueva directora financiera. Su principal misión será supervisar el ambicioso plan de construcción de centros de datos y gestionar el estrés de liquidez asociado a proyectos de escala sin precedentes.

Las acciones de Oracle suben cerca de un 30%

En conjunto, los anuncios recientes refuerzan la confianza de los inversores en la Oracle, cuyo mayor reto durante los próximos meses será transformar la cuenta de backlog o cartera de pedidos en ingresos reales para la compañía.

Con estos vientos de cola, las acciones de Oracle acumulan ya un crecimiento cercano al 30% en apenas cinco días, y del 14% en 1 meses. Con estas subidas, supera en rendimiento a los principales índices americanos, desde el inicio de abril: el S&P 500 sube un 7,1% y el Nasdaq 100 un 9,6%.

En la actualidad el consenso medio de Bloomberg de analistas, le atribuyen a la compañía un precio medio objetivo de 240 para las acciones de Oracle, lo que supondría una revalorización superior al 30%, desde el precio actual.

¿Qué podemos esperar de Oracle ahora?

Oracle se ha convertido en una de las acciones más seguidas del sector de bases de datos. La compañía está realizando una apuesta agresiva por convertirse en un actor clave en la infraestructura de IA, firmando acuerdos millonarios con hyperscalers y empresas de inteligencia artificial. Sin embargo, su gran reto será convertir estos acuerdos en ingresos reales.

Oracle se enfrenta a múltiples riesgos:

elevado endeudamiento,

posible desaceleración de la inversión en IA,

concentración de clientes (como OpenAI),

suministro energético,

riesgos políticos y regulatorios.

Estos factores explican que las acciones de Oracle hayan caído más de un 50% en los últimos meses. Aun así, los catalizadores alcistas son significativos: si la compañía logra mitigar estos riesgos y transformar los acuerdos en ingresos recurrentes, el potencial de revalorización es muy elevado. Incluso después del rebote de estos días, las acciones de Oracle todavía caen un 10% en lo que va de año.

¿Cómo navegar este escenario? Opciones como herramienta para operar alrededor de Oracle

Gracias al nuevo producto disponible en XTB, las opciones, los usuarios pueden operar en mercados que se mueven tanto al alza como a la baja, permitiendo multiplicar su poder de inversión con un riesgo siempre limitado al coste de la prima. Este tipo de operativa resulta especialmente útil en compañías como Oracle, cuya evolución bursátil puede verse influida por grandes anuncios de inversión, acuerdos energéticos o movimientos en el sector de la inteligencia artificial.

Desde un punto de vista operativo, la compra de una opción call permite obtener exposición a escenarios donde el precio suba, mientras que la compra de una opción put se beneficia de caídas.

Esto te permite posicionarte según el escenario que consideres más probable: si crees que Oracle podría verse favorecida por nuevos contratos, expansión de centros de datos o mejoras en resultados, una call ofrece exposición a ese entorno. Si, por el contrario, anticipas correcciones por tensiones energéticas, retrasos en proyectos o volatilidad del sector tecnológico, una put permite capturar ese movimiento. En ambos casos, el riesgo máximo queda limitado a la prima pagada.