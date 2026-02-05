Las acciones de Palantir se desploman tras sus resultados: ¿por qué el mercado ha cambiado de opinión tan rápido?

- La acción sufre una corrección técnica en un contexto de aversión al riesgo en el sector tecnológico.
Las acciones de Palantir, una de las compañías de software más relevantes de Estados Unidos, han sufrido un desplome cercano al 15% desde los máximos alcanzados tras la publicación de sus resultados.
La situación contrasta con el entusiasmo vivido hace apenas dos días, cuando la empresa sorprendió al mercado superando ampliamente las expectativas de los analistas.
Esto nos lleva a preguntarnos: ¿en qué punto están ahora los inversores y qué está ocurriendo realmente con la compañía?
La popularidad de Palantir se dispara, pero su desempeño bursátil no acompaña
Las acciones de Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) han registrado un retroceso del 11%, cerrando en 139,54 dólares, apenas un día después de haber subido casi un 7% impulsadas por sus resultados del cuarto trimestre.
Palantir es uno de los valores más comentados en Wall Street. Su popularidad se ha disparado gracias a su papel en dos sectores clave:
- Inteligencia artificial aplicada a empresas,
- Defensa y seguridad nacional.
Su crecimiento ha sido especialmente fuerte en Estados Unidos, donde se ha posicionado como un proveedor estratégico para agencias gubernamentales y grandes corporaciones.
Sin embargo, a pesar de operar en dos de los sectores más atractivos del momento, la compañía no atraviesa su mejor fase bursátil. De hecho, las acciones de Palantir acumulan un desplome del 23% en lo que va de año, reflejando la elevada volatilidad y la creciente exigencia de los inversores.
¿Por qué caen las acciones de Palantir? Tres factores que explican la corrección
A diferencia de lo que podría pensarse tras una caída del 11% en un solo día, Palantir no se ha visto afectada por una noticia negativa específica relacionada con sus resultados o su outlook. La corrección responde más bien a un conjunto de factores que han coincidido en el peor momento.
1. Corrección del sector tecnológico
El mercado vivió ayer una corrección generalizada en el sector tecnológico. El Nasdaq cayó un 1,5%, situándose ya un 5% por debajo de máximos recientes.
La aversión al riesgo afectó especialmente a compañías de software y valores ligados a la IA, arrastrando a Palantir.
2. Sentimiento post-resultados
Aunque los resultados fueron sólidos, varios analistas señalaron que la acción ya descontaba un escenario excesivamente optimista. Cuando un valor cotiza con múltiplos muy exigentes, cualquier señal de incertidumbre —por pequeña que sea— puede provocar fuertes correcciones.
La reacción inicial fue positiva, pero el mercado terminó ajustando expectativas.
3. Toma de beneficios
Tras subir más de un 8% en la jornada posterior a los resultados, muchos inversores y fondos optaron por cerrar posiciones. Las acciones de Palantir ya venían mostrando debilidad desde finales de diciembre, por lo que la toma de beneficios era un riesgo evidente.
El sentimiento del mercado cambia: ¿qué dicen ahora los analistas sobre Palantir?
La corrección de Palantir no se explica únicamente por sus propios resultados, sino por un cambio claro en el sentimiento del mercado hacia las tecnológicas de alto crecimiento.
Aunque la compañía se beneficia del impulso de la IA, varios analistas coinciden en que Palantir debe demostrar que puede mantener su ritmo de expansión fuera de Estados Unidos, donde su presencia es todavía limitada.
Actualmente, el precio objetivo medio de los analistas para las acciones de Palantir se sitúa alrededor de 192 dólares, lo que implicaría un potencial de revalorización cercano al 40% en los próximos doce meses.
Sin embargo, para justificar estos múltiplos, la compañía deberá mostrar un crecimiento más sólido y diversificado.
