Las acciones de Puma caen un 22% 📉

Las acciones de Puma (PUM.DE) siguen bajando hoy, anot谩ndose un descenso del 22% y alcanzando niveles no vistos desde 2015. Las ventas y las previsiones de la compa帽铆a indican un per铆odo dif铆cil, durante el cual podr铆a enfrentar presiones sobre sus m谩rgenes. Por segunda vez en siete semanas, Puma ha decepcionado a los inversores con resultados inferiores a lo esperado. Ahora pronostica otro a帽o de crecimiento lento, atribuy茅ndolo a los aranceles comerciales, la volatilidad cambiaria y las tensiones geopol铆ticas. Se espera que el beneficio ajustado antes de intereses e impuestos (EBIT) para 2025 se sit煤e entre 520 y 600 millones de euros, por debajo del consenso del mercado de 674 millones de euros. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Otras marcas de ropa como Adidas y Nike tambi茅n enfrentan desaf铆os, pero Puma parece ser la que presenta el peor rendimiento. Los analistas se muestran cada vez m谩s pesimistas sobre la capacidad de Puma para mejorar el atractivo de la marca y promocionar con 茅xito los modelos clave de zapatillas que se lanzar谩n este a帽o. La compa帽铆a est谩 experimentando ventas d茅biles en el mercado chino, mientras que sus ventas en Estados Unidos pueden generar menores ganancias debido al posible impacto de los aranceles, que elevar铆an los precios de Puma en el mercado estadounidense. Precio de las acciones de Puma Las acciones de Puma cotizan actualmente un 60% por debajo de la media m贸vil de 200 sesiones (EMA200, l铆nea roja), alcanzando niveles vistos por 煤ltima vez a finales de 2016. 聽 Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

