Qualcomm ha presentado un cierre del año fiscal 2025 mejor de lo esperado, superando las previsiones en todos los indicadores clave y ofreciendo un pronóstico optimista para el próximo trimestre. Pese a ello, las acciones de Qualcomm caen un 2% mientras los inversores asimilan el impacto fiscal extraordinario en Estados Unidos y se preguntaban si el reciente repunte de la compañía se había adelantado a sus fundamentos.

Cifras clave de los resultados de Qualcomm

Ingresos ajustados : 11.270 millones de dólares, un 10 % más que el año anterior (consenso: 10.770 millones de dólares)

: 11.270 millones de dólares, un 10 % más que el año anterior (consenso: 10.770 millones de dólares) Beneficio por acción ajustado : 3,00 dólares por acción, frente a los 2,69 dólares del año anterior (consenso: 2,88 dólares)

: 3,00 dólares por acción, frente a los 2,69 dólares del año anterior (consenso: 2,88 dólares) Resultados operativos ajustados : 3.810 millones de dólares, un 8,6 % más que el año anterior (consenso: 3.650 millones de dólares)

: 3.810 millones de dólares, un 8,6 % más que el año anterior (consenso: 3.650 millones de dólares) Ingresos de QCT (segmento de chips) : 9.820 millones de dólares, un 13 % más que el año anterior (consenso: 9.350 millones de dólares)

: 9.820 millones de dólares, un 13 % más que el año anterior (consenso: 9.350 millones de dólares) Ingresos de QTL (licencias): 1.410 millones de dólares, un 7,4 % menos que el año anterior (consenso: 1.360 millones de dólares)

El crecimiento de Qualcomm se debió principalmente a la división de teléfonos móviles, que generó 6.960 millones de dólares en ingresos (+14 %), gracias al buen desempeño de Android y los lanzamientos de dispositivos insignia. El negocio automotriz creció un 17%, alcanzando los 1.050 millones de dólares, mientras que el segmento de IoT se expandió un 7,4%, llegando a los 1.810 millones de dólares.

Los resultados del año completo también revelaron un crecimiento del 18% en los ingresos de QCT (excluyendo Apple) y un crecimiento del 27% en las ventas combinadas de los sectores automotriz e IoT, lo que demuestra la diversificación estratégica de Qualcomm más allá de los teléfonos inteligentes.

Previsiones del primer trimestre fiscal de 2026

Ingresos : entre 11.800 y 12.600 millones de dólares (consenso: 11.590 millones de dólares).

: entre 11.800 y 12.600 millones de dólares (consenso: 11.590 millones de dólares). Beneficio por acción ajustado : entre 3,30 y 3,50 dólares (consenso: 3,26 dólares).

: entre 3,30 y 3,50 dólares (consenso: 3,26 dólares). Ingresos de QCT : entre 10.300 y 10.900 millones de dólares (consenso: 10.100 millones de dólares).

: entre 10.300 y 10.900 millones de dólares (consenso: 10.100 millones de dólares). Ingresos de QTL: entre 1.400 y 1.600 millones de dólares.

A pesar de las perspectivas optimistas de ingresos y beneficios, Qualcomm registró una depreciación de activos de 5.700 millones de dólares relacionada con un ajuste en la legislación fiscal estadounidense, lo que resultó en una pérdida neta de 3.120 millones de dólares para el trimestre. La compañía espera que la adopción del marco del Impuesto Mínimo Alternativo (AMT) estabilice su tipo impositivo efectivo a largo plazo en torno al 13-14%, por debajo del que habría afrontado de otro modo.

Enfoque estratégico de la dirección de Qualcomm

El CEO, Cristiano Amon, destacó la continua transformación de Qualcomm en un actor diversificado en el sector de los semiconductores, citando el fuerte crecimiento en chips para la industria automotriz, el auge del IoT y el nuevo impulso en IA y procesadores para PC.

La empresa presentó recientemente su plataforma AI 100 Ultra y los chips Snapdragon de próxima generación, con el objetivo de expandir la computación de IA a centros de datos y dispositivos personales. El primer chip de IA para centros de datos de la compañía tiene previsto su lanzamiento en 2026, con Humain, una startup de IA respaldada por Arabia Saudita, como cliente de lanzamiento.

Amon también reafirmó su optimismo respecto a la plataforma de conducción automatizada de Qualcomm y los nuevos contratos de diseño para vehículos conectados: dos catalizadores de crecimiento a largo plazo destinados a mitigar la pérdida gradual del negocio de módems de Apple, a medida que el fabricante del iPhone se centra en componentes internos.

Qualcomm sigue estando estrechamente vinculada a los dispositivos móviles, pero su diversificación hacia la automoción, el IoT y la computación de IA está equilibrando gradualmente la exposición cíclica al mercado de los teléfonos móviles. El entorno competitivo está cambiando, sobre todo con Apple diseñando sus propios módems y su rival MediaTek adentrándose en el segmento de dispositivos Android de gama alta.

La empresa también se beneficiará de una distensión geopolítica tras el acuerdo entre el presidente Donald Trump y el presidente Xi Jinping para poner fin a las investigaciones antimonopolio, lo que podría reducir la presión regulatoria y en la cadena de suministro sobre el comercio de chips entre Estados Unidos y China.

Opinión del Departamento de Análisis de XTB España sobre los resultados Qualcomm

El trimestre presenta un sólido potencial de crecimiento gracias a resultados superiores a las expectativas en todos los ámbitos y a una mejora en la combinación de productos. Sin embargo, los márgenes operativos han sido ligeramente inferiores a lo previsto, y el mercado está reflejando las expectativas infladas que tenía la compañía con una correción en bolsa..

Desde una perspectiva estratégica, los resultados trimestrales de Qualcomm demuestran que la empresa está gestionando con éxito la transición. Operativamente, el negocio principal de chips sigue superando a sus competidores tanto en el segmento de consumo como en el industrial. El ajuste fiscal oculta lo que, por lo demás, fue un trimestre estructuralmente sólido, lo que confirma la eficacia de su ejecución en un contexto macroeconómico y competitivo adverso. Sin embargo, en el actual auge de los semiconductores, las expectativas de los inversores se han vuelto difíciles de cumplir. Tal como se vio con AMD y Micron, los mercados ahora exigen una aceleración demostrable de los beneficios impulsados por la IA, no solo una mejora incremental. La fuerte orientación de Qualcomm hacia el consumidor y su exposición más modesta a la IA podrían haber generado un interés limitado en comparación con empresas como Nvidia o Arm.

Dicho esto, la vía hacia la diversificación —a través de los mercados de la automoción, la IA en el borde y los PC— se mantiene intacta y creíble. Los próximos 12 a 18 meses pondrán a prueba la capacidad de Qualcomm para capitalizar esta posición, especialmente con el lanzamiento de chips para PC con IA que competirán con la serie M de Apple y las nuevas líneas aceleradas por IA de AMD.

Cotización de las acciones de Qualcomm

Las acciones de Qualcomm caen un 2% en la apertura americana, mientras que en el acumulado del 2025 Qualcomm se revaloriza un 12%.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo comprar acciones de Qualcomm?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Qualcomm (QCOM.US) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.