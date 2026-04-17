📈Las acciones de Sabadell repuntan con fuerza

El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, vuelve a la palestra y en esta ocasión habla sobre las posibles fusiones futuras. Después del fracaso de la OPA de BBVA sobre Sabadell, el directivo ha pasado desapercibido. Sin embargo, el banco tendrá en las próximas semanas un nuevo CEO. ¿Qué está pasando con Sabadell?

¿Fusiones en el sector bancario español?

Las acciones del Sabadell se sitúan entre las más alcistas de la sesión tras subir más de un 2% y hoy ha sido además un día en el que su presidente ha hablado. Según afirma, ahora no es el momento adecuado para fusiones. Señala que las integraciones entre grandes bancos son complicadas y que, en el caso de Sabadell, no tienen sentido desde el punto de vista competitivo. Esto ya quedó bastante claro en su férrea defensa contra la OPA de BBVA. Por ello, la entidad está centrada en mejorar internamente, especialmente en banca de empresas, tecnología e inteligencia artificial.

Además, cree que las fusiones a nivel europeo aún están lejos por falta de integración regulatoria, por lo que apuesta más por alianzas estratégicas en áreas como seguros o financiación. En ese sentido, otros medios hablan hoy de la posibilidad de que la Comisión Europea rebajara los requisitos para las fusiones, un tema que ha dado bastante que hablar también en el sector de las telecomunicaciones.

Nuevo CEO para Sabadell

El próximo mes de mayo el nuevo CEO de Sabadell, Marc Armengol, asumirá su puesto. Recordemos que después de la OPA, César González decidió dar un paso al lado de la dirección del banco. El contexto al que se enfrenta es completamente diferente del que venimos de los últimos años, con unos tipos de interés mucho más estables y unas valoraciones en el sector muy exigentes.

Las acciones de Sabadell suben un 2,89% en la sesión de hoy. En el acumulado del año, no obstante, caen un 3,8% en este 2026.

¿Cómo comprar acciones de Sabadell?

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