Las acciones de Santander están despuntando un 5% en la jornada de hoy y es uno de los valores que mejor comportamiento está teniendo en el selectivo español. El motivo detrás de estas subidas vuelve a ser la guerra, pero ¿por qué esto afecta a Banco Santander?

Las acciones de Santander repuntan

El mercado está empezando a descontar un final de la guerra anticipado. Aunque no hay nada oficial, ya sabemos que los inversores tratan de descontar el futuro y un final de la guerra antes de tiempo tiene un impacto positivo considerable.

En el caso de Santander, había sido una de las entidades más perjudicadas en bolsa dentro del sector bancario español. Esto se debe en nuestra opinión a tres motivos. El primero de ellos es su exposición global. Santander es uno de los bancos más grandes a nivel mundial y dentro del Ibex 35 es el que tiene un negocio más diversificado geográficamente. Aunque BBVA tiene también negocio fuera de España (de hecho México es más importante para el banco que nuestro país), está menos globalizado que el de Santander. La incertidumbre geopolítica suele afectar a la demanda de crédito. Por un lado, muchos consumidores no se atreven a endeudarse en un entorno como el actual, donde en algunos casos su puesto de trabajo podría correr peligro. Por otro lado, los tipos de interés han despuntado de manera rápida, lo que en el más corto plazo puede causar una caída de la demanda de crédito (aunque si se mantiene puede beneficiar a la banca por unos mayores márgenes, tal y como vimos en el periodo 2022-2024).

El segundo motivo que explica el castigo que hasta ahora habían sufrido las acciones de Santander es que las subidas de tipos de interés de la deuda pública causa una caída de sus precios, lo que afecta a las carteras de bonos de los bancos, que suelen tener un peso importante en la compra de dichos bonos. Aunque una subida de tipos permite obtener a la banca un mayor margen, en el más corto plazo también produce estos efectos negativos. De hecho, parte de esa caída de valor de las carteras de bonos puede tener un impacto negativo en la cuenta de resultados.

El tercero es que durante este último mes también se ha producido un shock en el mercado de deuda privada. Los reembolsos han sido congelados o limitados por muchos de los grandes fondos, lo que ha causado el miedo entre los inversores por el impacto que esto pueda llegar a tener en la gran banca. Aunque en el caso de Santander la entidad ya dijo que la exposición es minúscula, el miedo también puede haber afectado durante este mes a su cotización.

También hay que sumar que Santander era una de las entidades que mejor comienzo de año había tenido en bolsa, por lo que es normal que el descenso fuera mayor, debido a unos múltiplos exigentes.

A pesar de las subidas de hoy, las acciones de Santander caen un 3% en este 2026.

¿Cómo comprar acciones del Banco Santander?

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