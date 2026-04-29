Las acciones de Santander suben un 0,6% después de presentar sus cifras del primer trimestre del 2026. La compañía muestra un desempeño sólido del negocio, con un margen de intereses resiliente y con un beneficio por acción impulsado por las recompras de acciones. ¿Cuáles son las claves de los resultados de Banco Santander?

Cifras clave de los resultados de Banco Santander del 1T2026:

Margen de intereses: 11.019 millones de euros, +5,3% interanual a tipo de cambio constante y +1,39% frente a lo esperado

Comisiones: 3.357 millones de euros, +6,6% interanual a tipo de cambio constante y -0,48% frente a lo esperado

Beneficio neto ordinario: 3.560 millones de euros, +14% interanual a tipo de cambio constante

Beneficio por acción: 0,23€, +17% interanual a tipo de cambio constante y -14,29% frente a lo esperado

Opinión del Equipo de Análisis de XTB España sobre los resultados de Santander

Margen de intereses y volumen de crédito

Santander ha conseguido expandir su margen de intereses a pesar de que el margen de intereses neto (la rentabilidad que saca a sus activos productivos) se ha mantenido prácticamente plano frente al 1T2025. Esto se debe a un aumento del número de clientes, así como al incremento de la cartera crediticia en un 4,3% interanual y 3,2% intertrimestral. Es decir, la generación de crédito ha sido sólida y se ha visto beneficiada por una expansión del 9% de los préstamos y anticipos a la clientela en España. De hecho, en nuestro país el margen de intereses se ha incrementado en un 4,6%, mientras que hemos visto un deterioro en Reino Unido y Portugal. También ha sido sólido el desempeño en Estados Unidos, con un aumento del 6,4% a tipo de cambio constante y con una expansión de la cartera de crédito de más del 9%. Sin embargo, este crecimiento del margen de intereses global no viene tanto del negocio retail (+1,5% a tipo de cambio constante), sino por otros negocios como el de corporativo y banca de inversión, con un impacto positivo de 327 millones de euros a tipo de cambio constante (+37% interanual). Es decir, el 60% del crecimiento del margen de intereses vino por el negocio de banca de inversión, beneficiado por los préstamos con colateral.

Comisiones

Las comisiones netas se han quedado por debajo de lo esperado, a pesar del crecimiento del 6,6% interanual. En este campo, el crecimiento ha venido de la parte de retail, con un impulso del 16,8% de los fondos de inversión. En concreto, crecieron un 7% en retail y un 13% en Openbank.

Conclusión

En general las cifras de Santander son positivas. Sin embargo, el mercado no ha tomado con demasiada ilusión las cifras porque los crecimientos están entrando en una fase de normalización. De hecho, el crecimiento del beneficio neto ordinario del 14% se debe en parte a una reducción de costes, que si bien es positiva, no se valora por el mercado de la misma manera que un incremento en el margen de intereses.

Nosotros pensamos que la banca española puede aguantar el temporal de la guerra en Oriente Medio si esta no se alarga, pero actualmente el principal atractivo del sector es la rentabilidad por dividendo. Pensamos que se producirá también una normalización de múltiplos, que puede conseguirse con mayores caídas del sector, o con un periodo de un comportamiento plano donde la rentabilidad del inversor venga del dividendo y las recompras de acciones y no del repunte de las acciones.

Las acciones de Santander suben un 1,5% en este 2026.

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