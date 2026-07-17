Ayer SpaceX se preparaba para el decimotercer vuelo de prueba de la generación V3 del Starship desde Starbase (Texas), tras superar con éxito la prueba de encendido estático. La cuenta atrás llegó hasta el momento del encendido de los 33 motores del propulsor Super Heavy, pero tres segundos antes del despegue previsto, cuatro motores no lograron encenderse, lo que activó el sistema automático de seguridad y forzó un aborto de última hora, con los 29 motores restantes apagándose de inmediato y el cohete permaneciendo anclado a la plataforma.

Elon Musk confirmó en X que “algunos motores no arrancaron, lo que provocó una interrupción automática del lanzamiento” y que los equipos deberán retirar y sustituir los motores Raptor afectados, un proceso más lento que en aplazamientos anteriores. Tras vaciar el combustible del cohete, Musk señaló que el momento de lanzamiento más probable para un nuevo intento es “a principios de la próxima semana”.

Las acciones de SpaceX rozan mínimos

Las acciones de SpaceX cotizan hoy en los 131,15 dólares en premarket, muy cerca de sus mínimo intradía desde la salida a bolsa, de 130,74 dólares. Su capitalización bursátil se sitúa ahora en 1,71 billones de dólares, muy por debajo tanto de los 2 billones que llegó a superar hace apenas una semana, y también por debajo de la valoración de 1,75 billones fijada en la OPV.

El deterioro está siendo lineal, ya que desde el máximo histórico de 225,64 dólares marcado el 16 de junio, apenas cuatro días después de debutar en el Nasdaq, las acciones de SpaceX acumulan una caída de casi el 41,9%. Ayer cerró por debajo de los 135$ por acción, el precio fijado en su salida a bolsa el 12 de junio de 2026, algo que ya había sucedido de forma intradía el 15 de julio.

¿Qué ha llevado a SpaceX a mínimos?

La caída de las acciones de SpaceX no responde a un único motivo, sino a la combinación de varios factores que se han ido acumulando desde el debut bursátil:

Una OPV “demasiado caliente” que se está enfriando : SpaceX debutó el 12 de junio a 135$ por acción, recaudando 75.000 millones de dólares en la mayor colocación de la historia, y subió casi un 50% en sus primeros tres días de cotización antes de perder cerca de una cuarta parte de ese valor en las tres sesiones siguientes. Ese patrón de euforia inicial seguido de una corrección brusca es típico de las grandes OPV recientes.

: SpaceX debutó el 12 de junio a 135$ por acción, recaudando 75.000 millones de dólares en la mayor colocación de la historia, y subió casi un 50% en sus primeros tres días de cotización antes de perder cerca de una cuarta parte de ese valor en las tres sesiones siguientes. Ese patrón de euforia inicial seguido de una corrección brusca es típico de las grandes OPV recientes. Dudas sobre la valoración ligada a xAI: Gran parte de la valoración de SpaceX se basa en sus ambiciones relacionadas con xAI”, y a medida que el mercado se vuelve más cauteloso con el coste y la eficacia de esa expansión, esos planes empiezan a parecer demasiado alejados de la generación inmediata de caja.

Gran parte de la valoración de SpaceX se basa en sus ambiciones relacionadas con xAI”, y a medida que el mercado se vuelve más cauteloso con el coste y la eficacia de esa expansión, esos planes empiezan a parecer demasiado alejados de la generación inmediata de caja. Pérdidas que contrastan con una valoración exigente: La compañía perdió 4.900 millones de dólares en 2025 y otros 4.280 millones de dólares solo en el primer trimestre de 2026, aunque cuenta con 100.800 millones de dólares en efectivo. Una valoración de dos billones de dólares exige un futuro casi perfecto para una empresa que sigue quemando caja a ese ritmo.

La compañía perdió 4.900 millones de dólares en 2025 y otros 4.280 millones de dólares solo en el primer trimestre de 2026, aunque cuenta con 100.800 millones de dólares en efectivo. Una valoración de dos billones de dólares exige un futuro casi perfecto para una empresa que sigue quemando caja a ese ritmo. Starship, freno regulatorio y ahora un fallo técnico: Mientras Falcon 9 y Starlink (más de 10 millones de suscriptores, el único segmento rentable del grupo) atraviesan su mejor momento operativo con 80 lanzamientos en el año, Starship sigue frenado por los reguladores, y el fallo de encendido de motores que ocurrió ayer es el último recordatorio de que el programa de la nueva generación V3 todavía no es fiable, alimentando la narrativa bajista justo cuando el mercado ya dudaba de la ejecución.

Mientras Falcon 9 y Starlink (más de 10 millones de suscriptores, el único segmento rentable del grupo) atraviesan su mejor momento operativo con 80 lanzamientos en el año, Starship sigue frenado por los reguladores, y el fallo de encendido de motores que ocurrió ayer es el último recordatorio de que el programa de la nueva generación V3 todavía no es fiable, alimentando la narrativa bajista justo cuando el mercado ya dudaba de la ejecución. Un entorno de tipos menos favorable: La Reserva Federal bajo la presidencia de Kevin Warsh mantiene una postura que penaliza a las tecnológicas más sensibles a los tipos de interés, un viento en contra adicional para un valor de crecimiento como SpaceX.

La Reserva Federal bajo la presidencia de Kevin Warsh mantiene una postura que penaliza a las tecnológicas más sensibles a los tipos de interés, un viento en contra adicional para un valor de crecimiento como SpaceX. El vencimiento del lock-up se acerca: El 6 de agosto expira la primera fase del periodo de bloqueo de venta (lock-up), permitiendo a los inversores iniciales vender hasta el 20% de sus posiciones justo el mismo día en que SpaceX publicará su primer informe trimestral como cotizada. Con un float de apenas el 3-5% del capital, cualquier oleada de venta de los primeros inversores podría presionar aún más el precio.

¿Qué viene ahora para SpaceX?

Musk ha apuntado a “principios de la próxima semana” para un nuevo intento de lanzamiento del Starship, una vez sustituidos los motores Raptor dañados. En el plano bursátil, el mercado vigilará de cerca tanto ese nuevo intento como el 6 de agosto, fecha en la que coinciden el primer informe trimestral de SpaceX como empresa cotizada y el vencimiento de la primera fase del lock-up, dos catalizadores que podrían determinar si la acción encuentra suelo cerca de los 130 dólares o profundiza su corrección desde los máximos de junio.