Las acciones de Santander caen hoy más de un 3%, después de los repuntes anotados tras presentar sus cifras del tercer trimestre. Sin embargo, el inversor no tiene de qué preocuparse porque se trata de un movimiento normal del mercado. ¿Qué pasa con las acciones de Santander?

Las acciones de Santander descuentan dividendo

Las acciones de Santander están descontando el dividendo que repartirá la compañía el 3 de noviembre, que es el lunes de la semana que viene. Este dividendo será de 0,115€ por acción y a precios de cierre de ayer supone una rentabilidad por dividendo del 1,3%. Esta rentabilidad por dividendo se redujo en los últimos días debido a las subidas que ayer consiguió Santander al presentar sus resultados del tercer trimestre del año. Al principio de la sesión sus acciones cotizaron planas, pero finalmente los inversores se lanzaron a comprar. Esto no casa con el movimiento de las acciones de hoy de BBVA tras presentar resultados, que a pesar de que han sido mejor que los de Santander, se anota caídas de casi el 3%.

Las acciones de Santander suben un 98% en este 2025.

Fuente: Plataforma de XTB

