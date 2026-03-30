Las claves de la semana: el mercado cambia de narrativa

Durante las últimas semanas, el mercado ha estado operando bajo la premisa de que el conflicto en Oriente Medio sería contenido y de corta duración, permitiendo una rápida estabilización del petróleo por debajo de los 100 dólares. Esa narrativa empieza a romperse.

El Nasdaq 100 ha entrado en corrección tras caer más de un 10% desde máximos, mientras el S&P 500 encadena su racha más larga de caídas semanales desde 2022. Más allá del movimiento en sí, lo relevante es que el mercado empieza a cuestionar el escenario base que había sostenido las valoraciones.

La situación se complica además por la falta de claridad en el frente político. Mientras desde Estados Unidos se insiste en que las negociaciones con Irán avanzan, desde Teherán se niega cualquier progreso, generando un ruido que el mercado cada vez descuenta menos. Las declaraciones sobre una guerra “casi ganada” ya no actúan como catalizador positivo, sino que aumentan la incertidumbre, al no estar claro si anticipan una escalada, una intervención más amplia o un alto el fuego.

Este cambio es relevante porque refleja una pérdida de credibilidad del mensaje político como guía para los inversores. El mercado ya no reacciona de forma automática a titulares o declaraciones, sino que exige señales concretas. En la práctica, esto se traduce en mayor volatilidad y en movimientos más erráticos, con inversores que prefieren reducir exposición antes que anticipar escenarios basados únicamente en comunicación política.

Petróleo: de shock puntual a riesgo estructural

El regreso del WTI por encima de los 100 dólares no es solo un nivel psicológico. Es la señal de que el mercado no está comprando el escenario de desescalada con Irán.

El foco está en el estrecho de Ormuz, donde Irán mantiene capacidad real de interferir en aproximadamente el 20% del flujo mundial de petróleo. A esto se suma su influencia sobre fertilizantes y elementos críticos como el helio, clave para la industria de semiconductores.

La estructura del mercado refuerza esta visión: cotiza en backwardation y con calendar spreads en niveles extremos indican que el problema no es de expectativas, sino de oferta inmediata. El mercado no está sobrevalorado, está tensionado.

Incluso en escenarios de negociación, los precios no corrigen de forma sostenida, lo que sugiere que los inversores empiezan a descontar un conflicto más largo o un riesgo estructural más persistente en el suministro energético.

Tres factores que siguen sosteniendo al mercado

Pese al deterioro del contexto, las bolsas siguen apoyadas en tres pilares clave:

1. La experiencia histórica

Los grandes eventos geopolíticos rara vez generan caídas prolongadas en la renta variable. Desde 1939, la caída media en episodios similares ha sido limitada y la recuperación rápida.

2. La resiliencia de los beneficios empresariales

Las estimaciones de beneficios del S&P 500 han seguido al alza incluso tras el inicio del conflicto. El crecimiento esperado a 12 meses ha aumentado con fuerza, liderado por energía, pero con revisiones positivas en prácticamente todos los sectores, incluido tecnología. Las expectativas de Wall Street sobre las ganancias por acción han subido un 3,6%, el mayor incremento en un periodo tan corto en cinco años, según datos de LSEG.

3. El impulso estructural de la inteligencia artificial

Las expectativas de inversión en IA siguen actuando como soporte clave. El flujo de capital hacia infraestructuras como centros de datos continúa, sosteniendo la narrativa de crecimiento incluso en un entorno macro más incierto.

Tipos, inflación y el giro del riesgo

El repunte de los rendimientos, especialmente en Europa, empieza a reflejar un cambio de régimen: menor crecimiento, mayor inflación y aumento del gasto público para amortiguar el shock energético.

Italia ha vuelto a niveles de coste de financiación no vistos en meses, mientras Francia y España también registran repuntes significativos. El mercado empieza a descontar un escenario en el que la política monetaria se mantenga restrictiva durante más tiempo, justo cuando la política fiscal se vuelve más expansiva.

Esto genera una combinación especialmente incómoda: más gasto + tipos altos + crecimiento débil.

Estrategias de cobertura que dejan de funcionar

Uno de los elementos más llamativos del entorno actual es la pérdida de eficacia de las coberturas tradicionales.

Ni el oro, ni los bonos, ni los activos defensivos han ofrecido la protección habitual. Esto refleja un mercado en el que la correlación entre activos cambia rápidamente y en el que la incertidumbre política reduce la capacidad de los inversores para posicionarse con claridad.

Sin embargo, el metal precioso consiguió el viernes descorrelacionar con las bolsas,por primera vez desde el inicio del conflicto, lo cual puede significar un cambio de tendencia en los próximos días.

Señales mixtas: ¿corrección o inicio de algo mayor?

Desde el punto de vista técnico y de posicionamiento, empiezan a aparecer señales que históricamente han coincidido con suelos de mercado.

En correcciones del 10%-20%, el S&P 500 ha registrado rebotes medios cercanos al 15% en los tres meses posteriores al mínimo. Además, el ratio Nasdaq/oro se sitúa en niveles que en el pasado han coincidido con puntos de entrada en tecnología, reflejando un entorno de fuerte aversión al riesgo.

Sin embargo, estas señales conviven con un deterioro macro creciente. La clave estará en si el shock energético se mantiene contenido o deriva en un problema más amplio de demanda.

Grave, pero no sistémico: el crédito privado

Las tensiones en el crédito privado han generado preocupación, pero no apuntan, por ahora, a un riesgo sistémico.

A diferencia de 2008, el sistema bancario no está directamente expuesto y cuenta con mayores niveles de capital. No obstante, el ajuste es real: aumento de impagos esperados, presión en valoraciones y salidas de inversores.

El problema está concentrado en ciertos sectores, especialmente tecnología y software, y podría traducirse en un endurecimiento gradual de las condiciones financieras.

Claves de la semana

Estados Unidos

El foco estará en el informe de empleo, clave para evaluar la solidez del mercado laboral en un contexto de presión inflacionaria. También serán relevantes los datos de ISM, JOLTS y confianza del consumidor para medir el impacto del repunte energético. Creemos que la tendencia subyacente del empleo es de un crecimiento moderado pero positivo

El alza de los precios de la energía ha provocado que los mercados reduzcan las expectativas de recortes de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Sin embargo, cualquier indicio de debilidad en el mercado laboral sería detectado por los responsables políticos estadounidenses, quienes tienen el doble mandato de lograr una inflación estable y un alto nivel de empleo.

Según datos de LSEG , los mercados estiman actualmente una probabilidad del 42% de un aumento de los tipos de interés durante 2026 .

Eurozona

En una semana corta debido a las vacaciones de Semana Santa, es probable que los datos preliminares de inflación de marzo ofrezcan una primera idea de cómo los precios al consumidor se han visto afectados por el aumento vertiginoso del precio del petróleo debido a la guerra en Oriente Medio.

Las cifras de inflación de marzo marcarán el pulso de los precios en un entorno de energía al alza. Se espera un repunte impulsado por combustibles y fertilizantes, en un contexto de debilidad del euro.

Reino Unido

El mercado estará atento a la evolución de los rendimientos y a los datos de crédito y vivienda, en un entorno de expectativas crecientes de subidas de tipos.

Los mercados ya anticipan aumentos de alrededor de tres cuartos de punto en los tipos de interés del Reino Unido para 2026 y una probabilidad del 73% de que el Banco de Inglaterra comience a subir el próximo mes, según datos de LSEG. Esto representa un cambio drástico con respecto a antes del inicio de la guerra en Oriente Medio, cuando los mercados anticipaban dos reducciones durante 2026.

Asia

En Japón, el foco estará en la inflación y en el impacto del petróleo sobre la política monetaria. En China, los PMIs ofrecerán pistas sobre cómo las empresas están absorbiendo el aumento de costes.