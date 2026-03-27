Resumen de la semana: La guerra no encuentra refugio

- El conflicto en Irán provoca un deterioro global de los mercados: subida del petróleo (+50%), repunte de la rentabilidad de los bonos y caídas en bolsa —con Europa especialmente penalizada— reflejan el temor a más inflación y menor crecimiento, complicando la actuación de los bancos centrales.
- Alta dispersión en activos y valores: mientras energéticas y renovables (como Enagás o Solaria) actúan como refugio, Wall Street entra en corrección y el oro pierde atractivo, evidenciando un mercado sin refugios claros y dominado por la volatilidad.
- El conflicto en Irán provoca un deterioro global de los mercados: subida del petróleo (+50%), repunte de la rentabilidad de los bonos y caídas en bolsa —con Europa especialmente penalizada— reflejan el temor a más inflación y menor crecimiento, complicando la actuación de los bancos centrales.
- Alta dispersión en activos y valores: mientras energéticas y renovables (como Enagás o Solaria) actúan como refugio, Wall Street entra en corrección y el oro pierde atractivo, evidenciando un mercado sin refugios claros y dominado por la volatilidad.
El conflicto en Irán sigue condicionando el ánimo de los inversores. El mercado empieza a mirar más allá de los titulares inmediatos y centra su atención en las posibles consecuencias económicas de una escalada prolongada. En este contexto, los principales índices mundiales se encaminan a cerrar su peor mes en más de tres años, presionados por el temor a un repunte de la inflación y a una desaceleración del crecimiento.
Mucho se ha dicho, sobre cómo la administración estadounidense afrontó este conflicto: con un exceso de confianza en su ventaja militar convencional, una dependencia excesiva del poder aéreo y una incomprensión fundamental de la naturaleza y las fortalezas asimétricas de su enemigo. Como resultado, ahora tiene pocas opciones viables. Una de ellas según Teherán es que Estados Unidos intente tomar el control de la isla de Kharg, en el Golfo Pérsico, desde donde Irán exporta la mayor parte de su petróleo, lo cual añadiría un gran foco de incertidumbre y los mercados reflejarán esa prima geopolítica a la baja.
Este escenario añade complejidad al trabajo de los bancos centrales, que afrontan un entorno cada vez más delicado ante la posibilidad de endurecer su política monetaria. La evolución del conflicto en Oriente Medio, sigue alimentando la incertidumbre, pese a los mensajes de Estados Unidos que apuntan a una eventual vía diplomática. Es posible que los mercados empiecen a prestar menos atención a las declaraciones de la Casa Blanca y más a la escasez de energía sobre el terreno.
Uno de los principales focos de preocupación para el mercado está en el petróleo, que acumula una subida mensual récord del 50%. Este repunte energético refuerza el miedo a que la guerra se prolongue más de lo previsto. Al mismo tiempo, el aumento de la rentabilidad de la deuda soberana, en máximos desde el inicio del conflicto, eleva la presión financiera y política sobre Washington, que podría verse forzado a reconsiderar su posición si se mantiene esta tendencia.
El Ibex 35 pierde los 17.000 puntos
La bolsa española tampoco escapa a esta inestabilidad. El Ibex 35 ve amenazado el nivel de los 17.000 puntos, en un mercado especialmente sensible al deterioro del contexto internacional. En clave corporativa, la actualidad empresarial ha concentrado buena parte del protagonismo.
Grifols anunció su intención de sacar a Bolsa en Estados Unidos una participación minoritaria de su negocio de Biopharma, una operación con la que busca, por un lado, captar recursos para reducir deuda y reforzar su balance y, por otro, poner en valor su principal activo en el mayor mercado mundial del plasma. El movimiento ha sido interpretado en clave estratégica, al permitir aislar y dar visibilidad a un negocio que concentra la mayor parte de los ingresos del grupo, aunque el mercado mantiene ciertas dudas.
Merlin ha presentado los términos financieros de una ampliación de capital por valor de 767 millones de euros, destinada a impulsar la tercera fase de su estrategia en centros de datos. La operación ha sido bien recibida por el mercado gracias al respaldo de grandes inversores. La buena acogida del mercado pone de manifiesto la confianza de los inversores y el interés por esta línea de negocio como vía de crecimiento y rentabilidad futura.
Mostrando un comportamiento positivo encontramos a Puig, que sigue beneficiándose de los rumores sobre una posible fusión con Estée Lauder, y Fluidra, respaldada por las últimas decisiones de su Consejo de Administración, entre las que destacan un incremento del dividendo y la incorporación de dos nuevos miembros.
Entre los valores más destacados, Solaria continuó su buen comportamiento y se posiciona como uno de los mejores del año dentro del índice. La compañía se beneficia de las previsiones de mayor inversión en energías renovables, impulsadas por la necesidad de los gobiernos de reducir su dependencia energética exterior y apostar por fuentes más seguras.
Sin embargo, Enagás ha liderado las subidas del selectivo responde, sobre todo, a un cambio de narrativa en torno a su riesgo regulatorio. El mercado descontaba un escenario adverso para la retribución de las redes de gas y se ha encontrado con una propuesta que no sólo mejora ligeramente las condiciones actuales, sino que además introduce visibilidad y estabilidad a medio plazo. En un contexto de incertidumbre macro y volatilidad, este tipo de señales son especialmente valoradas en compañías de perfil defensivo, especialmente cuando vienen acompañadas de un dividendo elevado y recurrente.
EEUU suma nuevos problemas
Wall Street tampoco levanta cabeza. Durante semanas ha resistido mejor que Europa y Asia, pero en las últimas fechas los problemas se van acumulando. El índice tecnológico, Nasdaq 100, ha entrado en territorio de corrección después de bajar un 10% desde sus máximos, mientras el S&P 500 mantiene su racha más larga de caídas semanales desde 2022.
Incluso el oro se ha desplomado ante el crecimiento en la rentabilidad de los bonos y la subida del dólar, ya que los inversores se apresuran a liquidar operaciones que antes les habían resultado rentables, lo que pone de manifiesto la falta de refugios seguros en los mercados financieros en la actualidad.
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