Las claves de la semana: Estos días se decide todo

Mientras el conflicto en Oriente Medio continúa sin resolverse, sus efectos económicos empiezan a trasladarse con mayor claridad al sentimiento de mercado. La falta de avances en las negociaciones mantiene el bloqueo geopolítico y, con ello, la presión sobre los precios de la energía. Sin embargo, hoy se espera una apertura al alza tras informaciones que apuntan a que Irán habría ofrecido a Estados Unidos una propuesta para reabrir el estrecho de Ormuz, junto con el aplazamiento de las negociaciones nucleares. En este contexto, el mercado necesita solo una excusa para subir, y cualquier gesto de desescalada en Oriente Medio está actuando como catalizador.

La semana se presenta como un punto de inflexión para los mercados globales y una de las más relevantes del año. La Reserva Federal, el Banco Central Europeo y sus homólogos de Japón, Reino Unido y Canadá celebran reuniones clave de política monetaria, en una coincidencia poco habitual que condicionarán el rumbo de los tipos de interés en economías que representan cerca de la mitad del PIB mundial.

Energía: presión persistente

Al mismo tiempo, el mercado energético añade presión. Las liberaciones de reservas estratégicas, los cambios en las rutas comerciales en el Golfo Pérsico y ciertos alivios en sanciones han contenido temporalmente el precio del crudo en torno a los 100 dólares. Sin embargo, la rápida reducción de inventarios y el encarecimiento de productos como la gasolina y el diésel apuntan a tensiones persistentes.

En este contexto, el ajuste del mercado energético aún no se ha completado, lo que nos hace pensar que los precios podrían mantenerse elevados durante más tiempo del previsto, hasta que la demanda se reduzca lo suficiente como para equilibrar el sistema.

Resultados empresariales en Wall Street

Los primeros datos de la temporada de resultados en Estados Unidos apuntan a un panorama sólido para el primer trimestre de 2026. Con cerca del 28% de las compañías del S&P 500 habiendo publicado ya sus cuentas, la mayoría está superando expectativas: un 84% ha batido previsiones en beneficios por acción y un 81% en ingresos. Estas cifras no solo reflejan una dinámica empresarial resistente, sino que además se sitúan por encima de los promedios históricos recientes.

En términos agregados, el crecimiento de beneficios se perfila en torno al 15% interanual, lo que, de confirmarse, marcaría el sexto trimestre consecutivo de expansión de doble dígito. A esto se suma una mejora destacada en los márgenes, con una rentabilidad neta estimada del 13,4%, en línea con los niveles más elevados observados en las últimas décadas. Este dato refuerza la idea de que las compañías están gestionando eficazmente tanto los costes como el entorno macroeconómico.

Además, el grado de sorpresa positiva es significativo: en conjunto, los beneficios están superando las estimaciones en más de un 12%, muy por encima de las medias a cinco y diez años. En definitiva, la temporada de resultados está consolidando la percepción de fortaleza del tejido corporativo estadounidense, en un contexto aún marcado por incertidumbres externas.

En paralelo, el foco del mercado estará en la temporada de resultados de las grandes tecnológicas. Alphabet, Microsoft, Amazon y Meta publicarán sus cifras a mitad de semana, seguidas por Apple.. En conjunto, estas compañías representan cerca de 16 billones de dólares en capitalización, alrededor de una cuarta parte del S&P 500. En un entorno marcado por la incertidumbre geopolítica y el repunte del precio del petróleo debido al conflicto con Irán, la solidez de sus beneficios refuerza su papel como refugio para los inversores.

Uno de los aspectos más observados será la evolución de sus negocios de computación en la nube, donde la demanda vinculada a la inteligencia artificial sigue creciendo con fuerza, impulsada por empresas como OpenAI o Claude. No obstante, el foco del mercado está cambiando: más allá del volumen de inversión en IA y centros de datos, los inversores exigen ahora evidencias claras de rentabilidad.

El reciente repunte bursátil, que ha llevado a los índices a nuevos máximos, refleja esta dinámica. En un contexto de fragilidad macroeconómica, las grandes tecnológicas continúan siendo percibidas como el activo más sólido.

Cartera permanente marcando récords

El comportamiento de las carteras diversificadas en 2026 está siendo especialmente llamativo, hasta el punto de perfilarse como un año histórico. La conocida “cartera permanente” —compuesta a partes iguales por renta variable estadounidense, bonos del Tesoro a largo plazo, materias primas y efectivo— se encamina a cerrar el ejercicio con una rentabilidad cercana al 26%. De confirmarse, sería su mejor desempeño anual desde 1933, lo que subraya la singularidad del entorno actual.

Este resultado no solo destaca en términos absolutos, sino también relativos. La estrategia está superando con claridad a la tradicional cartera 60/40, algo poco habitual en perspectiva histórica. De hecho, solo en contadas ocasiones en más de un siglo —como en 1946 o 1973— se han observado diferencias de rendimiento tan amplias a favor de este tipo de asignaciones más diversificadas y defensivas.

El principal motor detrás de este comportamiento ha sido el fuerte repunte de las materias primas, que acumulan avances muy superiores al resto de activos. En un contexto de tensiones geopolíticas, restricciones de oferta y presiones inflacionistas persistentes, este segmento del mercado ha recuperado protagonismo como cobertura natural frente al deterioro del poder adquisitivo.

En conjunto, lo que refleja 2026 es un cambio relevante en el equilibrio de fuerzas entre activos. La diversificación clásica vuelve a cobrar sentido en un entorno en el que la inflación, la volatilidad y los riesgos macroeconómicos condicionan las decisiones de inversión. Más allá de los resultados puntuales, el mensaje de fondo es claro: las carteras que incorporan activos reales están mejor posicionadas para navegar por escenarios complejos.

Datos de inflación en EEUU

El reciente debate en torno a la inflación en Estados Unidos ha vuelto a poner el foco en el indicador que realmente guía las decisiones de la Reserva Federal: el índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE). Aunque el índice de precios al consumidor (IPC) sigue siendo la referencia más conocida por el público, el PCE ofrece una visión más amplia y dinámica del comportamiento del gasto, al incorporar tanto a hogares urbanos como rurales y considerar también los desembolsos realizados en nombre de los consumidores, como los seguros médicos. Además, su actualización mensual de ponderaciones permite capturar con mayor rapidez los cambios en los hábitos de consumo, algo especialmente relevante en entornos de presión inflacionaria.

Para los mercados, esta diferencia metodológica no es menor. El PCE tiende históricamente a situarse por debajo del IPC, lo que ha contribuido en determinados momentos a suavizar la percepción de urgencia en la respuesta monetaria. Sin embargo, en los últimos meses se ha producido una alteración de esta dinámica, con el PCE situándose ligeramente por encima del IPC. Este cambio introduce un matiz relevante en la lectura de la inflación subyacente y, por extensión, en las expectativas de tipos de interés.

En este contexto, la evolución reciente sugiere que algunos de los factores que han distorsionado la relación entre ambos indicadores —como el comportamiento dispar de la vivienda o determinados componentes tecnológicos— podrían revertirse gradualmente. De confirmarse esta tendencia, la brecha entre el PCE y el IPC volvería a patrones más habituales, ofreciendo mayor claridad a la Reserva Federal en su hoja de ruta. Para los inversores, entender estas diferencias resulta clave, ya que condicionan directamente el calendario y la intensidad de los futuros movimientos de política monetaria.

Eventos del mercado

EEUU

La Reserva Federal anunciará el miércoles con total seguridad que mantiene los tipos de interés sin cambios el rango objetivo entre el 3,50% y el 3,75%.

No se esperan nuevas previsiones ni proyecciones de tipos de interés, por lo que la atención se centra en los comentarios de la Reserva Federal sobre el impacto del conflicto en Oriente Medio y el aumento de los precios de la energía. Los inversores observarán con especial atención la importancia que los responsables políticos otorgan a las preocupaciones sobre el impacto en el crecimiento frente a las preocupaciones sobre los riesgos para la inflación.

Jerome Powell sigue siendo presidente de la Reserva Federal por el momento, pero todo parece indicar que esta será su última comparecencia como presidente dado que se han denegado la causa contra él.

Los mercados ya contemplan tipos de interés sin cambios este año. Sin embargo, consideran una mayor probabilidad de que la Reserva Federal recorte los tipos que de que los suba. Estados Unidos, como exportador neto de energía, está menos expuesto al impacto de los altos precios de la energía en la inflación que muchos otros países, además Trump también ha expresado su preferencia por tipos de interés más bajos.Nuestra opinión sigue siendo que una Reserva Federal liderada por Warsh será más flexible en cuanto a los tipos de interés.

Los inversores también prestarán mucha atención a la estimación preliminar del producto interno bruto (PIB) del primer trimestre, que se publicará el jueves y que ofrecerá una idea de cómo le ha ido a la economía estadounidense durante la guerra de Oriente Medio. Los datos de inflación del PCE de marzo y el índice de costes laborales del primer trimestre se publicarán el mismo día, seguidos el viernes por la encuesta del ISM sobre la actividad manufacturera de abril.

Otros datos incluyen la encuesta de confianza del consumidor del Conference Board correspondiente a abril, que se publicará el martes; los datos sobre la construcción de bienes duraderos y viviendas iniciadas en marzo, que se publicarán el miércoles; y las solicitudes de subsidio por desempleo, que se publicarán el jueves.

Eurozona

La decisión de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) del jueves es el evento clave en la zona euro. Es muy probable que el BCE mantenga los tipos de interés sin cambios para tener tiempo de analizar el impacto de la guerra en Oriente Medio y la creciente escasez de petróleo en la inflación y el crecimiento.

Los inversores estarán muy atentos a cualquier indicio del BCE sobre la posible necesidad futura de una subida de los tipos de interés como medida de precaución, en caso de que sea necesario. Los mercados están reaccionando a las tensiones geopolíticas con cierta previsión, lo que actualmente reduce la presión sobre los bancos centrales para que actúen.

Ya están disponibles los datos preliminares del IPC de abril de las cuatro principales economías europeas (Alemania, Francia, Italia y España), así como de la eurozona, y los primeros datos estimados del PIB. Estos datos reflejarán los primeros efectos de la guerra en Oriente Medio sobre la inflación y el crecimiento.

La publicación de datos en la zona euro comenzará el lunes con la encuesta sobre el clima de consumo de GfK en Alemania, seguida el martes por los datos de desempleo del primer trimestre y las ventas minoristas de marzo en España, la facturación industrial de febrero en Italia y las encuestas sobre expectativas de los consumidores y préstamos bancarios del Banco Central Europeo.

El miércoles se publicarán las estimaciones preliminares de los datos del IPC de España y Alemania, así como las encuestas de confianza de Italia y la eurozona correspondientes a abril y los datos de la oferta monetaria de la eurozona de marzo.

El jueves se publicarán los datos preliminares del PIB correspondientes al primer trimestre en Francia, España, Italia, Alemania y la eurozona.

Reino Unido

El Banco de Inglaterra anunciará su decisión de política monetaria el jueves y se espera que mantenga su tipo de interés de referencia en el 3,75%.

La atención se centrará en cómo los responsables políticos sopesan la preocupación por el riesgo de que el aumento de los precios de la energía se traduzca en inflación y salarios en los próximos meses, frente al daño potencial que esto podría causar a la economía. Los mercados ya descuentan dos subidas de tipos de interés de 25 puntos básicos este año, la primera de ellas prevista para julio. Sin embargo, estas subidas podrían no materializarse si el impacto en la economía derivado del aumento de los precios de la energía es significativo.

Japón

Se prevé que el Banco de Japón mantenga su tasa de interés oficial sin cambios en el 0,75%, en medio de la incertidumbre sobre la situación en Oriente Medio. El comité de política monetaria también publicará sus últimas previsiones de crecimiento e inflación.

Ante la creciente incertidumbre en torno a Oriente Medio, los tipos se mantendrán sin cambios en abril y, tentativamente, posponemos nuestra previsión para la próxima subida hasta junio.