¿Llegará el Ibex 35 a los 20.000 puntos este verano?

El Ibex 35 sigue encontrando un sólido respaldo tanto en los fundamentales empresariales como en el entorno macroeconómico. La fortaleza de la banca, una economía española que continúa creciendo por encima de la media europea y la rotación de los inversores hacia sectores más cíclicos están permitiendo al selectivo marcar nuevos máximos históricos. Sin embargo, mantener este ritmo dependerá de que el liderazgo del mercado se amplíe más allá del sector financiero.

La rotación del mercado impulsa al Ibex 35 más allá de la inteligencia artificial

En las últimas semanas, los inversores han comenzado a ampliar el foco más allá de las grandes tecnológicas estadounidenses debido a las dudas sobre el retorno de las fuertes inversiones en inteligencia artificial. Este cambio está favoreciendo a sectores tradicionales con una elevada representación dentro del Ibex 35, como la banca, las compañías energéticas, las acereras, las constructoras y las empresas ligadas a la defensa.

A ello se suma una economía española que continúa mostrando un comportamiento más sólido que el de la mayor parte de Europa, impulsada por el turismo, el dinamismo del consumo y el fuerte crecimiento demográfico, factores que siguen favoreciendo la actividad empresarial y el empleo. Todo ello está permitiendo al selectivo español consolidarse como uno de los índices con mejor comportamiento relativo de Europa en lo que va de año.

Los bancos seguirán siendo decisivos, pero las utilities y el turismo ganan atractivo

Nuestra visión continúa siendo constructiva sobre parte de la renta variable española, aunque creemos que el comportamiento del índice será cada vez más heterogéneo. La elevada concentración del Ibex 35 en el sector financiero hace que buena parte de su evolución dependa de la capacidad de los bancos para seguir sorprendiendo positivamente, algo que creemos será cada vez más complicado tras el fuerte comportamiento registrado desde 2022. La diferencia respecto a hace tres años no está tanto en el nivel de los tipos de interés como en el origen de la inflación. Mientras entonces respondía a una economía muy dinámica y a un exceso de demanda, ahora una parte creciente de las presiones sobre los precios procede de factores relacionados con la oferta, especialmente de la energía.

Por ello, vemos un mayor potencial en otros sectores del índice. Un petróleo estabilizándose cerca de los 75 dólares favorecería a compañías ligadas al turismo, el consumo discrecional y el transporte, como IAG. También seguimos viendo un escenario favorable para las utilities, que podrían beneficiarse de varios catalizadores al mismo tiempo. Por un lado, el fuerte ciclo de inversión en inteligencia artificial continúa impulsando la construcción de centros de datos, aumentando la demanda estructural de electricidad y reforzando la necesidad de invertir en redes e infraestructuras energéticas. A ello se suma el incremento del consumo eléctrico provocado por las elevadas temperaturas registradas este verano y, además, el repunte del precio del gas en Europa, consecuencia de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y del riesgo sobre rutas estratégicas de suministro como el estrecho de Ormuz. Un conjunto de factores que el mercado podría empezar a valorar con mayor intensidad durante los próximos meses.