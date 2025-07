Una de las preguntas que se realizaban los accionistas minoritarios de Banco Sabadell (SAB.ES) era si acudir a la OPA iba a acarrear tributar por las ganancias patrimoniales. En ese sentido, la Asociación de Accionistas Minoritarios de Banco Sabadell consultó a la Dirección General de Tributos, que ya ha dado una respuesta clara: habrá que pasar por Hacienda. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil La OPA de BBVA provocará que los accionistas de Sabadell pasen por caja La Dirección General de Tributos ha sido clara y afirma que los accionistas de Sabadell que acepten la OPA tendrán que tributar por la ganancia patrimonial generada. Es decir, no podrán acogerse al régimen especial de canje de valores, que se trata de una excepción dentro de la normativa española. Esto, a pesar de que es algo que ya se esperaba, se trata de otro impedimento para muchos accionistas de Sabadell. Tener que tributar por ganancias patrimoniales puede suponer un escollo para muchos accionistas, ya que las subidas de los últimos años de Sabadell han sido abultadas y a pesar de que los dividendos repartidos por el banco si tributan, estas ganancias latentes pero no realizadas no lo hacen en el IRPF. Sabadell colará su dividendo entre los mayores de la bolsa española Por otro lado, el dividendo que pretende repartir Sabadell por la venta de TSB y que supera los 2.500 millones de euros, se colará entre los más abultados a nivel español. En concreto, se colocará como el sexto mayor dividendo, justo detrás del que Inditex repartió en 2022 por 2.617 millones de euros. En ese sentido, algunos inversores también han echado en falta que en lugar de repartir un dividendo, que tributa en hacienda, se haya realizado una recompra de acciones. Aunque la remuneración a través de una recompra de acciones no se percibe como directa, la realidad es que el beneficio se reparte entre un menor número de acciones, lo que beneficia al accionista. Las acciones de Sabadell suben un 55% en este 2025. Fuente: Plataforma de XTB Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa, una nueva sección disponible en la sección de ‘Formación’ de nuestra página web en la que podrás encontrar una selección de activos elegidos por nuestro equipo de analistas para invertir en los mercados financieros. Esta nueva sección incluye tanto acciones nacionales como acciones internacionales e incluso ETFs y cuenta con información sobre los distintos activos que te ayudará a mantenerte al día de su actualidad bursátil. ¡No te la pierdas! Haz click aquí y empieza a invertir con la ayuda de XTB.



