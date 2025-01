Los bonos agitan los mercados mundiales

Semana atípica en los mercados mundiales, donde los índices europeos superan a sus homólogos en Estados Unidos y China en unas fechas marcadas por la subida en la rentabilidad de los bonos. Los bonos impulsan a la banca española En el Ibex35, la subida en la rentabilidad de los bonos ante la expectativa de menos recortes de tipos debido a las presiones inflacionarias permite a la banca liderar las mayores alzas de la semana. Las acciones de la industria acumulan subidas generalizadas en torno al 5%, disparando el comportamiento del selectivo nacional. Las dos grandes entidades del sector, BBVA y Santander, también aprovechan la subida de las divisas emergentes en los últimos días. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Este comportamiento positivo del sector financiero, compensa la caída de las empresas con mayores niveles de endeudamiento que sufren ante el incremento en los intereses de la deuda. Entre ellas destacan Cellnex, Grifols o, en general, las utlities. Además, en el farolillo rojo de la semana encontramos a Solaria, que más allá de la subida en los bonos, sufre al comunicar Trump que no quiere que se construyan parques eólicos durante su segundo mandato. Aumenta la desconfianza de los inversores de bonos En el ámbito de la renta fija, los altos niveles de endeudamiento, los buenos datos económicos y el miedo a las políticas inflacionarias que adoptará Donald Trump a partir de los próximos días, está generando una desconfianza en los inversores de bonos como pocas veces se ha visto, ante la expectativa de un cambio de rumbo por parte de los bancos centrales. Este efecto se ha reproducido en diferentes lugares del mundo, siendo Reino Unido donde más se ha extendido. Los bonos del país anglosajón se encuentran en máximos desde el 2008, en un momento en el que la libra está corrigiendo, lo cual muestra una señal de gran desconfianza que ha puesto en alerta a los vigilantes de bonos, inversores que venden bonos para protestar contra las políticas de los bancos centrales que consideraban demasiado inflacionarias. En Europa, las empresas de defensa continúan su avance. En los últimos días, Donald Trump ha comunicado su esperanza de ver un incremento en el gasto en defensa de los países de la OTAN que pudiera alcanzar en los próximos años el 5% sobre el PIB. A principios de la semana, las acciones automovilísticas y del lujo subieron con fuerza al filtrarse una noticia de una posible relajación en los aranceles estadounidenses. Sin embargo, poco a poco se ha ido diluyendo esta expectativa. Dudas en el mercado de la computación cuántica En Wall Street, los datos macroeconómicos reportados a lo largo de la semana vuelven a evidenciar la resiliencia de la economía americana. El dato estrella trataba en esta ocasión sobre el mercado laboral, y tanto las nóminas no agrícolas como la tasa de desempleo han mejorado sobre las expectativas del mercado. Esta publicación ha retrasado a octubre las estimaciones de un próximo recorte de tipos por parre de la FED. A nivel corporativo, Nvidia ha sido el gran protagonista de la semana, al anunciar nuevos avances tanto de tarjetas gráficas, en la demanda de chips y en nuevos acuerdos con la industria del automóvil. Además, su consejero delegado hundió en apenas tres frases con sus comentarios a las empresas de computación cuántica, que bajaron entre un 30% y un 50% de media en los últimos días. China está siendo otro de los protagonistas negativos del arranque de año, mientras las tensiones geopolíticas se intensifican antes de la toma de posesión de Donald Trump. El índice MSCI de China acumula un descenso desde el cierre del 7 de octubre que se acerca al 20%, lo cual hace que el país entre en un mercado bajista. El petróleo y el Bitcoin avanzan En otros mercados, el petróleo se encamina a una tercera subida semanal, la mejor racha desde julio, ya que las señales de rigidez del mercado, incluida la caída de las reservas estadounidenses, compensan las preocupaciones sobre la debilidad de la demanda en el principal importador, China. Además, destaca la evolución del Bitcoin que pierde holgadamente los 100,000 dólares debido a que los inversores retiraron el miércoles un total neto de 583 millones de dólares de los fondos cotizados de Bitcoin en lo que ha sido la segunda salida más alta desde que debutó hace un año.



