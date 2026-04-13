Los índices bursátiles estadounidenses se debaten entre la incertidumbre, tras el fracaso del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, y las promesas estadounidenses de bloquear el estrecho de Ormuz. Sin embargo, las pérdidas iniciales se han reducido gracias a la noticia publicada por el New York Post, que indica que Irán está estudiando la posibilidad de abandonar el enriquecimiento de uranio como condición impuesta por Estados Unidos para poner fin a la guerra.

El Dow Jones Industrial Average es actualmente el índice con mayores pérdidas (-0,5%), afectado además por la caída de las acciones de Goldman Sachs tras la publicación de sus resultados. El Nasdaq 100 sube un 0,1%, el S&P 500 se mantiene estable, mientras que el índice Russell 2000, de empresas de pequeña capitalización, repuntó con fuerza un 0,3% tras el informe del NYP.

Fuente: xStation5

El panorama sectorial actual es mixto. Si bien las acciones de medios digitales y software brindan un apoyo fundamental, el sector de semiconductores continúa en una fase de aversión al riesgo. Los bancos son actualmente los que presentan mayores dificultades tras el decepcionante desempeño del negocio de negociación de renta fija, divisas y materias primas (FICC) de Goldman Sachs.

El bajo rendimiento de FICC podría presagiar resultados similares en otros grandes bancos de inversión. El último trimestre se caracterizó por una volatilidad excepcional en el oro, la plata y el petróleo, mientras que los cambios en las expectativas de política monetaria y los riesgos geopolíticos perturbaron el mercado de divisas. Este bajo rendimiento sugiere que las principales instituciones tuvieron dificultades para gestionar estas fluctuaciones, dado que los clientes se replegaron en un contexto general de aversión al riesgo.

Cotización del Dow Jones

A pesar de la caída de hoy, el Dow Jones está experimentando una fuerte recuperación tras poner a prueba un soporte clave cerca de 47.053. El precio recuperó recientemente las medias móviles exponenciales (EMA) de 30 y 100 días, lo que indica un cambio de impulso alcista. Actualmente, está probando la resistencia en 47.861, con el nivel de 48.527 como el próximo obstáculo importante. El RSI (56,2) se mantiene neutral, lo que indica un mayor potencial alcista. Una ruptura confirmada por encima de 47.861 podría apuntar a máximos históricos, mientras que un rechazo podría provocar un retroceso hacia el grupo de EMA de 47.200.

Noticias de empresas