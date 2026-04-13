- Los índices americanos reflejan incertidumbre tras el fracaso del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán
- Dow Jones Industrial Average es actualmente el índice con mayores pérdidas
- El Nasdaq 100 sube un 0,1%, el S&P 500 se mantiene estable y el Russell 2000 repunta un 0,3%
- Los índices americanos reflejan incertidumbre tras el fracaso del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán
- Dow Jones Industrial Average es actualmente el índice con mayores pérdidas
- El Nasdaq 100 sube un 0,1%, el S&P 500 se mantiene estable y el Russell 2000 repunta un 0,3%
Los índices bursátiles estadounidenses se debaten entre la incertidumbre, tras el fracaso del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, y las promesas estadounidenses de bloquear el estrecho de Ormuz. Sin embargo, las pérdidas iniciales se han reducido gracias a la noticia publicada por el New York Post, que indica que Irán está estudiando la posibilidad de abandonar el enriquecimiento de uranio como condición impuesta por Estados Unidos para poner fin a la guerra.
El Dow Jones Industrial Average es actualmente el índice con mayores pérdidas (-0,5%), afectado además por la caída de las acciones de Goldman Sachs tras la publicación de sus resultados. El Nasdaq 100 sube un 0,1%, el S&P 500 se mantiene estable, mientras que el índice Russell 2000, de empresas de pequeña capitalización, repuntó con fuerza un 0,3% tras el informe del NYP.
El panorama sectorial actual es mixto. Si bien las acciones de medios digitales y software brindan un apoyo fundamental, el sector de semiconductores continúa en una fase de aversión al riesgo. Los bancos son actualmente los que presentan mayores dificultades tras el decepcionante desempeño del negocio de negociación de renta fija, divisas y materias primas (FICC) de Goldman Sachs.
El bajo rendimiento de FICC podría presagiar resultados similares en otros grandes bancos de inversión. El último trimestre se caracterizó por una volatilidad excepcional en el oro, la plata y el petróleo, mientras que los cambios en las expectativas de política monetaria y los riesgos geopolíticos perturbaron el mercado de divisas. Este bajo rendimiento sugiere que las principales instituciones tuvieron dificultades para gestionar estas fluctuaciones, dado que los clientes se replegaron en un contexto general de aversión al riesgo.
Cotización del Dow Jones
A pesar de la caída de hoy, el Dow Jones está experimentando una fuerte recuperación tras poner a prueba un soporte clave cerca de 47.053. El precio recuperó recientemente las medias móviles exponenciales (EMA) de 30 y 100 días, lo que indica un cambio de impulso alcista. Actualmente, está probando la resistencia en 47.861, con el nivel de 48.527 como el próximo obstáculo importante. El RSI (56,2) se mantiene neutral, lo que indica un mayor potencial alcista. Una ruptura confirmada por encima de 47.861 podría apuntar a máximos históricos, mientras que un rechazo podría provocar un retroceso hacia el grupo de EMA de 47.200.
Noticias de empresas
- Baker Hughes (BKR): La compañía está vendiendo su unidad Waygate Technologies a la sueca Hexagon por 1.450 millones de dólares en efectivo. Esta desinversión forma parte de un cambio estratégico hacia soluciones de energía más limpias y se espera que se cierre en la segunda mitad de 2026. Las acciones suben un 0,1%.
- Children’s Place (PLCE): Las acciones se desploman un 20% después de que la cadena minorista reportara una pérdida ajustada de 1,86 dólares por acción en el cuarto trimestre. Esta pérdida fue significativamente mayor que la de 75 centavos por acción reportada en el mismo período del año anterior.
- CoStar Group (CSGP): El fondo de cobertura Third Point del multimillonario Daniel Loeb ha vendido su participación en CoStar, abandonando una posible batalla por el control de la empresa. Loeb declaró que su tesis original ya no era válida tras concluir que presionar a la compañía podría no mejorar su negocio principal. Las acciones cayeron un 3,7%.
- Fastenal (FAST): Las acciones del proveedor industrial cayeron un 3% tras reportar beneficios operativos en el primer trimestre. Los resultados estuvieron ligeramente por debajo de las estimaciones promedio de los analistas, lo que generó una reacción cautelosa por parte de los inversores.
- GFL Environmental (GFL): Las acciones cayeron más del 7,5% tras el anuncio de un acuerdo de 6.400 millones de dólares canadienses para adquirir la empresa canadiense Secure Waste Infrastructure Corp. El descenso de las acciones también se atribuyó a que cotizaron sin derecho a dividendo el lunes.
- Goldman Sachs (GS): Las acciones cayeron un 3,8% a pesar de los sólidos resultados del primer trimestre, impulsados por el crecimiento de las operaciones con acciones y la asesoría. Los inversores se mostraron desanimados por los resultados de renta fija, divisas y materias primas (FICC) inferiores a lo esperado y por un ratio de capital CET1 menor al previsto.
- IDEAYA Biosciences (IDYA): Las acciones se dispararon un 20% después de que el fármaco darovasertib, utilizado en combinación con Xalkori de Pfizer, alcanzara los objetivos primarios en un ensayo clínico de cáncer ocular. El tratamiento duplicó con creces la mediana de supervivencia libre de progresión en comparación con las terapias estándar, y algunos pacientes mostraron la desaparición completa del cáncer.
- International Business Machines (IBM): IBM llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia (DOJ) por 17 millones de dólares en relación con sus prácticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI). La investigación alegaba que IBM vinculaba las bonificaciones de sus ejecutivos a objetivos demográficos. Esta es la primera resolución en el marco de la nueva "Iniciativa contra el Fraude en los Derechos Civiles" del gobierno.
- Leggett & Platt (LEG): Las acciones subieron un 12% después de que la empresa de colchones Somnigroup acordara adquirir al fabricante de muebles. La transacción, realizada íntegramente con acciones, está valorada en aproximadamente 2.500 millones de dólares.
- McDonald's: El gigante de la comida rápida está renovando su menú de bebidas en EE. UU. este agosto, añadiendo Red Bull Dragonberry, Dr Pepper "Dirty" y refrescos de frutas. McDonald's pretende ofrecer estos nuevos productos a un precio inferior al de sus competidores, como Starbucks y Dutch Bros.
- Nexstar Media Group (NXST): Nexstar está indicando a sus más de 200 estaciones locales que reemplacen los segmentos de noticias de cadenas nacionales (como ABC y NBC) con contenido de su propio canal, NewsNation. Esta medida busca fortalecer su marca de medios a nivel nacional a través de su amplio alcance local. Las acciones subieron un 0,3%.
- Replimune (REPL): Las acciones se desplomaron un 66% tras un importante revés regulatorio. La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) rechazó por segunda vez el tratamiento contra el cáncer de piel de la compañía, lo que provocó una venta masiva.
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