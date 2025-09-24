Los resultados de Micron baten récords

Micron ha superado las expectativas del mercado en el ejercicio fiscal 2025, con un sólido desempeño apoyado en la creciente demanda vinculada a la inteligencia artificial. Tanto los resultados del cuarto trimestre como los del cierre anual mostraron incrementos significativos en ingresos y beneficios, con el segmento de inteligencia artificial como principal motor de crecimiento.

Resultados anuales del año fiscal 2025 de Micron

Ingresos anuales : crecieron un 49% interanual, alcanzando 37.378 millones de dólares, frente a los 25.111 millones del FY2024.



: crecieron un 49% interanual, alcanzando 37.378 millones de dólares, frente a los 25.111 millones del FY2024. Margen bruto: se elevó hasta 14.873 millones, más del doble de los 5.613 millones reportados un año atrás.



se elevó hasta 14.873 millones, más del doble de los 5.613 millones reportados un año atrás. Beneficio neto: ascendió a 8.539 millones, en comparación con apenas 778 millones en FY2024.



Resultados del cuarto trimestre de 2025 de Micron

En el cuarto trimestre del 2025, la compañía también superó ampliamente los registros del año anterior y del trimestre previo.

Ingresos: 11.315 millones de dólares, frente a 9.301 millones en 3T25 y 7.750 millones en 4T24.

Margen bruto: 5.054 millones, desde 3.508 millones en 3T25 y 2.737 millones en 4T24.

Beneficio neto: 3.201 millones, por encima de 1.885 millones en 3T25 y 887 millones en 4T24.

Análisis de los resultados de Micron

Micron ha cerrado su año fiscal 2025 con resultados históricos, alcanzando ingresos de 37.378 millones de dólares, un crecimiento cercano al 49% interanual. El beneficio neto ascendió a 8.539 millones millones, lo que representa un cambio radical frente a los modestos beneficios de 2024 y las pérdidas registradas en 2023. El último trimestre del ejercicio reflejó este impulso en unas ventas de 11.315 millones (+46% YoY) y un beneficio por acción de 3.03 dólares, superando las previsiones del mercado.

El motor de este crecimiento ha sido el aumento considerable de la demanda de memorias para inteligencia artificial, en particular en centros de datos. La memoria de alto ancho de banda (HBM), tecnología crítica para los chips de IA de gama alta como las GPU de NVIDIA, aportó casi 2 mil millones de dólares en el cuarto trimestre, lo que supone ya una parte significativa del negocio de Micron. A su vez, el segmento de centros de datos alcanzó máximos históricos en 2025 y ha consolidado a Micron como uno de los principales beneficiados del auge de la inteligencia artificial no solo en Estados Unidos, sino a nivel global.

De cara al futuro, Micron prevé ingresos de 12.5 mil millones de dólares, unos 300 millones para el primer trimestre de 2026 y un margen bruto del 51.5%, lo que marcaría la primera vez que supera la barrera del 50% en su historia. Estas previsiones reflejan la fortaleza de la demanda y la capacidad de la empresa para trasladar precios más altos en un mercado con oferta ajustada.

Fuente: Analistas de XTB

En el plano estratégico, Micron ha recibido un impulso adicional gracias a los 6.200 millones de dólares en subsidios del CHIPS Act, que respaldarán su expansión productiva en Estados Unidos y refuerzan su estatus como el único gran fabricante de memorias con sede en el país americano. No obstante, el futuro a corto plazo trae consigo nuevos desafíos entre los que destaca la nueva prohibición de sus productos en infraestructuras críticas en China que refleja los riesgos geopolíticos, y la competencia con Samsung. Sin embargo, la compañía ha acelerado su hoja de ruta tecnológica y su memoria HBM3E ya está integrada en la nueva generación de GPUs de NVIDIA, y prepara el salto a HBM4 en 2026, con mejoras de rendimiento y eficiencia que podrían estrechar la brecha con sus rivales surcoreanos.

Con ingresos récord, márgenes en expansión y un papel central en el ecosistema de la IA, Micron entra en 2026 con su cartera más competitiva hasta la fecha y un fuerte impulso que la sitúa como actor clave en la nueva era de la inteligencia artificial. Esta fuerte posición competitiva también se refleja en su evolución bursátil. Las acciones de Micron se han revalorizado un 97,7% en lo que va de 2025, cotizando en torno a 164 dólares y con una capitalización cercana a los 184 mil millones. No obstante, en la sesión de hoy sus acciones retroceden un 2%.

