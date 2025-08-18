Leer más

El gobierno de EE. UU. negocia participación de 10.000 millones de dólares en Intel 💵📌

14:55 18 de agosto de 2025

Intel (INTC.US) se encuentra en conversaciones con el gobierno de Estados Unidos para transformar parte de la subvención de 10.900 millones USD del CHIPS Act en una participación accionaria de hasta 10 % en la compañía.

Simbolo de intel en un lago
 
 
 

Según fuentes cercanas, el paquete podría valorarse en torno a 10.000 millones USD, lo que convertiría al gobierno estadounidense en uno de los principales accionistas de Intel.

Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente

Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil

Contexto político y corporativo

La negociación surge tras la reunión del expresidente Donald Trump con Lip-Bu Tan, CEO de Intel, en un encuentro que buscó disipar tensiones generadas por los vínculos previos de Tan con compañías chinas.

El posible acuerdo es percibido como un salvavidas financiero para el negocio de Intel, en especial para su proyecto de megafábrica en Ohio, que apunta a convertirse en el mayor centro mundial de fabricación de semiconductores pero que enfrenta retrasos y sobrecostos.

Evolución bursátil

  • El 14 de agosto, tras los rumores iniciales, la acción de Intel subió +8 %.

  • Sin embargo, en la jornada de hoy cae -4,7 %, reflejando la incertidumbre sobre el desenlace de la operación.

Estrategia bajo Lip-Bu Tan

Lip-Bu Tan CEO de Intel

Mientras que el ex CEO Pat Gelsinger había asegurado 8.000 millones USD en subvenciones y apostado por una expansión acelerada de fábricas, Tan ha optado por un enfoque más cauto, ralentizando la construcción y condicionando nuevas inversiones a la evolución de la demanda.

Claves para el mercado:

  • El acuerdo sería un precedente histórico, con el Estado tomando participación directa en un gigante tecnológico privado.

  • De confirmarse, reforzaría la política industrial de Washington para asegurar la soberanía en semiconductores frente a la competencia con China.

  • A corto plazo, la volatilidad en las acciones de Intel seguirá ligada a las señales sobre la negociación y al avance de la megafábrica en Ohio.

Grafico de precios de las acciones de intel
 

Fuente: xStation5.

 

________

 

📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aquí: 

 

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.

Compartir:
Volver

Análisis de mercado

12.09.2025
20:49

Sentimiento mixto en Wall Street antes de las decisiones cruciales de la Fed 💡

El sentimiento en Wall Street está fuertemente dividido. Por un lado, el Nasdaq 100 sube un 0,4% y el S&P 500 avanza un 0,05%, mientras...

 19:04

Dólar hoy: el peso mexicano se mantiene estable en medio de cautela global

El dólar en México anota un avance intradía del 0,1%, con el tipo de cambio fluctuando entre un mínimo de 18.45 y un máximo...

 18:24

Las acciones de Pfizer y Moderna caen tras reportes en The Washington Post 📉

De acuerdo con The Washington Post, la administración Trump planea vincular las vacunas contra la COVID-19 con 25 muertes infantiles, lo que ha...
Más noticias

Únete a más de 1.700.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app

La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.