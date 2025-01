Los resultados de Netflix animan a Wall Street

Los índices de Wall Street cotizan ligeramente a la baja tras la sólida sesión de ayer, a excepción del Nasdaq, que aumenta un 0,4% gracias en parte al excelente desempeño de Netflix, cuyas acciones subieron un 11% después de la sesión, ya que la compañía anunció resultados trimestrales mucho más sólidos de lo esperado, abriendo la temporada de resultados de las BigTech estadounidenses. Netflix registró ingresos de 10.250 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2024, un 16% más interanual. El beneficio neto fue de 1.870 millones de dólares y el beneficio por acción (BPS) alcanzó los 4,27 dólares, superando las previsiones de los analistas de 4,20 dólares de BPS. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil En el trimestre analizado, Netflix anunció un incremento récord de 19 millones de nuevos suscriptores, hasta los 302 millones, frente a las expectativas de alrededor de 290 millones. Este resultado superó significativamente las previsiones de los analistas, que esperaban un aumento de alrededor de 9,77 millones de nuevos suscriptores. Otros mercados La volatilidad en el mercado de divisas es limitada, con el euro-dólar subiendo un 0,2% y el dólar-yen registrando una subida del 0,3%. El oro alcanza los 2.746 dólares la onza mientras que entre las materias primas agrícolas, el trigo es el que más cae, con los contratos CBOT retrocediendo casi un 1%. Por su parte, las criptomonedas se negocian con un sentimiento mixto, con el Bitcoin consolidándose en el rango de 104.500-106.000 dólares. El mercado sigue esperando nuevos anuncios sobre la reserva estratégica de Bitcoin en EE.UU. por parte de la nueva administración Trump.

