Mal inicio de sesión para el Ibex 35

El Ibex 35 abre de nuevo otra sesión con dudas y se discute entre las subidas y bajadas ante la falta de grandes acontecimientos. Mañana ya tenemos la primera gran cotizada española que presenta resultados, que es Iberdrola. Además, el jueves tendremos a Bankinter y Sabadell también anunciando sus cuentas, por lo que los inversores están esperando estos primeros movimientos para tomar posiciones. Hoy ha presentado resultados Enagas, pero no ha generado demasiada expectación. Empresas que más suben del Ibex 35 Las acciones de ACS son las más alcistas del Ibex 35 gracias a la noticia que ha saltado al mercado sobre el encargo de una empresa de IA para que ACS construya un centro de datos. El contrato supera los 5.000 millones de euros y demuestra que la posición de la empresa en ese segmento es muy fuerte. Otra de las empresas destacadas es Banco Sabadell. Las acciones de Banco Sabadell también suben después de que BBVA haya decidido posponer el periodo de aceptación de la OPA a septiembre. Fuente: Plataforma de XTB Empresas que más bajan del Ibex 35 Al igual que en la parte alta de la tabla, las empresas que caen dentro del Ibex 35 tampoco lo hacen de manera seria. Por su parte, las acciones de Puig son las que más caen del selectivo español, a pesar de que su CEO Marc Puig ha valorado la posibilidad de realizar recompras de acciones en un futuro. Las acciones de Enagas también caen, después de reportar una bajada del beneficio neto de más del 12%, principalmente por un menor aporte de sus sociedades participadas. Fuente: Plataforma de XTB

