Seguimos acumulando noticias del conflicto de Oriente Medio. En esta ocasión, nos referimos a que esta noche Irán ha lanzado una nueva propuesta a Estados Unidos. Sin embargo, esto no significa que ya tengamos una paz firmada, puesto que ahora es el turno de Trump de mover ficha para renegociar condiciones, aceptarla o directamente rechazar la propuesta. ¿Cómo está afectando a los mercados?





La nueva propuesta de Irán a Estados Unidos

La nueva propuesta de Irán, filtrada este lunes, busca dar un giro pragmático al bloqueo que asfixia el estrecho de Ormuz. El núcleo del plan iraní propone una reapertura inmediata de esta vía marítima clave y el fin mutuo de las hostilidades, pero con una condición que genera fricciones en Washington: posponer las negociaciones sobre su programa nuclear para una etapa posterior. Teherán argumenta que primero es necesario levantar el bloqueo naval estadounidense y estabilizar el comercio energético para generar la confianza necesaria antes de abordar el complejo desarme atómico.

Sin embargo, la respuesta desde la Casa Blanca ha sido, hasta ahora, de una calculada frialdad. Donald Trump ha dejado claro que no tiene intención de enviar equipos negociadores a largas distancias si no hay un compromiso previo sobre el enriquecimiento de uranio, llegando a declarar que "si quieren hablar, pueden llamarnos por teléfono". Esta postura de "ver y esperar", sumada al viaje del ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, a Rusia para reunirse con Putin hoy mismo, mantiene al mercado en vilo. Mientras Irán intenta jugar la carta de la seguridad energética global para aliviar la presión económica, EE. UU. parece decidido a mantener el bloqueo como su principal baza de negociación.

¿Qué pasa con los mercados?

Los índices europeos, que aunque en general suben, no se están anotando fuertes repuntes. De hecho, esta calma tensa se puede leer como una desconfianza por parte del mercado. La realidad es que la propuesta no es tan novedosa y precisamente excluye lo que Estados Unidos quiere tratar directamente, que es el programa nuclear de Irán. Los inversores pueden preguntarse: ¿si con el bloqueo al estrecho Irán no quiere negociar el fin de su programa nuclear, por qué lo haría sin bloqueo en el estrecho?. De hecho, esto podría ser una señal de que Irán empieza a notar la presión que supone un verdadero bloqueo a sus puertos. Por un lado, si Trump cede Irán podría refinanciarse de nuevo con la venta de más petróleo, lo que le daría una posición de nuevo más fuerte para negociar el cierre de su programa nuclear y eventualmente no hacerlo. Por otra parte, si Trump se mantiene firme y continúa bloqueando el estrecho para Irán, es posible que el régimen sienta mayor presión y tenga más incentivos para negociar.

En ese sentido, el petróleo sigue por encima de los 100$ en el caso del Brent, con el contado en 108$. Además, valores relacionados con el activo también suben, como puede ser Repsol, que despunta un 3% en la sesión.

En definitiva, podemos decir que la propuesta de Irán no ha cambiado el panorama y los inversores por tanto ponen el foco en otro tipo de cosas, como en la gran cantidad de datos macro y resultados que tendremos esta semana.