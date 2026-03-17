- El Brent afloja hacia 101 dólares mientras el mercado apuesta por una desescalada lenta pero posible.
- Las señales de agotamiento militar en Irán refuerzan la idea de que el conflicto podría estar perdiendo impulso.
- Si el crudo pierde los 100 dólares, el soporte clave está en 96, donde se juega el próximo movimiento del mercado.
- El Brent afloja hacia 101 dólares mientras el mercado apuesta por una desescalada lenta pero posible.
- Las señales de agotamiento militar en Irán refuerzan la idea de que el conflicto podría estar perdiendo impulso.
- Si el crudo pierde los 100 dólares, el soporte clave está en 96, donde se juega el próximo movimiento del mercado.
Los futuros del Brent retroceden hoy hacia los 101 dólares por barril, señalando un creciente optimismo del mercado respecto a una desescalada gradual del conflicto entre Israel, EE. UU. e Irán. Parece que la frecuencia de los ataques por ambas partes podría empezar a disminuir, lo que el mercado interpreta como una posible apertura hacia un alto el fuego por parte de Teherán.
Comentarios desde fuentes israelíes sugieren que Irán podría estar ya involucrado en conversaciones destinadas a poner fin a la guerra. Aunque estos informes no pueden verificarse de forma independiente, los inversores parecen asignar una baja probabilidad a que Irán continúe el conflicto una vez que Israel y EE. UU. detengan sus ataques.
- Según estimaciones de Bloomberg, serían necesarios unos dos meses de cierre total del Estrecho de Ormuz para provocar una disrupción económica global severa. Los mercados siguen viendo motivos para creer que el paso podría reabrirse antes.
- El Golfo Pérsico representa aproximadamente el 20% del mercado mundial de petróleo y gas, con alrededor del 20% de ese suministro destinado a economías desarrolladas. La mayoría de los países asiáticos, que dependen fuertemente de las importaciones, mantienen reservas para varios meses o tienen acceso al petróleo y gas ruso. Europa parece ser la región más expuesta.
Gráfico del petróleo
Los precios del petróleo se están enfriando gradualmente y, al comparar los recientes aumentos con el RSI, puede observarse una posible divergencia bajista. Si los precios caen por debajo de 100 dólares, el primer soporte clave se sitúa alrededor de 96 dólares por barril (basado en reacciones previas del precio).
Estimaciones del think tank ISW apuntan a un agotamiento de las capacidades misilísticas de Irán. Según comentarios del ejército estadounidense, el potencial naval y aéreo de Irán, así como gran parte de su base industrial, ha sido significativamente degradado tras casi 20.000 ataques de EE. UU. e Israel sobre diversos objetivos en el país. Esto podría reducir la disposición de Irán a continuar el conflicto.
Fuente: ISW
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