Los futuros del Brent retroceden hoy hacia los 101 dólares por barril, señalando un creciente optimismo del mercado respecto a una desescalada gradual del conflicto entre Israel, EE. UU. e Irán. Parece que la frecuencia de los ataques por ambas partes podría empezar a disminuir, lo que el mercado interpreta como una posible apertura hacia un alto el fuego por parte de Teherán.

Comentarios desde fuentes israelíes sugieren que Irán podría estar ya involucrado en conversaciones destinadas a poner fin a la guerra. Aunque estos informes no pueden verificarse de forma independiente, los inversores parecen asignar una baja probabilidad a que Irán continúe el conflicto una vez que Israel y EE. UU. detengan sus ataques.