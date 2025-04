¿Por qué altos cargos de Meta están vendiendo sus acciones?

El pasado día 8 de abril, la directora jurídica de Meta Platforms, Jennifer Newstead, reveló la venta de 921 acciones ordinarias clase A de la compañía por un precio de 543,39 dólares por acción. ¿Qué implicaciones tiene esto para Meta? ¿Qué hay detrás de la venta de las acciones de Meta? El hecho de que una figura con tanto peso en la compañía como Jennifer Newstead lleve a cabo una acción como esta pone el foco de los inversores en Meta y en las dudas sobre el futuro y viabilidad de la compañía. La guerra arancelaria es evidente y la respuesta de Europa a Estados Unidos ha llegado a través de aranceles del 25%. Además, una de las medidas anunciadas por Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, es la posible imposición de un impuesto sobre los ingresos por publicidad digital generados por empresas como Meta o Google en Europa. Esta medida podría tener consecuencias devastadoras para las compañías americanas, que supondría pérdidas considerables en sus ingresos. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Algunas de las empresas tecnológicas americanas respiraron tranquilas ante la imposición arancelaria debido a sus estrategias digitales que les permiten operar a nivel mundial sin suponerles un aumento del coste por importación o exportación de bienes, como el caso de Alphabet o Meta. Otras tecnológicas como Amazon, Tesla o Apple no gozan de esa suerte y tendrán que plantear soluciones creativas para resolver los problemas del aumento de costes al que harán frente tras la pausa de 90 días para la implementación de los aranceles por parte del gobierno americano. ¿Cómo afectan los aranceles a Meta? La guerra arancelaria puede impactar en los resultados de Meta dada su dependencia a Europa y Asia-Pacífico. A pesar de que Estados Unidos, con un 36,3% del total de los ingresos, sigue siendo su mercado mayoritario, Meta percibe un 23,3% de sus ingresos de Europa y un 27,4% de Asia-Pacífico, por lo que los aranceles podrían reducir su margen operativo, situado actualmente en un 42,2%. Además, en 2024 los ingresos por publicidad sumaron 160.633 millones de dólares a los ingresos totales de la compañía, un 98% de los ingresos, y presenta una deuda sobre el capital del 27,25%, por lo que si Europa decide imponer su impuesto sobre los ingresos por publicidad, esta métrica también podría verse impactada. Desde el anuncio de los aranceles de Trump el pasado 2 de abril, las acciones han bajado un 6,5% en Bolsa. En el acumulado del año, y a pesar de que en el mes de enero se acercó a máximos tras anunciar un plan de inversión con el que impulsar la inteligencia artificial, las acciones caen más de un 8%.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.