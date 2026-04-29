📉¿Por qué se desploman las acciones de Solaria un 4%?

Las acciones de Solaria sufren este miércoles un duro revés, con caídas de más de un 4% y copando la parte baja del selectivo español. El motivo: un anuncio de ampliación del 10% de su capital para su apuesta por los centros de datos.

Solaria amplia capital

Este movimiento financiero se traduce en la emisión de más de 7,6 millones de nuevas acciones ordinarias con un valor nominal de un céntimo de euro, pero con una prima de emisión que sitúa el precio de salida en los 24,00 euros por título. La operación busca captar aproximadamente 300 millones de euros, una cifra que representa cerca del 10% del capital social de la compañía. El resto vendrá de ventas de acciones de autocartera.

El motivo del ajuste de hoy es además que el precio de la ampliación son esos 24€, justo donde se ubica actualmente el precio después de las caídas.

Podríamos preguntarnos el por qué Solaria no ha acudido a deuda en lugar de a una ampliación de capital. Sin embargo, el problema es que la empresa ya está muy endeudada. En concreto, a finales del 2025 la empresa tenía una ratio deuda neta/EBITDA de 5,4 veces, lo que representa una cifra bastante alta y superior al ratio de 3 veces que se suele considerar aceptable. En este caso, es cierto que la compañía tiene parte de sus ingresos fijos, lo que le permite tener un mayor endeudamiento. Sin embargo, el entorno actual no ayuda a pedir deuda, ya que por la guerra en Oriente Medio los tipos de interés han aumentado. Sin ir más lejos, el bono español a 5 años ha visto un incremento de su rendimiento de 50 puntos básicos, situándolo por encima del 3%.

Los centros de datos en el foco de Solaria

El objetivo estratégico de esta inyección de liquidez no es otro que acelerar la diversificación de su modelo de negocio hacia el sector de los centros de datos, una apuesta que Solaria ha vinculado estrechamente a la hibridación de sus plantas fotovoltaicas con infraestructuras de inteligencia artificial y almacenamiento por baterías.

Este segmento es clave para el crecimiento de la compañía y lo cierto es que es muy probable que en los próximos años veamos un auge en toda Europa de la expansión de centros de datos, dado el crecimiento que estamos viendo en la IA. Estos centros de datos serán necesarios para que Europa siga siendo relevante a nivel económico en la esfera global y las empresas de energías renovables son una de las más beneficiadas.

Las acciones de Solaria suben más de un 30% en lo que llevamos de 2026.

¿Cómo comprar acciones de Solaria?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Solaria (SLR.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.