¿Por qué subirá el precio de la cerveza?

Desde la imposición de aranceles por parte del gobierno americano a las materias primas del aluminio y el acero, son múltiples los mercados que se verán afectados por su dependencia a dichos materiales. Sin ir más lejos, las latas de cervezas y refrescos verán encarecidos sus precios, y por tanto, el coste final de los consumidores. Los aranceles dispararán el precio de la cerveza y los refrescos La cerveza tiene un peso cultural y económico importante en muchos países, especialmente en Europa. La República Checa lidera el ranking mundial de consumo per cápita, seguida de cerca por países como Alemania (4.º lugar), España (8.º) y otros países europeos que se encuentran dentro de los 25 primeros del ranking. Esto convierte a Europa en una región especialmente vulnerable ante el alza en el precio del aluminio, ya que una parte significativa de su consumo se distribuye en latas. Como consecuencia, el precio de la cerveza puede experimentar subidas. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El caso de los refrescos es similar. Estados Unidos encabeza la lista de consumidores, pero también destacan países europeos como Hungría, Reino Unido, Países Bajos, Irlanda o Bélgica. Compañías emblemáticas como Mahou, Heineken, Damm, Coca-Cola, PepsiCo o Schweppes se verán directamente impactadas por este contexto, tanto por el aumento de los costes como por una posible caída en la demanda ante precios más elevados. A nivel estructural, el problema se agrava por el desequilibrio entre oferta y demanda de aluminio a escala global. La demanda sigue creciendo, mientras que la oferta permanece limitada. Asia domina actualmente la producción de latas y otros productos derivados de este material, y los nuevos aranceles impuestos a las importaciones europeas desde Estados Unidos añaden una carga adicional, que podría repercutir en el precio de la cerveza y los refrescos. Esta situación obligará a los productores europeos a buscar nuevos proveedores y clientes o a repercutir el aumento de costes en los precios finales para evitar un impacto muy significativo en sus márgenes. ¿Qué compañías se verán afectadas? Actualmente, Europa supone la segunda mayor fuente de ingresos para Coca-Cola con unos ingresos de 2.657 millones de dólares. Del mismo modo, esta noticia será especialmente relevante para Heineken, que está especialmente expuesto al mercado europeo y americano. En concreto, los últimos resultados trimestrales presentados mostraron una disminución de crecimiento de ingreso orgánico en ambas regiones. La sensibilidad del mercado ante estos incrementos no es menor. Las latas de cerveza y refrescos son productos con un alto volumen de consumo, pero también con márgenes ajustados. Un incremento de precios podría frenar el consumo y generar un efecto negativo en la cadena de valor, afectando tanto a productores como a distribuidores. En el extremo contrario, las empresas estadounidenses productoras de acero y aluminio ya comienzan a beneficiarse de esta medida. Las acciones de compañías como Steel Dynamics y Cleveland-Cliffs se han disparado tras la entrada en vigor de los aranceles, con subidas del 10% y 28% respectivamente, en la sesión del lunes. Igualmente, Century Aluminum y Commercial Metals han registrado alzas del 14% y más del 10%, señal de que los mercados anticipan beneficios para los productores locales, en contraste con las dificultades que enfrentarán sus competidores y clientes extranjeros.

