Esta noche, la OTAN vuelve a situarse en el centro del tablero geopolítico. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto dirigirse al país en un discurso en el que abordará la situación en Irán, pero que también podría tener consecuencias de mayor alcance. Según adelantó Reuters, Trump planea criticar abiertamente a la Alianza Atlántica por la falta de apoyo a la operación militar estadounidense, reavivando una pregunta que inquieta a Europa: ¿puede Estados Unidos abandonar la OTAN? El propio presidente ha reconocido que lo está considerando “absolutamente”, lo que ha elevado la preocupación entre los aliados.

¿Cómo de probable es que Estados Unidos salga de la OTAN?

En términos legales, la salida no sería sencilla. El tratado fundacional de la OTAN, firmado en 1949, permite a cualquier país retirarse, pero solo tras notificarlo formalmente y esperar un año. Sin embargo, en el caso estadounidense existe un obstáculo adicional: en 2023, el Congreso aprobó una ley que prohíbe al presidente abandonar la alianza sin el respaldo de dos tercios del Senado o una nueva ley específica.

Esto significa que Trump no podría retirarse de forma unilateral sin provocar un choque institucional. Durante su primer mandato, el Departamento de Justicia defendió que el presidente tiene autoridad para salir de tratados internacionales, pero esta cuestión nunca ha sido resuelta de forma definitiva por los tribunales. Una retirada sin el Congreso abriría, previsiblemente, una batalla legal.

Más allá del aspecto jurídico, el mayor riesgo es político. La OTAN funciona sobre todo gracias a su credibilidad: la idea de que un ataque contra un aliado desencadenaría una respuesta conjunta, liderada por Estados Unidos. Aunque el famoso Artículo 5 habla de actuar según lo que cada país “considere necesario”, en la práctica esa garantía depende de la voluntad de Washington.

Además, la cohesión interna de la alianza podría verse afectada incluso antes de cualquier decisión formal. Las dudas públicas sobre el compromiso estadounidense pueden empujar a países europeos a replantear su estrategia de defensa, aumentar su gasto militar o buscar alternativas de seguridad. Esto debilitaría el principio de disuasión colectiva que ha sostenido la estabilidad transatlántica durante décadas.

Por eso, incluso sin una retirada formal, Estados Unidos podría debilitar la alianza si decide no comprometerse militarmente con sus socios. En ese escenario, la OTAN seguiría existiendo sobre el papel, pero perdería gran parte de su capacidad de disuasión.

En resumen, Estados Unidos podría intentar salir de la OTAN, pero no fácilmente, aunque con Donald Trump....nunca se sabe.