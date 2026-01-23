¿Pueden las acciones de Indra sostener el rally alcista?

- Revisión al alza del precio de las acciones de Indra por parte de una entidad americana
- Las acciones de Indra recuperan el pulso bursátil con el foco puesto en los hermanos Escribano
- Revisión al alza del precio de las acciones de Indra por parte de una entidad americana
- Las acciones de Indra recuperan el pulso bursátil con el foco puesto en los hermanos Escribano
Jornada con curvas para Indra. La compañía, que arrancó al jornada con grandes subidas gracias al impulso recibido por una nueva recomendación, se encuentra ahora mismo cotizando con un incremento en torno al 0,8%, tras conocerse que los hermanos Escribano amenazan con abandonar la compañía. En concreto, Ángel Escribano, presidente de Indra, y Javier Escribano, consejero, han amenazado con marcharse de la firma dado que no parece que la compra de EM&E (Escribano Mechanical & Engineering), empresa de la que son propietarios y que posee un 14,3% de la firma, se llevará a cabo.
Las acciones de Indra suben pese a la amenaza de los Escribano
La amenaza de los hermanos Escribano ha lastrado la cotización de las acciones de Indra, que arrancaron la jornada con una subida del 2% tras recibir una nueva recomendación de Goldman Sachs. En concreto, la casa de analisis ha elevado un 35% el precio objetivo de las acciones de Indra hasta los 75 euros por título. La entidad americana atribuye un fuerte potencial alcista a la empresa de defensa española. De hecho, desde los niveles actuales, le quedaría un rally de hasta el 37% para alcanzar el precio estimado por Goldman Sachs.
Esta revisión se ha producido poco después de conocerse los últimos contratos de la compañía, que a mediados de este mes de enero anunció dos acuerdos: por un lado, el gran contrato con "Transport for London" para operar y evolucionar el ticketing de la red de transporte londinense, con un valor base de 524 millones de euros y potencial de superar los 845 millones con extensiones hasta 2039; por otro, el acuerdo con el grupo emiratí EDGE, por el que cearán una nueva empresa de fabricación de municiones merodeadoras en España (León), con una inversión inicial de en torno a 15–20 millones de euros, abriéndole puertas a más negocio en defensa en Europa y la OTAN.
En 2025, Indra se posicionó como una de las empresas más destacadas del año del Ibex 35, tras demostrar con claridad una mejora de sus márgenes en defensa y una cartera de pedidos elevada que le llevó a revalorizarse un 180%. La compañía cerró el ejercicio finalizando la compra del 89,68% de Hispasat a Redeia por 725 millones, con la que reforzó su papel como actor integrado en satélite, defensa y espacio, y consolidando el control de Hisdesat e IRIS2.
Las acciones de Indra repuntan un 0,78% en estos momentos, tras perder parte del impulso de la mañana. La compañía firma una semana con alta volatlidad debido a que el foco se ha centrado en el foro de Davos y en los posibles nuevos acuerdos o contratos con la OTAN. Durante 2026, no obstante, las acciones de Indra suben un 14% en Bolsa.
¿Cómo comprar acciones de Indra?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Indra (IDR.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
El Ibex 35 se tiñe de rojo
Estados Unidos toma el control de TikTok y Oracle gana un papel clave
El Nasdaq 100 sube ligeramente
Las acciones de Tesla se disparan tras la intervención de Elon Musk en el Foro de Davos
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.