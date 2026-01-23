¿Pueden las acciones de Indra sostener el rally alcista?

Jornada con curvas para Indra. La compañía, que arrancó al jornada con grandes subidas gracias al impulso recibido por una nueva recomendación, se encuentra ahora mismo cotizando con un incremento en torno al 0,8%, tras conocerse que los hermanos Escribano amenazan con abandonar la compañía. En concreto, Ángel Escribano, presidente de Indra, y Javier Escribano, consejero, han amenazado con marcharse de la firma dado que no parece que la compra de EM&E (Escribano Mechanical & Engineering), empresa de la que son propietarios y que posee un 14,3% de la firma, se llevará a cabo.

Las acciones de Indra suben pese a la amenaza de los Escribano

La amenaza de los hermanos Escribano ha lastrado la cotización de las acciones de Indra, que arrancaron la jornada con una subida del 2% tras recibir una nueva recomendación de Goldman Sachs. En concreto, la casa de analisis ha elevado un 35% el precio objetivo de las acciones de Indra hasta los 75 euros por título. La entidad americana atribuye un fuerte potencial alcista a la empresa de defensa española. De hecho, desde los niveles actuales, le quedaría un rally de hasta el 37% para alcanzar el precio estimado por Goldman Sachs.

Esta revisión se ha producido poco después de conocerse los últimos contratos de la compañía, que a mediados de este mes de enero anunció dos acuerdos: por un lado, el gran contrato con "Transport for London" para operar y evolucionar el ticketing de la red de transporte londinense, con un valor base de 524 millones de euros y potencial de superar los 845 millones con extensiones hasta 2039; por otro, el acuerdo con el grupo emiratí EDGE, por el que cearán una nueva empresa de fabricación de municiones merodeadoras en España (León), con una inversión inicial de en torno a 15–20 millones de euros, abriéndole puertas a más negocio en defensa en Europa y la OTAN.

En 2025, Indra se posicionó como una de las empresas más destacadas del año del Ibex 35, tras demostrar con claridad una mejora de sus márgenes en defensa y una cartera de pedidos elevada que le llevó a revalorizarse un 180%. La compañía cerró el ejercicio finalizando la compra del 89,68% de Hispasat a Redeia por 725 millones, con la que reforzó su papel como actor integrado en satélite, defensa y espacio, y consolidando el control de Hisdesat e IRIS2.

Las acciones de Indra repuntan un 0,78% en estos momentos, tras perder parte del impulso de la mañana. La compañía firma una semana con alta volatlidad debido a que el foco se ha centrado en el foro de Davos y en los posibles nuevos acuerdos o contratos con la OTAN. Durante 2026, no obstante, las acciones de Indra suben un 14% en Bolsa.

¿Cómo comprar acciones de Indra?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Indra (IDR.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.