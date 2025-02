¿Qué esperar del dato de inflación de Estados Unidos?

A las 14:30, los inversores recibirán los últimos datos de inflación de Estados Unidos, que, junto con los informes NFP y PCE, son los factores más críticos que influyen en las decisiones de la Reserva Federal con respecto a los tipos de interés. La importancia de estos datos hace que los mercados esperen con impaciencia los detalles del informe, que podrían dar forma al sentimiento en Wall Street y el mercado Forex en los próximos días. Expectativas sobre el dato de inflación El IPC general probablemente subirá al 0,3% intermensual en enero (frente al 0,4% anterior), y el IPC subyacente se espera que haya aumentado al 0,3% intermensual (frente al 0,2% anterior).

(frente al 0,4% anterior), y el IPC subyacente se espera que haya aumentado al 0,3% intermensual (frente al 0,2% anterior). En términos interanuales, esto significaría que el IPC general se mantiene en el 2,9%, mientras que el IPC subyacente cae al 3,1% (frente al 3,2% anterior).

El IPC subyacente de enero puede mostrar un aumento debido a la estacionalidad, ya que las empresas suelen ajustar los precios a principios de año.

Los datos de inflación de la segunda mitad de 2024 pueden revisarse a la baja, lo que sugiere que la desinflación fue más fuerte de lo que se pensaba anteriormente, lo que podría reforzar la expectativa de la Fed de que se está acercando a su objetivo de inflación del 2%. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: XTB Research El informe del viernes de la Universidad de Michigan mostró un aumento significativo en las expectativas de inflación. Los consumidores estadounidenses ahora esperan aumentos de precios mucho mayores que el mes pasado, anticipando una inflación del 4,3% durante el próximo año (anteriormente era del 3,2%). El aumento de las expectativas es debido principalmente a la política arancelaria de Donald Trump, que podría restringir el mercado de bienes en los EE. UU. en el corto y mediano plazo. Fuente: XTB Research ¿Qué riesgos hay en el mercado laboral? Aunque Jerome Powell enfatizó en su discurso de ayer que el mercado laboral no es una fuente de preocupaciones inflacionarias actuales, los salarios estadounidenses (uno de los principales componentes de la inflación) han mostrado un aumento gradual en los últimos meses. Los salarios en enero aumentaron más de lo esperado (del 3,9% al 4,1%), pero el impacto de estos datos se ve parcialmente suavizado por la revisión general al alza del último informe NFP de 2024. Fuente: XTB Research Perspectivas de la Fed Una lectura estacionalmente más alta no debería afectar la postura de "no tener prisa" de la Reserva Federal. El repunte de la inflación entre finales de 2024 y principios de 2025 ya se pronosticó a principios del cuarto trimestre de 2024, tanto en EE. UU. como en la UE. Por lo tanto, la Fed se centrará principalmente en la tendencia general de la inflación subyacente, con un ajuste adicional. Si los datos de fin de año se revisan a la baja, supondrá que hay una transmisión más fuerte de la política monetaria. Los mercados monetarios están descontando actualmente el primer recorte de tipos en septiembre de 2025. Una caída más fuerte de lo previsto en la inflación subyacente podría hacer que las expectativas se retrasen hasta mediados de año. Fuente: Bloomberg Finance L.P. Resumen de los componentes de la inflación Es probable que los automóviles y los alquileres sigan ejerciendo una presión a la baja sobre el IPC en el primer semestre de 2025, lo que respaldará la tendencia general de desinflación.

Se espera que la Fed ignore los shocks temporales, como el aumento de los precios de los alimentos, y se concentre en cambio en las tendencias de inflación subyacente.

Los datos revisados ​​que indican una desinflación más fuerte podrían reforzar la determinación de la Fed de mantener los tipos de interés sin cambios en el corto plazo antes de reducirlos más adelante.

Por el contrario, si las lecturas de inflación son más altas, la Fed podría encontrar una razón para retrasar aún más la flexibilización.

Este escenario podría ser desfavorable para Wall Street, que se desempeña mejor en un entorno de fácil acceso al capital.

