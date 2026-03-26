¿Qué está pasando con el precio de la plata?

La caída de la plata durante el 2026, después del rally extremo de 2025, responde sobre todo a una toma de beneficios tras un ciclo muy alcista, al giro en las expectativas de tipos y al impacto indirecto del conflicto con Irán vía petróleo, inflación y dólar fuerte, más que a un hundimiento de sus fundamentales industriales.

¿De dónde venimos? El boom de la plata en 2025

En 2025, la plata tuvo un comportamiento extraordinario, con una subida del 142%, apoyada en varios años de déficit de oferta, inventarios menguantes y un tirón muy fuerte de la demanda industrial (solar, electrónica, EVs, data centers, etc.). Al cierre de 2025 el precio rondaba los 71–72 dólares por onza, tras haber roto techos de una década y consolidarse en un rango de soportes claramente por encima de años previos.

Ese movimiento dejó a la plata "cara” en términos de corto plazo y con un posicionamiento especulativo muy cargado, creando el caldo de cultivo perfecto para episodios de corrección violenta en 2026.

Volatilidad tras alcanzar máximos en el precio de la plata

Durante 2026 la plata ha seguido siendo extremadamente volátil, marcando incluso nuevos máximos históricos a comienzos de año (122$ por onza) antes de sufrir correcciones bruscas a finales de enero. Los fundamentales de fondo (déficit de oferta, demanda industrial ligada a la transición energética e interés inversor) permanecen sólidos, pero tras las subidas de 2025–inicio de 2026 el riesgo de retrocesos rápidos es alto.

Cada noticia sobre tipos, inflación o geopolítica se traduce en movimientos intradía de varios puntos porcentuales, sin que eso implique necesariamente un cambio estructural en la tesis de largo plazo.

Escenario macroeconómico

La escalada de riesgos inflacionistas (debido al incremento en el precio del petróleo) ha llevado al mercado a reducir las expectativas de recortes de tipos de la Fed en 2026. Menos recortes o un retraso en la flexibilización implica tipos reales más altos durante más tiempo, lo que es negativo para activos que no devengan cupón, como oro y plata.

Paralelamente, el fortalecimiento del dólar ha restado atractivo a los metales preciosos como refugio, provocando salidas de flujos y caídas de dos dígitos desde los máximos. En el contexto actual, el mercado está ponderando más el riesgo de inflación persistente y tipos altos que el factor refugio geopolítico, lo que explica que oro y plata caigan a la vez que aumenta la tensión en Oriente Medio.

¿Cómo afecta el conflicto de Irán a la plata?

El conflicto que implica a Irán (ataques a infraestructuras, riesgo sobre el Estrecho de Ormuz, etc.) afecta a la plata sobre todo por canales macro y financieros, no por vínculo directo con su cadena de suministro. El cierre parcial/bloqueo del Golfo ha impulsado el crudo por encima de 100 dólares, elevando las expectativas de inflación futura. Ante ese shock, el mercado ha pasado de ver la guerra como un catalizador refugio para los metales a verla como un factor que obliga a bancos centrales a mantener tipos altos, lo cual pesa sobre oro y plata.

La volatilidad de la plata se ha incrementado claramente durante el conflicto Estados Unidos–Irán, con ajustes bruscos en las posiciones de inversores cuando cambian las expectativas de escalada o desescalada. La revisión a la baja de las probabilidades de recortes de tipos por parte de la Fed genera jornadas con movimientos bursátiles que superan la oscilación del 5%, confirmando que durante este 2026 la volatilidad se está amplificando en el corto plazo.

Por tanto, Irán no rompe los fundamentales de la plata, pero sí actúa como detonante de ventas cuando el mercado interpreta que la consecuencia de la guerra es más inflación, más tipos y un dólar más fuerte.

¿Corrección sana o cambio de ciclo?

El precio de la plata (gráfico a continuación) muestra un riesgo táctico. Tras el rally 2025–inicio 2026, cada giro en tipos, dólar o conflicto de Irán se traduce en movimientos con amplia voloatilidad.

Fuente: Plataforma de XTB

El precio de la plata baja un 3% intradía, mismo porcentaje que descuenta en el acumulado del 2026 pese a la elevada volatilidad del metal.