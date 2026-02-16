¿Te imaginas que una carta de un videojuego valga lo mismo que un jet privado capaz de llevarte a cualquier parte del mundo? Pues así es el mercado actual: un famoso youtuber estadounidense ha logrado vender una carta de apenas 65 x 88 milímetros por 16 millones de dólares.

Aunque parezca increíble, el fenómeno Pokémon y su enorme popularidad han permitido que Logan Paul, un famoso Youtuber e influencer estadounidense, obtenga una revalorización del +312% en solo cuatro años. Una cifra espectacular que, sin embargo, abre una pregunta inevitable: ¿habría conseguido una rentabilidad aún mayor invirtiendo en otros activos financieros?



Cartas Pokémon: un mercado alternativo que ya no es “cosa de niños”

Hay quien colecciona relojes, coches clásicos o arte. Otros, cartas de Pokémon. Este popular juego de cartas coleccionables, lanzado cerca del año 2000, cuenta con cada vez más adeptos en todo el mundo… y no precisamente por el afán de jugar físicamente con amigos o conocidos. Lo que se inició como un inocente juego de cartas es ahora un mercado en sí mismo, con empresas especializadas en compra y venta de cartas o incluso de calificación de las mismas en función de su estado o rareza.

El mecanismo de este mercado al fin y al cabo es el mismo que el de cualquier otro bien: escasez + demanda creciente = precios al alza.

Los coleccionistas analizan antigüedad, estado, rareza y disponibilidad. Y la fiebre ha crecido tanto que ya vemos máquinas expendedoras de cartas en muchas ciudades de nuestro país. Lo que antes era un juego infantil se ha convertido en un mercado especulativo global.

Logan Paul, conocido Youtuber estadounidense, es el mejor ejemplo: en 2021 compró una carta sumamente rara llamada “Pikachu Illustrator” por valor de 5,275 millones. Cuatro años más tarde acaba de venderla por la friolera de 16,49 millones. Un retorno del +312% en apenas cuatro años, convirtiéndo la operación en un récord, al ser la venta de una carta coleccionable más cara de la historia.

Pero incluso con una ganancia de más de 10 millones de dólares, surge la duda: ¿podría ese dinero haber generado aún más en otros instrumentos financieros?



Comparación de rentabilidades: ¿supera Pikachu Illustrator a las grandes inversiones?

Un +312% es impresionante, pero se ha producido en un periodo de 55 meses (4 años y 7 meses).

Y en ese mismo tiempo hemos vivido algunos de los ciclos alcistas más potentes de la última década:

El halving de Bitcoin y el inicio de un nuevo ciclo cripto.

La explosión de NVIDIA como líder absoluto de la inteligencia artificial.

Una subida histórica del oro impulsada por la inestabilidad geopolítica.

Un incremento exponencial en compañías del sector defensa ante la escalada de conflictos geopolíticos.

Un mercado inmobiliario que ha resistido mejor de lo esperado.

Y, por contraste, bienes materiales que se deprecian rápidamente, como un coche de lujo.

Desde XTB queremos mostrar cómo, utilizando instrumentos financieros accesibles desde cualquier plataforma de inversión, habría sido posible superar incluso la rentabilidad de la carta de Pikachu. Para ello, comparamos su revalorización con cuatro activos clave (Julio 2021 - Febrero 2026): NVIDIA, Indra, Bitcoin y oro.

NVIDIA: la inversión que habría superado incluso a Pikachu

Si Logan Paul hubiera destinado su dinero a NVIDIA en 2021, su rentabilidad habría sido aún mayor.

La compañía se ha convertido en el motor absoluto de la revolución de la inteligencia artificial, impulsando centros de datos, modelos generativos y toda la infraestructura del sector.

Durante este periodo, NVIDIA se ha revalorizado un 813%, superando ampliamente el retorno de la carta Pokémon.

Su ascenso refleja cómo la IA ha transformado por completo el mercado tecnológico y ha convertido a NVIDIA en la empresa más influyente de Wall Street.

Indra: cuando la defensa rinde más que los coleccionables

Si Logan Paul hubiera invertido en Indra en 2021, también habría obtenido un resultado excepcional.

La compañía se ha beneficiado de un contexto marcado por tensiones geopolíticas y un aumento histórico del gasto en defensa por parte de los gobiernos.

En este periodo, Indra ha alcanzado una revalorización cercana al 550%, situándose entre las empresas europeas más favorecidas por el nuevo ciclo de seguridad y modernización militar.

Su trayectoria demuestra cómo el sector defensa puede generar retornos sorprendentes en momentos de inestabilidad global.

Otras buenas inversiones: Bitcoin y Oro

Más allá de las compañías tecnológicas y del sector defensa, existen otros activos que también han ofrecido rentabilidades destacadas en los últimos años. Entre ellos destacan Bitcoin, impulsado por sus ciclos alcistas y la adopción institucional, y el oro, que ha actuado como refugio en un entorno marcado por la inflación y la inestabilidad geopolítica.



Bitcoin: Halving y un ciclo alcista que compite de tú a tú

Bitcoin ha vivido uno de los ciclos más fuertes de su historia reciente, impulsado por la adopción institucional, los ETFs y el halving.

Si Paul hubiera invertido en BTC en 2021 y vendido en máximos, habría obtenido un retorno cercano al 250%, ligeramente inferior al de la carta.

Sin embargo, debido a la reciente corrección, Bitcoin acumula actualmente una subida del 96%, una cifra sólida pero insuficiente para competir con Pikachu o NVIDIA.

Aun así, demuestra que los activos digitales pueden rivalizar con los coleccionables más exclusivos… con la diferencia de que están al alcance de cualquier inversor, no solo de celebridades.

Oro: estabilidad y subida constante

El oro ha actuado como refugio en un periodo marcado por inflación, tensiones geopolíticas y tipos altos.

Aunque su comportamiento es más estable y menos explosivo, su revalorización desde 2021 ha sido notable, con un avance del 190%. Lo más llamativo es que ha superado incluso al “oro digital”, Bitcoin, en este periodo. Una prueba más de que los activos tradicionales siguen siendo fundamentales para proteger y hacer crecer el capital.

Pokémon es rentable… pero no siempre lo más rentable

La carta de Pikachu de Logan Paul ha sido una operación espectacular, sí, pero no necesariamente la mejor inversión posible. NVIDIA habría multiplicado su retorno, el oro ha demostrado una fortaleza sorprendente y Bitcoin sigue siendo un competidor serio en ciclos alcistas. Incluso el mercado inmobiliario, con su estabilidad característica, habría ofrecido una rentabilidad sólida sin asumir la volatilidad extrema de los coleccionables.

La gran diferencia es que todas estas alternativas están al alcance de cualquier inversor, no solo de celebridades capaces de pagar millones por una carta única. Hoy, gracias a plataformas como XTB, cualquier persona puede acceder a acciones como NVIDIA, a ETFs de Bitcoin o de oro físico.

En otras palabras: no necesitas una carta legendaria para aspirar a rentabilidades legendarias.

Con las herramientas adecuadas, diversificación y una estrategia bien planteada, las mejores oportunidades de inversión están más accesibles que nunca.



Nintendo, la gran beneficiada en bolsa del fenómeno Pokémon

Aunque la venta de la carta de Logan Paul pertenece al mercado de coleccionables, la compañía que más se beneficia indirectamente de este renovado interés es Nintendo, propietaria de parte de la franquicia a través de The Pokémon Company.

La empresa, que cotiza en la bolsa japonesa, suele experimentar repuntes de atención cada vez que el universo Pokémon vuelve a viralizarse: ya sea por lanzamientos de videojuegos, estrenos de series, eventos globales o, como en este caso, ventas millonarias de cartas que reactivan la popularidad de la marca en todo el mundo.

Con el nombramiento de Sanae Takaichi como primera ministra de Japón y su compromiso con un mayor gasto público, la bolsa japonesa ha reaccionado con fuerza. En apenas seis meses acumula subidas cercanas al 30%, y en torno al 45% en los últimos doce meses, reflejando el optimismo de los inversores ante una política económica más expansiva.

Para quienes quieran exponerse a este mercado, un ejemplo destacado es el Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF (XMJP.DE), un fondo que replica el comportamiento de las principales compañías japonesas y permite invertir de forma diversificada en uno de los mercados más dinámicos del último año.



Cómo invertir en los activos que habrían superado la rentabilidad de la carta desde XTB

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros disponibles en XTB, los usuarios pueden acceder fácilmente a los activos que hemos comparado en este análisis. Por ejemplo, es posible invertir en ETF de oro (EGLN.UK), una forma diversificada y eficiente de exponerse al metal precioso sin necesidad de comprar lingotes físicos.

También se puede operar con acciones de NVIDIA (NVDA.US), la compañía que ha liderado la revolución de la inteligencia artificial y que ha protagonizado una de las mayores revalorizaciones bursátiles de los últimos años.

Para quienes prefieren el mercado cripto, XTB permite invertir en un ETF de Bitcoin (IB1T.DE), una alternativa regulada que replica el comportamiento del activo digital más conocido del mundo.

Y si lo que te interesa es la bolsa japonesa, puede obtener exposición a través de ETF’s como el Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF (XMJP.DE)

Como ocurre con el resto de acciones y ETF disponibles en la plataforma, los primeros 100.000 euros de negociación mensual están libres de comisión, tanto en compra como en venta, lo que permite invertir en estos activos de forma eficiente y con costes reducidos.